„B tribūna“ nebepalaikys „Ryto“ rungtynėse su „Žalgiriu“

Vilniaus „Ryto“ organizuotą palaikymą vienijanti „B tribūna“ šiandien pasklebė, jog nebepalaikys savo komandos rungtynėse su Kauno „Žalgiriu“.

Pateikiame neredaguotą „B tribūnos“ tekstą apie susidariusią situaciją.

Sprendimas brendo ir pribrendo.

Būti ar nebūti? Maždaug tokios svarbos klausimą rytfaniai vis užduodavo sau jau kurį laiką. Kaip elgtis dėl pastaruoju metu mus kamuojančios situacijos, susijusios su derbiais prieš „Žalgirį“ bei bendros Lietuvos policijos ir Lietuvos krepšinio lygos veiklos?

Mūsų sprendimas yra toks: B Tribūna neribotam laikui stabdo savo veiklą rungtynėse prieš Kauno „Žalgirį“. Tai reiškia, kad jokiose rungtynėse prieš „Žalgirį“ mūsų tribūnos išvis nebus arenoje.

Šis tekstas yra skirtas minėto sprendimo paaiškinimui ir argumentacijai. Nesitikime ir nelaukiame palaikymo bei supratimo iš butelinių krepšinio ekspertų. Tekstas iš esmės yra skirtas visiems „Ryto“ fanams, kurie palaiko mūsų veiklą ar prisijungia prie mūsų. Kalbant apie klubą, vadovybei šis mūsų sprendimas jau buvo paaiškintas ir praneštas anksčiau nei pasirodo šis tekstas.

Pradėti galima nuo to, jog „B Tribūna“, kaip ir kitos aktyvesnės Lietuvos futbolo ar krepšinio fanų grupės, jau daug metų karts nuo karto uždega pirotechnikos ar derbių metu nusikeikia. Galima teigti, kad daugiau ar mažiau tai visada buvo priimtina ir iš „musės dramblys nedaromas“. Iki… Iki tol, kol „B Tribūna“ rungtynėse pirmą kartą surinko 500 žmonių. Gal kažkam atrodė, jog tampame per dideli, gal buvome per garsūs. Sklando gandai, kad prie viso š užsukimo prisidėjo net vienas iš kandidatų į prezidentus, kuris simpatizuoja „Žalgiriui“. O juk „Žalgirio“ įžeisti ne valia, ypač jų namuose. Nuo to laiko aktyvių fanų gyvenimas pasikeitė.

Norime papasakoti apie tam tikras išvykos į Kauną subtilybes. Pradedant nuo to, jog važiuojant į Kauną rytfanių transportas yra sustabdomas, autostradoje įprastai įlipa „puikiai“ nusiteikęs pareigūnas, kuris iškart svaidosi grasinimais į kairę ir į dešinę. Apsiramina tik išsitraukus kameras. Geriausias perlas – iš šių LKL finalų, kuomet vienam jaunuoliui buvo pagrasinta išvežimu į nuovadą už „netinkamą žvilgsnį“. Toliau, kiekvieną kartą ieškoma, kaip sutrukdyti sklandžiai patekti į areną. Tai būgnas – netinkamas, tai vėliava – per ilga, šalikas – per storas ir t.t. Einant į areną kiekvienam „Ryto“ fanui privaloma nusiimti batus, praėjus patikrą apie 30-60 minučių esame laikomi uždarame koridoriuje be galimybės nueiti į WC ar kavinę. Patekus į areną mūsų sektorius yra ne tik filmuojamas arenos kameromis, bet dar pasamdomi du/trys specialūs darbuotojai, kurie savo kameras pasistato prieš mūsų sektorių ir kiša jas visiems į veidus. Prieš rungtynių pradžią įprastai pareigūnai išsikviečia tribūnos užvedinėtojus į koridorių, ten juos apstoja keliolika pareigūnų, kurie grasinančia retorika išstato savo sąlygas, pvz., „jei išgirsime bent vieną keiksmažodį, visus išvešime į nuovadą, o jūs dar ten praleisite porą parų“. Norime pabrėžti, kad tokie dalykai vyksta tik Kauno arenoje.

