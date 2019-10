Pralaimėjimo fone – pozityvūs ženklai „Žalgirio“ puolime

Nuotr.: BNS

Nuotr.: D.Lukšta

Nuotr.: BNS

Nuotr.: D.Lukšta

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS

Ženklai, ko šį sezoną galima tikėtis iš Kauno „Žalgirio“, buvo aiškiai matyti ir jie turėtų kelti optimizmą, net jei pralaimėjimas pirmajame Eurolygos mače jį ir slopina.

Fotogalerija Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS

Penktadienį „Žalgirio“ arenoje kauniečiai 58:70 nusileido Vitorijos „Baskonia“ komandai ir jos neįveikė penktą kartą iš eilės. Puolimo skaičiai – pelnyti taškai ir taiklumas – bado akis, tačiau po mačo „Žalgirio“ treneris ir žaidėjai vylėsi, kad tai – tik bloga pataikymo diena, kokių kartais pasitaiko.

„Jeigu kas nors būtų pasakę prieš rungtynes, kad „Baskonia“ laimės įmetusi 70 taškų, būčiau patenkintas, – po dvikovos sakė Šarūnas Jasikevičius. – Bet taip jau yra, šiandien buvo vienos iš tų rungtynių, kada varžovams įkrito labai sunkūs metimai, reikia nukelti kepurę. Mes gavome išsimesti nemažai gerų metimų ir nesugebėjome to konvertuoti į taškus.“

Po solidaus pirmojo kėlinio, kuriame realizavo 7 metimus iš 14 ir net 6 kartus kartojo netaiklius metimus, „Žalgiris“ likusią mačo dalį strigo rasdamas kamuoliui kelią į krepšį.

Tas pramestų metimų virusas tarsi prasidėjo su dviem netaikliomis Pauliaus Jankūno baudomis pirmojo kėlinio pabaigoje ir jį geriausiai iliustravo tai, kad Nigelis Hayesas antrajame kėlinyje net neįdėjo į krepšį, nors turėjo tam visas sąlygas.

Per antrą – ketvirtą kėlinius „Žalgiris“ pataikė mažiau nei kas trečią metimą (14/47, 29,8 proc.) ir su tokiu taiklumu krepšinyje niekas negali tikėtis pergalės.

Vargus puolime atspindi keli to paties Hayeso epizodai trečiajame kėlinyje, kai jis iš pradžių nepataikė tritaškio, būdamas laisvas, po to neįmetė iš po krepšio ir galiausiai buvo netaiklus mesdamas „floaterį“.

Rungtynių žaidėjas Shavon Shields Taškai 19 Naudingumas 21 Baudų metimai 83% 5/6 Tritaškiai 40% 2/5

Hayesas mačą baigė pro šalį siuntęs visus 6 bandymus atakuoti krepšį.

Metimai skriejo pro šalį, bet po kai kurių iš jų Šaras paplodavo komandai, taip tarsi rodydamas, kad viskas daroma gerai. Treneriui beliko ploti, ir kai Mattas Janningas trečiajame kėlinyje įskraidino tritaškį per aukštai iškeltas Jocko Landale’o rankas.

Netrukus Landale’as suklydo, tas pats Janningas greitoje atakoje pelnė taškus prieš pat finalinę trečiojo kėlinio sireną, ir „Baskonia“ per kelias akimirkas 4 taškų pranašumą pavertė 9 taškų persvara – 55:46.

Apskritai, kai „Žalgiris“ strigo pataikydamas paprastus metimus, „Baskonia“ realizavo tris dvitaškius su pražangomis.

„Manau, kad mums tai buvo įveikiama komanda, kaip ir bet kuri kita, – po dvikovos sakė Landale’as. – Jie mus nubaudė už kvailas baudas ir nepataikytus laisvus metimus. Iš dalies dėl to esu kaltas aš. Nemalonios rungtynės nes, manau, tikrai gerai gynėmės, tačiau padarėme klaidų ir tai kirto. Apskritai, iš šių rungtynių galime pasiimti daug gero.“

Tas pats Landale’as prametė savo pirmus 4 tritaškius, kol galiausiai realizavo penktąjį.

