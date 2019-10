Eurolygos išvykų gidas: kur labiausiai verta palaikyti „Žalgirį“?

Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta Kauno „Žalgiris“ šį vakarą Milane pradeda pasirodymą Eurolygos svečių arenose. Išsiplėtusioje Eurolygoje tokių išvykų šiemet iš viso laukia 17: nuo Maskvos Rytuose iki Madrido Vakaruose ir Tel Avivo Pietuose. Šį sezoną metamos baudos 53% 8,0 Pataiko: 8,0 Taiklumas: 53,3% Vieta lygoje: 14 Geriausias pasiekimas: 8 Blogiausias pasiekimas: 8 Daugiausia pataiko: Edgaras Ulanovas Eurolygai 2016 metais pakeitus varžybų formatą ir pradėjus žaisti dviejų ratų varžybas, tinklalapio „BasketNews.lt“ žurnalistai keliauja po visas „Žalgirio“ išvykos rungtynes ir mato vis labiau augantį žaliai-baltų sirgalių kiekį svečių arenose. Ispanijos, Vokietijos ar Italijos arenose lietuviai būna garsiai girdimi ir kartais net nustelbia vietos sirgalius. Pavyzdžiui, šįvakar šalies čempionus Milano „Mediolanum Forum“ arenoje palaikys mažiausiai 300 lietuvių ir tai bus vienas gausesnių, bet ne pats gausiausias fanų būrys, kurio laukiama šį sezoną. Prognozuojama, kad po pusantro mėnesio Berlyne bus sumušti visi išvykos sirgalių skaičiaus rekordai. Kur labiausiai verta vykti palaikyti „Žalgirį“? Kuo pasižymi kiekvienas iš Eurolygos miestų? Kurie iš jų lengviau pasiekiami? Kokios atmosferos galima tikėtis? Remiantis asmeninėmis patirtimis, Eurolygos miestus ir komandas vertinau pagal tris kriterijus: 1. Miestą ir pasiekiamumą;

2. Kaštus;

3. Areną ir atmosferą. Pirmojoje kategorijoje apžvelgiama, kaip lengva ar sunku pasiekti miestą keliaujant lėktuvu iš Vilniaus ar Kauno, kiek tai kainuoja, ir kiek užima laiko. Taip pat įvertinamas pats miestas, jo siūlomos pramogos turistui. Kaštų kategorijoje aptariama, kiek kainuoja nakvynės kiekviename iš miestų ir kiek gali atsieiti apsilankymai restoranuose bei baruose. Arenos ir atmosferos kategorijoje įvertinama aplinka, kurioje vyksta krepšinio rungtynės – pradedant nuo arenos vietos mieste, baigiant sirgalių kuriama nuotaika. Kauno Žalgiris / Tvarkaraštis Kauno Žalgiris Vitorijos Baskonia 58-70 Milano AX Armani Exchange Kauno Žalgiris Penk.