Ok, išvykos į Kauną scenarijus – šiek tiek aiškus. Dabar apie keletą konkrečių įvykių:

1.Nemenko ažiotažo susilaukusi „ACAB“ vėliavos byla. Ši byla neseniai baigėsi – rytfanis, išleidęs 3000 eurų advokatams, bylą laimėjo. Juokinga, kad jis apskritai turėjo tiek galinėtis, laimėjus bylą, pareigūnai dar apskundė teismo sprendimą, bet nieko iš to nepešė. Žmogus buvo tampomas po teismus dėl neegzistuojančio pažeidimo (jokiame įstatyme šių raidžių kombinacija nėra niekaip identifikuota ar nustatytas jos negalimas naudojimas), absurdiška ir tai, jog žmogus buvo sulaikytas dėl to, kad apsaugai liepus vėliavą nukabino, o ne pakabino. Prieš tai daugelyje Lietuvos fanų tribūnų yra kabėjusi vėliava su ACAB raidėmis, bet niekas Lietuvoje dėl to niekada nebuvo sulaikytas, nes, pasikartosime, joks Lietuvos įstatymas nenurodo, ką reiškia šios raidės ar ką jos įžeidžia, tai nėra draudžiama.

2.„Ryto“ fano skrydis į V. Mičičių. Dar vienas daug dėmesio sulaukęs epizodas. „Ryto“ fanas gavo 15 mėnesių baną ėjimui į sporto renginius. Galima ginčytis, kiek jo „skrydis“ yra pateisinamas ar smerkiamas – dabar jau akivaizdu, kad serbų krepšininkas tame epizode iki mūsų sektoriaus atsigabeno ne netyčia. Bet neseniai vienas lietuvis išbėgo į aikštę per futbolo rungtynes: Lietuva-Portugalija. Mačo metu jis aikštėje bėgo link C. Ronaldo. Už šį poelgį jokio bano negavo. Selektyvus įstatymų taikymas?

3.Nebandysime paaiškinti, jog muštynės/konfliktinės situacijos yra gėris ir angeliukų žaidimai, bet tarp sporto fanų jų visada buvo. Toks įvykis buvo ir 2018 metų spalio mėnesį, kuomet „Ryto“ fanai Kaune užpuolė „Green White Boys“. Kas sekė po to? Po mėnesio į „Ryto“ fanų namus/darbus įsiveržė policijos pareigūnai, išsivežė juos į Kauną, o teismai tęsiasi dar iki dabar. Kas šioje situacijoje yra absurdiška? Tai, kad fizinio konflikto beveik nebuvo, GWB Kaune akimirksniu pabėgo, visoje situacijoje nėra nei vieno pareiškimo ar nukentėjusiojo, teismas 20+ žmonių vyksta dėl dviejų „Žalgirio“ šalikų. Tačiau vykstant analogiškiems konfliktams tarp kitų Lietuvos fanų grupių nieko panašaus Lietuvos policija nėra padariusi. O dabar yra vykdomas cirkas. Pačiame teismo procese pripažinta, jog tai yra parodomoji byla. Kiekvieno „Ryto“ fano vardas/pavardė ir profesija yra skelbiama žiniasklaidos priemonėse, kuriami TV reportažai. Įdomu tai, kad policijai sulaikius kokią nors nusikalstamą grupuotę straipsniuose minimi tik jų vardų inicialai, bet narkotikai, žmogžudystės ir kt. turbūt yra mažesni nusikaltimai nei buvimas aktyviu rytfaniu. Pasikartosime – praeitą sezoną tikrai buvo kitų konfliktų, dar rimtesnių, kuriuose dalyvavo kitos fanų grupės, apie konfliktus yra žinoma, bet, be abejo, jokių priemonių nebuvo imtasi.

4.2019 metais devynios Lietuvos fanų grupės rungtynėse naudojo pirotechniką, tik vienos iš jų žmonės buvo nubausti draudimais lankytis sporto renginiuose. Kurios – spėlioti nereikia. Ir vėl susiduriame su selektyviu įstatymų taikymu. Apskritai, manome, kad bausti už pirotechnikos naudojimą po svarbių mačų ar finalų yra absurdiška. Buvome nubausti už kelis fajerius po KMT finalo „Siemens“ arenoje, tie patys GWB buvo nubausti po laimėto LKL finalo Kaune. Kas juokingiausia, jog dar praėjusių metų LKL sezono televizinėje vinjetėje degė pirotechnika.

