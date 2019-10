Trumpo pasisakyme apie NBA bei Kinijos konfliktą – kritika Kerrui ir Popovichiui

Patys kalti

Trumpas bent turi kiausius ir kinai nebando su juo juokauti kaip dare su Obama 2016 metais per G20 susitikima , kai tiesiogine to zodzio prasme issipizdavojo is jo . O kai atejo Trumpas ir pridejo sankciju , baigesi visi vipendriozai , sedi ausis suglaude ir bijo kad dar kokio nors hujawejaus neuzblokuotu ir uz intelektines nuosavybes vagystes neuzspaustu . Su jais , rytu valstybem , sunku susitari , tik kai duodi atgal tada jie pradeda kazkiek galvoti . NBA patys sau koses prisivire , doleriai akis uzspaude , kova del rinku visai stogus nunese . Trumpas siuo atveju 100% teisus . Dabar lyg ir noretu NBA Trumpo pagalbos paprasyti , bet patys ant jo vare dabar nezino ka daryti , svaidosi aptakiomis frazemis apie nieka ir bando islikti diplomatiski .