21:45 Kauno Žalgiris Madrido Real 10-17

20:00 Visos kategorijos vertintos objektyviais (kaina, laikas, dydis) ir subjektyviais (patinka-nepatinka) kriterijais, todėl šis reitingas labiau atspindi vieno autoriaus nuomonę. Kita vertus, kiekvienas tekste aprašytas miestas ir arena aplankyti ne po vieną kartą, todėl leidžia jas palyginti gana objektyviai. Visos kategorijos vertintos balais iki 5. Kuo balas aukštesnis, tuo geresnis įvertinimas. Siekiant išskirti geriausius ir blogiausius kiekvienos kategorijos miestus, aukščiausias (5 balai) ir žemiausias (2 balai) įvertinimas skirtas tik vienam konkrečiam miestui, o visi kiti dalijosi balus tarp 2,5 ir 4,5. Miesto ir pasiekiamumo kategorijoje aukščiausią įvertinimą gavo Tel Avivas, žemiausią – Vitorija. Kaštų kategorijoje geriausiai įvertintas Stambulas, prasčiausiai – Tel Avivas. Arenos ir atmosferos kategorijoje triumfavo Belgradas, prasčiausiai įvertinta Maskva. Miestams surinkus po lygiai balų, jų tarpusavio vietos nustatytos pagal asmeninį straipsnio autoriaus vertinimą. Reitinge nevertinti Berlynas, Valensija, Sankt Peterburgas ir Lionas-Vilerbanas, kadangi straipsnio autorius nėra lankęsis čia vykstančiose Eurolygos rungtynėse. Trumpai apžvelgiant kiekvieną iš jų, galima pastebėti, kad lengviausiai iš Lietuvos yra pasiekiamas Berlynas, per savaitę turintis šešis tiesioginius skrydžius iš Lietuvos. ALBA taip pat rungtyniauja vienoje moderniausių Eurolygoje, „Mercedes-Benz“ arenoje, todėl nieko keisto, kad šis taškas – vienas patraukliausių sirgaliams. Kiti trys miestai neturi tiesioginių skrydžių iš Lietuvos, tačiau kiekvienas yra savaip žavus. Ispanijos pietuose esanti Valensija gali pasigirti puikiu klimatu ir įspūdinga architektūra, Sankt Peterburgas tapo pasiekiamas be vizos (tereikia užsiregistruoti elektroniniu būdu), o Vilerbanas yra istorinio, 2 tūkst. metų istoriją skaičiuojančio Liono pašonėje. Jeigu šie miestai išsaugos Eurolygos komandas kitam sezonui, jų išsamesnius aprašymus pažadu kitų metų reitinge. O dabar – 10 likusių Eurolygos miestų, nuo mažiausiai iki labiausiai verto aplankyti. 10. Vitorija: 10/15 Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis Miestas ir pasiekiamumas: 2/5 O varge. Kas kartą kelionė į baskų kraštą yra galvos skausmas. Vitorija turi oro uostą, bet jis mažesnis netgi už Palangos, todėl čia atskristi net su persėdimais yra praktiškai neįmanoma. Keliauti į Vitoriją galima per Frankfurtą arba Briuselį skrendant į Bilbao ir iš pastarojo važiuojant autobusu arba išnuomotu automobiliu. Bet kuriuo atveju kelionė užtruks bent 7-8 valandas. Pati Vitorija taip pat nėra vieta, į kurią veržtųsi turistai. Taip, tai tvarkingas, gražų senamiestį turintis miestas, tačiau jis – mažesnis už Kauną, su praktiškai neegzistuojančiu naktiniu gyvenimu ir nelabai ką turinčiu daugiau pasiūlyti. Turistai veikiau renkasi už valandos kelio esantį Bilbao, turintį kur kas daugiau pramogų. Kaštai: 4/5 Turistų nebuvimas turi savų privalumų – nakvynė čia yra