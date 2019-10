Veličkos dvitaškis su sirena paliko „Nevėžį“ be pergalių

Ziurovas

Tik Nevezis turi sugebejima gerai zaist kazkuri laika jei pradeda sektis metant tritaskius, o kai nebepataiko ir pradeda klyst (klaidos jau kiekvieno pastarojo sez tradicija is ju) gaunas eilinis pralaimejimas. Nemazai epizodu, kuomet ju puolimas buvo visiskai be minties, o momentais ir kamuolys gaudomas tarpusavy kaip karsta bulve, taip ne viena ir atsikovojo prienai is ju. Pakolkas akivaizdus sio sezono autsaideriai kaip ir kasmet po sito maco ir akistatos su dzukais. Nors cbet ir zaide klaikiai iki 4 kelinio, vis tiek isstenejo pergale pelnytai su tokiu kovingumu ir tikejimu