5.Kauno arena. Iš VIP tribūnos į „Ryto“ faną metamas stiklinis bokalas. Jis atsitrenkia į žmogų ir sudūžta. Žmogus pakelia bokalą ir meta atgal link VIP tribūnos. Bokalas pataiko žmogui į petį. Rytfanis sulaikomas, laikomas areštinėje per naktį, nubaudžiamas pagal baudžiamąjį kodeksą ir gauna viešųjų darbų. Klausimas? Kodėl nesulaikomas tas, kuris metė bokalą į „Ryto“ faną? Kaip mūsų tribūnoje atsirado stiklinis bokalas?

6.Visiškas perdėjimas dėl keiksmažodžių naudojimo skanduotėse, vėlgi, ši problema atsirado tik, kai Kauno „Žalgiriui“ pasirodė, jog skanduotės yra per garsios. Lydekai paliepus, Ž panorėjus… Tai – stabdoma. Bet ar yra logika? „Rytas“ čiulpia ir kitokie įžeidimai yra OK, bet žalia k**** yra totalus tabu. F*** you referee yra gerai, Fuck you FIBA išvis yra nuostabu ir teisinga. Taip pat, galima pastebėti, kad Lietuvos krepšinio rinktinės fanai po kiekvienų rungtynių vieningai skanduoja „kas nešokinės, tas py…“, bet federacija tuos fanus myli, jų veidai rodomi per TV, pristatomi, kaip pavyzdiniai ir nuostabūs sirgaliai.

Pabaigai, prieš šį sezoną mūsų klubas gavo oficialų laišką iš Lietuvos policijos. Deja, bet laišku pasidalinti negalime, tačiau pacituosime kelias jo vietas:

„Be to „B Tribūnos“ fanai neretai skanduoja skanduotes, kuriose būna vartojami necenzūriniai žodžiai bei naudoja plakatus su atributika, kuri žeidžia įvairias visuomenės grupes. Toks fanų elgesys dažnai išprovokuoja kitas krepšinio klubų fanų grupuotes ar atsitiktinius priešingos pusės sirgalius konfliktui, dėl ko dažnai kyla muštynės.“

„sporto fanų grupuočių elgesys yra chuliganiškas, pažeidžiantis visuomenės moralines bei dorovines normas, viešąją tvarką kas užtraukia neigiamą įvaizdį ir Vilniaus „Ryto“ klubui ir miestui“;

„Ryto“ krepšinio fanai ar jų grupuotės labai dažnai netinkamai elgiasi naudodami (degindami) pirotechnikos priemones arenų viduje ar gatvėse eitynių metu, tuo sukeldami didelį pavojų aplinkinių asmenų sveikatai ir gyvybei.“.

Galiausiai laiške paminima, kad prieš „B Tribūną“ toliau bus naudojamos priemonės, jog būtų užkirstas kelias minėtiems ir kitiems dalykams. Visas laiškas yra persmelgtas absurdiška argumentacija, generalizavimais ir tuščiais svaiščiojimais.

Neretai naudoja necenzūrines skanduotes? LKL mačų per metus būna daugiau nei 40. Keiksmažodžius galima išgirsti tik rungtynėse prieš „Žalgirį“.

Mūsų elgesys išprovokuoja kitas fanų grupuotes elgtis negražiai, dėl to dažnai kyla muštynės. WOW. Dėl „B Tribūnos“ kiti elgiasi netinkamai. Jau minėjome, kad praeitą sezoną buvo kilusi viena konfliktinė situacija.

Mūsų elgesys neatitinka moralinių ir dorovinių normų, užtraukia neigiamą įvaizdį „Rytui“ ir Vilniui. Lietuvos policija staiga tampa business consulting bendrove. Nusprendė pagerinti komandos įvaizdį, juk mes taip jiems kenkiame. Nepradėsime čia vardinti savo „gerų ir blogų“ darbų, tiesiog paliksime tai čia. Ar nereikėtų Lietuvos policijai rūpintis savo įvaizdžiu ir tapti patikimesne institucija?