nebrangi. Tiesa, mieste yra vos keli viešbučiai, todėl pasirinkimas nedidelis. Naktis trijų žvaigždučių viešbutyje kainuos vidutiniškai 72 eurus, penkių – 84. Maistas Vitorijoje kainuos kiek brangiau nei Vilniuje, o gėrimų kainos – panašios. Arena ir atmosfera: 4/5 Eurolygos finalo ketvertą praėjusį pavasarį priėmusi Fernando Buesa arena talpina beveik 16 tūkst., žiūrovų ir yra viena didžiausių Eurolygoje. Ji įsikūrusi už miesto, turi prastą susisiekimą viešuoju transportu, todėl iki jos teks važiuoti taksi arba kulniuoti pėsčiomis (kas šiaip tokiame mažame mieste neužimtų daug laiko – 40-50 min.). Pati arena gal ir neįsimenanti, bet didelė, erdvi ir patogi. Žiūrovai Vitorijoje supranta krepšinį, todėl per rungtynes gali užkurti tikrą pirtį varžovams arba teisėjams. 9. Maskva (10,5/15) Nuotr. AFP – Scanpix Miestas ir pasiekiamumas: 4/5 Kai pasiekti kitas Europos sostines gali būti tikras galvos skausmas, Maskva ir Vilnius turi tris tiesioginius skrydžius per dieną (21 per savaitę), taip be konkurencijos sudarant lengviausią susisiekimą su Eurolygos miestu. Tiesa, bilietų kainas rusų „Aeroflot“ oro linijos (kurios ir pateikia visus tiesioginius skrydžius) laiko gana aukštas (160-170 eurų pirmyn-atgal), o prie viso to dar reikia pridėti Rusijos vizą, kuri atsieis bent 80 eurų. „Žalgiris“ Maskvoje šiemet žais gruodį – 5 ir 20 dienomis, – o Rusijos miestai šaltuoju ir šiltuoju metų laiku gali parodyti du skirtingus veidus. Jeigu vasarą Maskva yra gyvybe pulsuojantis, žmonių gatvėse pilnas miestas, tai žiemą Rusijos sostinė yra kur kas pilkesnė ir, atrodytų, rūstesnė. Tiesa, gruodį, prieš Kalėdas, ji jau bus išpuošta, o ypatingai nuo lempučių blizgės Raudonoji aikštė. Kaip ir bet kuris didmiestis, Maskva gali būti chaotiška, bet tuo pačiu ir siūlanti gausybę laiko praleidimo būdų. Nuo įvairiausio plauko muziejų (į kuriuos bilietai užsieniečiui gali kainuoti brangiau nei rusui), prabangių parduotuvių ir istoriją menančių rajonų iki hipsterių burgerinių ir kraftinio alaus barų – Maskva gali pasiūlyti viską. Kaštai: 4,5/5 Paskutinį penkmetį ar panašiai Maskva nebėra tas brangus miestas, apie kurį sklandė legendos šio amžiaus pradžioje. Smukus rubliui, nakvynė Rusijos sostinėje tapo itin pigi (naktis trijų žvaigždučių viešbutyje atsieis vidutiniškai 50 eurų, penkių žvaigždučių – 174 eurus), o net ištaigingi restoranai nesukels chaoso banko sąskaitoje. Gėrimų ir maisto kainos baruose yra panašios arba net mažesnės nei Vilniuje – pavyzdžiui, alaus bokalas gali kainuoti nuo 2 eurų. Arena ir atmosfera: 2/5 Tiek CSKA, tiek „Chimki“ rungtyniauja, ko gero, liūdniausiose Eurolygos atmosferose. 