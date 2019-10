Penki ryškiausi Eurolygos talentai: geriausieji matomi tarp pirmųjų NBA pasirinkimų

Anonimas

su visa pagarba jokubaiciui reikia dirbti ir dirbti bent iki to kad galetume ji vadinti ryskiu talentu. nestabilus jo metimas, o izaidejui tai didelis minusas. savo laiku net janavicius geriau atrode zalgiryje, o kokia jo karjera visi puikiai zinome. jokubaitis net tarp bendraamziu nedominavo, pora kartu lemiamas akimirkas stebejo nuo suolo, nes tempe komanda i dugna. letai jis ismeta kamuoli, tarsi pastoviai dvejoja ka daryti, pataikymas nekoks, bet viskas pataisoma, bent jau turi gera krepsininko IQ. anyway nemanau, kad ji draftuos, jis labiau europinio stiliaus zaidejas, niekuo apart krepsinio suvokimo iskirtinio neturintis.