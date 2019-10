Prienų lyderiu tapęs Velička: „Yra daug kur tobulėti“

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Vos 19-os sulaukęs Arnas Velička yra vienas jauniausių „Betsafe–LKL“ krepšininkų, tačiau drąsos jam nestinga.

Kai šeštadienio rungtynėse tarp Prienų „CBet“ ir Kėdainių „Nevėžio“ tiksėjo paskutinės sekundės, iniciatyvos ėmėsi ne kas kitas, o jauniausias jaunos Prienų komandos narys.

Velička iš pradžių dviem taikliais baudos metimais išlygino rezultatą, o galiausiai prasiveržimu ir pakartotu savo netiksliu metimu išplėšė „CBet“ pergalę 79:77.

„Kai mečiau baudų metimus, mačiau, kad yra likusios 33 sekundės, tad žinojau, kad po jų atakos mes dar turėsime kamuolį, – prisiminęs savaitgalio rungtynes LKL.lt sakė Velička. – Mes apsigynėme, mačiau, kad liko 8 sekundės ir tiesiog ieškojau geriausios progos atakuoti. Viskas gavosi labai gerai, kadangi pavyko atkovoti kamuolį puolime ir išplėšti pergalę.“

Rungtynės su „Nevėžiu“ Veličkai buvo rezultatyviausios per karjerą „Betsafe–LKL“ čempionate: 17 taškų (5/11 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 4/4 baudų). Be to, gynėjas atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir perėmė 2 kamuolius.

Kauno „Žalgirio“ paskolintas įžaidėjas iškart tapo prieniškių vedliu bei vienu geriausiu „Betsafe–LKL“ pirmenybių krepšininku. Gynėjas kol kas per 28 minutes renka po 14,3 taško, atlieka po 5,5 rezultatyvius perdavimus ir renka 20,3 naudingumo balo.

„CBet“ atakų organizatorius pirmauja visoje lygoje pagal atliktus rezultatyvius perdavimus, o rungtynėse su Alytaus „Sintek–Dzūkija“ buvo ir arti dvigubo dublio, kai surinko 16 taškų ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus. Įžaidėjas taip pat buvo išrinktas į simbolinę geriausią savaitės komandą.

Tiesa, Velička dar turi kur pasitempti, kadangi įžaidėjas kol kas realizavo tik 4 tritaškius iš 18 ir tai daro 22,2 proc. tikslumu. Vis dėlto pats krepšininkas bendraudamas su LKL.lt pripažino, jog net neabejoja, kad tas pataikymas pagerės.

„Treneris kažkokių išskirtinių nurodymų nedavė, kada atakuoti, o kada ne. Stengiuosi mesti, kai yra tam gera situacija. Žinau, kad galiu pataikyti todėl ir metu. Net neabejoju, kad tas pataikymo procentas tikrai padidės“, – kalbėjo naujasis prieniškių lyderis.

Pasitikėjimo aikštėje nestokojantis Velička yra vienas pretendentų tapti ir naudingiausiu lygos krepšininku bei pratęsti tradiciją, kai šį apdovanojimą nuskina „Žalgirio“ sistemos krepšininkas, kuris nerungtyniauja Kaune.