14 tūkst. vietų turinti „Megasport“ arena, kurioje namų rungtynes žaidžia CSKA, praktiškai niekada nėra užpildoma, o įvairiausių spalvų kėdės joje atrodo taip pigiai, kad architektas, matyt, įkvėpimo sėmėsi iš sovietinių kalėdinių girliandų. Paskutinius kelis metus per CSKA – „Žalgirio“ rungtynes tribūnose būdavo 4-5 (nė kiek neperdedu) „ultros“, kurie savo bandymais kažką skanduoti atrodė kiek graudžiai. „Chimki“ pastaruosius dvejus metus žaidžia gana naujoje, ledo rituliui skirtoje arenoje. Ji įsikūrusi gerokai už Maskvos, Mytiščių priemiestyje, todėl keliauti iki jos iš miesto teks taksi. Žiūrovai čia būna aktyvesni nei CSKA arenoje, tačiau vis tiek garsiausiai ir dažniausiai girdisi arenos pranešėjo skanduotė „Tolka Chimki, tolka pobeda“ („Tik „Chimki“, tik pergalė“). 8. Miunchenas (11/15) Nuotr. BasketNews.lt/J.Miklovas Miestas ir pasiekiamumas: 4/5 Per savaitę – trys tiesioginiai skrydžiai iš Vilniaus, nekainuosiantys daug (bilietus galima rasti už 100 eurų į abi puses). Skrydžiai su persėdimais Rygoje ar Varšuvoje taip pat nei nuskriaus piniginę, nei atims labai daug laiko. „Žalgiris“ Miunchene žais gruodžio 27 dieną, taigi tai – puiki proga pakeliauti tarpušvenčiu. Bavarijos sostinė šiuo laikotarpiu būna itin išsipuošusi, mieste veikia Kalėdų miestelis, kur karštą vyną jums įpils į didžiulį molinį puodą. Orai tokiu metų laiku bus panašūs į lietuviškus, tačiau Miunchene – gausybė veiksmo po stogu. Muziejų čia tiek ir jie tokie geri, kad galbūt net pranoksta Berlyną, o maisto tradicijos tokios, kad užsukę ir sukirtę karką su alaus bokalu, dar kurį laiką negalėsite pakilti nuo stalo. Kaštai: 3,5/5 Kaip ir galima tikėtis iš išsivysčiusio miesto, Miunchenas yra gana brangus. Naktis trijų žvaigždučių viešbutyje vidutiniškai kainuos 91 eurą, o penkių – 289 eurus. Maisto ir gėrimų kainos lietuviškų piniginių nenustebins. Alus čia kainuoja nuo 3-3,5 eurų, o ir maisto kainos restoranuose yra tokios pat arba nežymiai didesnės nei Vilniaus maitinimo vietose. Arena ir atmosfera: 3,5/5 „Audi Dome“ yra kiek neįprastos, ovalo formos arena, įsikūrusi tolėliau nuo miesto centro. Ji buvo statyta 1972 metų Miuncheno olimpinėms žaidynėms ir akivaizdu, kad yra ne iš šių laikų, tačiau 2011 metais atlikta renovacija neleidžia jaustis esant atgyvenusiame pastate. „Bayern“ kartu su miesto ledo ritulio komanda statosi naują areną, į kurią tikisi išsikelti po kelių metų. Atmosfera arenoje – tipiškai vokiška. Didžioji dalis triukšmo sukeliama plojant popierinėmis armonikėlėmis, žiūrovai yra įsitraukę, gana garsūs, bet visam tam palaikymui trūksta kažkokio cinkelio. 7. Madridas (11,5/15) Nuotr. BasketNews.lt/J.Miklovas Miestas ir pasiekiamumas: 3,5/5 Panaikinus tiesioginį skrydį, Madridas pasiekiamas tik su persėdimu, kas iš karto komplikuoja kelionę. Taip kelionė iš Vilniaus į Ispanijos sostinę truks bent 7 valandas, išbraukiant iš dienotvarkės daugiau laiko nei norėtųsi. Visgi galiausiai pasiekus Madridą, čia tikrai rasite, ką veikti. Didžiausias Ispanijos miestas pasižymi kvapą gniaužiančia architektūra, milžiniškais parkais, solidžia transporto sistema ir gausybe muziejų. Didžiausi sporto gerbėjai čia ar Barselonoje gali lengvai prisiderinti ir galimybę pamatyti futbolo rungtynes. „Žalgiris“ Madride žais sausio 9 dieną ir, nors tai nėra pats geriausias laikas keliauti, visgi tokiu metu Madride