Apie pirotechniką jau šnekėjome, bet čia juokinga vieta yra ta, jog pirotechnika gali sukelti grėsmę žmogaus gyvybei, pasirodo, nebegalime jos naudoti ir lauke. Bet negali tik „B Tribūna“. Kitų pirotechnika yra smagu.

Taigi dėl visų pastarųjų įvykių, dėl šio laiško, kuris buvo kaip vyšnia ant torto, B Tribūna vasaros metu buvo susitikusi kelis kartus, daug diskutavome, kalbėjome apie galimus scenarijus. Ir kito sprendimo nematome.

Aktyviausių, veiklių žmonių „B Tribūnoje“ nėra keli šimtai, visa „reikalą“ užsuka kelios dešimtys žmonių. Policija rado lengvą ir efektyvų būdą, kaip mus spausti ir naikinti. Pripažįstame, kad šis mūsų sprendimas rodo, jog prieš LKL ir Lietuvos policiją pralošėme mūšį… bet dar ne karą! Rungtynės su „Žalgiriu“ yra karštas mačas, kuriame šios institucijos naudojasi proga surasti, prie ko prisikabinti, mus nubausti, kontroliuoti, naikinti. Mes negalime rizikuoti ir toliau praradinėti savo žmones, mes nesame nusikalstama grupuotė ir nenorime tokia būti, kad ir kiek būtų stengiamasi mus tokiais padaryti, nenorime, jog kiekvienas aktyvus mūsiškis būtų teistas, nenorime „uždirbti“ dar daugiau baudų klubui. Tuo pačiu nenorime atsisakyti savo principų bei ideologijos, negalime tapti marionetėmis ir pliušiniais žaisliukais. Tuomet visa mūsų virš 20 metų kurta istorija prarastų savo prasmę, norime išlikti teisingi prieš save. Akivaizdu, kad „Žalgirio“ manija yra užvaldžiusi Lietuvą ir bet koks pasisakymas prieš sukelia daugybę emocijų – taip bus ir su šiuo tekstu.

Todėl mes atsitraukiame, atsitraukiame nuo šito karšto taško, paliksime derbio atmosferą mirčiai, nes būtent to ir buvo siekiama pastaruosius metus. Jeigu kuriai nors aktyviai fanų grupei tai atrodys nesuprantama ar juokinga – žinokite, kai tapsite pakankamai garsūs ir dideli, kai kažkam pasirodysite nebepatogūs, ateis ir jūsų eilė.

Paskutinis klausimas ir atsakymas. Ko „B Tribūna“ siekia ir kas galėtų priversti mus sugrįžti?

Visų pirma, norime, kad aktyvus fanas automatiškai nebūtų laikomas nusikaltėliu. Ypač išvykoje į Kauną. Norime normalių teisių „Ryto“ fanams Kauno arenoje. Norime, jog Lyga peržvelgtų savo nuostatas dėl necenzūrinių skanduočių naudojimo. Norime, kad būtų galima eiti į dialogą ir kompromisą dėl saugaus pirotechnikos naudojimo, ypač svarbiose rungtynėse. Jog dėl tokių dalykų žmonės nebūtų baudžiami draudimais lankytis sporto renginiuose. Gal po metų, gal po dviejų, gal po trijų pavyks dėl kažko susitarti. O gal niekada. Tuo pačiu mes nenorime kaltinti savo klubo, žinome, kad, ypač dabar, jam yra sunku kažką pasakyti garsiai, įsikišti. Turbūt galime tikėtis tik moralinio palaikymo.

Šis sprendimas yra skaudus ir mums patiems. Rungtynės su „Žalgiriu“ visada būdavo ypatingos, juk tai – derbis, jose norėdavome atrodyti, kaip galima geriausiai, surinkti daugiau žmonių, padaryti geresnes choreografijas. Tačiau situacija yra tokia. „B Tribūna“ ir toliau bus garsi visose Lietuvos arenose, išskyrus Kauno. Toliau paišysime plakatus, rengsime akcijas, stengsimės tinkamai reprezentuoti Vilniaus „Rytą“, važinėsime po visą Europą dėl mums šventų spalvų. Nes tai esame mes. Ir mūsų nesunaikinsite!