Siekdamas iš baudos aikštelės išvilioti 221 cm ūgio Youssoupha Fallą, australas turėjo žalią šviesą mesti iš toli, tačiau kamuolys vis atsimušdavo į lanką.

Po to taiklaus tritaškio ketvirtojo kėlinio pradžioje „Žalgiris“ vėl buvo priartėjęs per 4 taškus (55:59), tačiau baskai po to pelnė 7 taškus ir uždarė rungtynes.

„Reikia turėti trumpalaikę atmintį. Turėjau laisvus metimus, mečiau. Turiu tik padaryti taip, kad kitą kartą nereiktų keturių pramestų metimų, kad kitas pagaliau įkristų, – kalbėjo Landale’as. – Tai buvo metimai, kuriuos paprastai pataikau: „Partizan“, NBA vasaros lygoje ir pasaulio čempionate juos mečiau gana gerai. Man tai tiesiog buvo blogos rungtynės atakuojant krepšį.“

„Žalgiris“ pelnė 58 taškus, taip pakartodamas nerezultatyviausią pasirodymą Eurolygos reguliariajame sezone už vairo stovint Jasikevičiui (praėjusį sezoną tiek pat taškų buvo įmesta į „Anadolu Efes“ krepšį).

Visgi labiau nei tai į akis krenta kitas skaičius: kauniečiai per rungtynes išmetė 25 tritaškius. Pernai per visą Eurolygos sezoną buvo vos vienas kartas, kai „Žalgiris“ tiek daug kartų atakavo iš toli – vasario dvikovoje su „Barcelona“ iš toli buvo atakuota 26 kartus.

„Žalgiris“ pernai taip retai atakavo iš toli, kad 25 tritaškius jie metė per pirmas dvejas rungtynes kartu sudėjus. Jų vidurkis atakuojant iš toli (16,6) buvo prasčiausias Eurolygoje.

Vakar laimę iš toli bandė septyni skirtingi krepšininkai, nors Alexas Perezas ir Thomasas Walkupas to net nedarė, o Rokas Jokubaitis nepakilo nuo suolo.

„Žalgiris“ vasarą kėlė tikslą tapti geriau pataikančia komanda, turinčia daugiau ginklų nei Artūras Milaknis bei Marius Grigonis ir vakar tai jautėsi. Tik metimai nekrito.

„Gaila, kad buvo toks šansas, – sakė Jasikevičius. – Momentais tikrai gerai atrodėme, bet kažkur nepersilaužėme ir kiekvieną sykį, kai sugrįždavome į rungtynes, galėjome padaryti tokius dalykus, kuriuos tikrai galime kontroliuoti.“

Jasikevičius bedė pirštu į nesugebėjimą prasižengti, kai tai buvo galima padaryti. Anot jo, taip trečiojo kėlinio pradžioje buvo galima išvengti bent 7 taškų.

„Žalgiris“ nesulaukė ir jokio indėlio iš starto penkete mačą pradėjusio, tačiau vos 7 minutes žaidusio Alexo Perezo. Po ilgosios pertraukos jis aikštėje apskritai praleido vos 35 sekundes.

„Atrodė, kad įvykdėme derinius ir turėjome gerų metimų, – sakė Marius Grigonis. – Naujiems žaidėjams sunku, aš pats prisimenu praeitus metus ir turime kažkaip padėti jiems.“

Jeigu tai, kad sezono pradžioje nesitiki daug iš naujokų, Jasikevičius akcentavo dar prieš rungtynes, tai Thomaso Walkupo žaidimas organizuojant puolimą jį turėjo nuvilti.

Walkupas kiek daugiau nei 10 minučių laikė žaidimo gijas savo rankose, bet kamuolys su juo strigdavo.

„Akcentavome tiek Henry, tiek Vildozos gynybą, kuri nėra solidi, – sakė Jasikevičius. – Tu turi viską paruošti, įvesti juos į užtvaras, kai kurias jiems prastas vietas, bet jie daug kartų išmušė kamuolį, išmušė iš mūsų pozicijų, ko tikrai neturi būti tokiame lygyje.“

Rezultatas ne tas, kurio tikėtasi, taisytinų dalykų apstu, tačiau potencialas puolime penktadienį buvo akivaizdus, net jei metimai skriejo pro šalį.