būna kur kas šilčiau nei Lietuvoje, todėl galimybė bent kelioms dienoms ištrūkti į smagesnį klimatą taip pat turėtų vilioti. Kaštai: 3,5/5 Naktis trijų žvaigždučių viešbutyje vidutiniškai kainuoja 85 eurus, penkių – 204 eurus ir tai yra pigesni variantai nei kai kuriuose kituose didmiesčiuose. „Airbnb“ šiame mieste turi milžinišką pasiūlą, todėl kainos ten – dar palankesnės. Restoranai ir barai čia – kiek brangesni nei Barselonoje, tačiau taip pat siūlantys tiek įvairiausių pasirinkimų, kad sau vietą ras ir didžiausi gurmanai, ir maistui didelių reikalavimų nekeliantys žmonės. Arena ir atmosfera: 4,5/5 Įsispraudusi tarp gyvenamųjų namų praktiškai pačiame miesto centre, „Wizink Center“ arena yra viena moderniausių ir gražiausių Eurolygoje. 15 tūkst, žiūrovų talpinantis pastatas pasižymi kiek neįprasta, tačiau įdomia architektūra tiek iš išorės, tiek viduje. „Real“ sirgaliai yra puikiai girdimi, o viename arenos šone net renkasi savotiški „ultros“, užvedinėjantys dainoms visus žiūrovus. 6. Barselona (11,5/15) Nuotr. AFP – Scanpix Miestas ir pasiekiamumas: 4,5/5 Vilnių ir Barseloną jungia keturi tiesioginiai skrydžiai per savaitę, tačiau jie išsidėstę per dvi dienas – „Wizzair“ ir „Ryanair“ čia skraido antradieniais ir šeštadieniais. Todėl jeigu taikysite atvykti tik rungtynėms, teks keliauti su persėdimais. Bet kuriuo atveju, „Žalgiris“ su „Barcelona“ žais kovo 13 dieną, kai Lietuvoje bus jau iki gyvo kaulo įgrisusi žiema, o Viduržiemio jūros pakrantėje – pats tikriausias pavasaris. Todėl tinkamesnio laiko krautis lagaminus ir negali būti. Apie patį miestą daug pasakoti nereikia. Daugiau nei pusantro milijono gyventojų turinti Katalonijos sostinė žavi savo architektūra ir atmosfera, parkais ir muziejais, parduotuvėmis ir restoranais. Čia kažką sau atras kiekvienas. Kaštai: 3,5/5 Viešbučiai Barselonoje – ne pigūs: naktis trijų žvaigždučių viešbutyje kainuos vidutiniškai 120 eurų, penkių – 268 eurus. Tiesa, didžiulis „Airbnb“ pasirinkimas suteikia kur kas pigesnių variantų, o gyvenimas unikalios architektūros apartamentuose gali net būti įdomesnė patirtis nei viešbutyje. Gausybė restoranų ir barų garantuoja, kad kiekvienas galės išsirinkti vietą pagal kišenę. Dienos pietus šeimos valdomoje užeigoje galite pavalgyti ir už 10 eurų, o į tai įeitų ir butelis vyno dviems – ispanams tai visiškai įprastas pasirinkimas. Alus tokiose užeigose gali kainuoti nuo pusantro euro, kai baruose jo kainos prasideda nuo 3. Arena ir atmosfera: 3,5/5. Įsikūrusi „Nou Camp“ stadiono pavėsyje, „Palau Blaugrana“ yra istorinė, tačiau šiems laikams ir tokiai komandai kiek atgyvenusi arena. „Barca“ jau turi naujosios arenos projektus ir statybos turėtų prasidėti netrukus, tačiau artimiausius kelerius metus teks keliauti į kiek modernesnę Kauno sporto halės versiją. Atmosfera per rungtynes taip pat ne visada būna išskirtinė – pastaraisiais metais „Barcelonos“ sirgaliai buvo praradę ūpą. 5. Tel Avivas (11,5/15) Nuotr. BasketNews.lt/J.Miklovas Miestas ir pasiekiamumas: 5/5 Ketvirtas geriausiai iš Lietuvos pasiekiamas Eurolygos miestas: 4 tiesioginiai skrydžiai žiemos sezonu ir 7 – vasaros, įskaitant du iš Kauno. Kai „Žalgiris“ žais su „Maccabi“ (kovo 26 d.), lėktuvams vis dar galios žiemos grafikas, tačiau Tel Avive tuo metu žiemos jau nebus nė kvapo. Ten jos apkritai niekada nebūna. „Žalgiriui“ mačas Izraelyje bus paskutinis išvykoje ir visiems, norintiems pamatyti Eurolygos rungtynes išvykoje, siūlau apsibraukti šią datą. Visų pirma, Lietuvoje tuo metu tik baiginėsis žiema ir jūs būsite taip išsiilgę vitamino D, kad organizmas šaukte šauks saulės. Tel Avivas tai gali duoti. Visų antra, Viduržiemio jūra kovo pabaigoje jau būna tokios temperatūros, kokia Baltijos jūra vasarą būna per didžiausius karščius, todėl įšokti į jos bangas viename iš Tel Avivo pliažų lietuviams tikrai nebūtų problema. Visų trečia, Izraelis ir Tel Avivas tiesiog yra verti aplankymo. Tai – niekada nemiegantis miestas su bene geriausiu paplūdimiu mieste ir jaunatviška energija. Jeigu viso to nesinori – Jeruzalė yra vos už valandos kelio autobusu, ir ten galite aplankyti visas švenčiausias Izraelio vietas. Į kelias dienas galite sutalpinti ir aktyvias-pažintines pramogas, ir tingų gulėjimą pliaže. Viskas pagal jūsų norus. Kaštai: 2/5 Čia Tel Avivas nebėra toks draugiškas. Jeigu lėktuvo bilietai dar nekainuos krūvos pinigų, tai kelios dienos čia kaip reikiant patuštins piniginę. Trijų žvaigždučių viešbutis Tel Avive kainuoja vidutiniškai 186 eurus, penkių žvaigždučių – 374 eurus. Jeigu tokios kainos – ne jūsų kišenei, galima rinktis pigesnius „Airbnb“ variantus, tačiau geresnės kokybės butai vis tiek kainuos bent 80 eurų. Nors Tel Avivo naktinis gyvenimas yra tiesiog ūžiantis, kiekvienas prisėdimas bare taip pat sparčiai tirpdys sąskaitą: alaus bokalas čia kainuoja nuo 8-9 eurų. Maistas galbūt taip nesikandžioja, tačiau vis tiek yra brangesnis nei Vakarų Europoje. Arena ir atmosfera: 4.5/5 „Menora Mivtachim“ vardu dabar žinoma arena nėra pirmos jaunystės (pastatyta dar 1963 metais), tačiau renovuota tris kartus, paskutinį iš jų – 2007 metais. Tai – viena iš ikoninių Europos krepšinio arenų, kuri, kai užsipildo aistringų sirgalių, yra tiesiog sproginėjanti nuo triukšmo. Tikrai viena iš arenų, kurią verta aplankyti. 4. Milanas (12/15) Nuotr. BasketNews.lt/J.Miklovas Miestas ir pasiekiamumas: 4,5/5 Antras lengviausiai iš Lietuvos pasiekiamas Eurolygos miestas. Per savaitę iš Vilniaus į Milaną kyla 9 lėktuvai, dar 2 tiesioginiai skrydžiai yra iš Kauno. Skrydžio kaina – taip pat itin patraukli (60-80 eurų už bilietus į abi puses yra gana įprasta kaina). Ir nors Milanas asmeniškai man nėra pats patraukliausias miestas, puikiai suprantu, kodėl jis gali patikti kitiems. Itališkas maistas yra nepralenkiamas, espresso – bene gardžiausias, o kur dar ledai bei špricai, kurie čia ir gimė? Norintiems ne tik palepinti skrandį, bet ir paganyti akis, architektūros čia į valias, didžiąją dalį centrinės miesto dalies galima apeiti pėsčiomis, o parduotuvių tiek daug ir tokių skirtingų, kad kiekvienas, norintis atsinaujinti spintą, atras kažką savo skoniui. Kaštai: 3/5 Milanas nėra pigus miestas. Būdamas Šiaurės Italijos pramonės centru, tai yra turtingas ir klestintis didmiestis, kuriame reikės papurtyti piniginę. Trijų žvaigždžių viešbutis vidutiniškai kainuoja 98 eurus, penkių žvaigždžių – 276 eurus. Būstas per „Airbnb“ atsieis pigiau, tačiau vis tiek brangiau nei daugelyje kitų Eurolygos miestų. Maistas ir gėrimai restoranuose kainuos pusantro ar du kartus brangiau nei Lietuvoje, tačiau dienos pietus vis tiek galite rasti už 10 eurų, o alaus kainos prasideda nuo 3 eurų. Arena ir atmosfera 4,5/5 „Mediolanum Forum“ talpina beveik 13 tūkst. sirgalių ir yra viena didžiausių Eurolygos arenų. Tai – erdvi ir jauki arena, nors iš išorės ji tokia ir neatrodo. Didžiausias arenos minusas – ji randasi miesto pakraštyje, todėl kelionė iki jos užtrunka. Kita vertus, metro linija atveža praktiškai iki durų, todėl nors kelionė ir užtrunka, ji nėra komplikuota. Per rungtynes „Mediolanum Forum“ nebūna tyli – Italijos sirgaliai yra aistringi, tik pastaraisiais metais jie neturėjo daug progų džiaugtis savos komandos pergalėmis. 3. Belgradas (12,5/15) Nuotr. BasketNews.lt/J.Miklovas Miestas ir pasiekiamumas: 3/5 Jeigu neklystu, Lietuvos ir Serbijos sostinės niekada neturėjo tiesioginio jas jungiančio skrydžio, todėl kelionė čia užtrunka. Jungiamieji skrydžiai per Varšuvą yra patogiausias būdas pasiekti Belgradą, tačiau kainos čia gali pasiekti ir 250-260 eurų ribą. Skrydžiai per kitas Europos sostines – pigesni, tačiau trunkantys 7-8 valandas. „Žalgiris“ Belgrade žais sausio 15 dieną ir tuo metu orai ten gali menkai skirtis nuo to, ką turėsime Lietuvoje, tačiau jeigu jums nerūpi sudėtinga kelionė ir orai, tai Belgradas pasirengęs pasiūlyti gausybę pramogų. Kompaktiško dydžio miestas išsidėstęs ant dviejų upių pakrančių, mėgstantiems pasivaikščioti, centras apeinamas pėsčiomis, o barų ir naktinių klubų turi tiek, kad vakarėlį čia rasite ir antradienį, ir penktadienį. Tik pasiruoškite tam, kad teks kvėpuoti cigarečių dūmais – šioje šalyje vis dar leidžiama rūkyti restoranuose ir baruose. Kultūros mėgėjams Belgradas negali pasiūlyti tiek daug, kaip kitos Europos sostinės, o vietomis šis miestas gali pasirodyti apleistas ir netvarkingas. Visgi jeigu vykstate tiesiog pasilinksminti, tai – vienas geriausių pasirinkimų. Tiesa, norint patirti visą Belgrado gyvybę, ko gero, geriau keliauti šiltuoju metų laiku. Kaštai: 4,5/5 Daugiau išleidę lėktuvo bilietams, pačiame Belgrade savo banko sąskaitos tikrai nenuskriausite. Naktis trijų žvaigždučių viešbutyje kainuos vidutiniškai 42 eurus, penkių – 95 eurus. Maistas ir gėrimai čia kainuos kiek pigiau nei Vilniuje – alaus bokalą galite gauti mažiau nei už 2 eurus, o dienos pietus – mažiau nei už 5. Arena ir atmosfera: 5/5 „Crvena Zvezda“ veikiausiai nebežais senojoje Aleksandaro Nikoličiaus (buvusioje „Pionir“) arenoje ir tai yra tiek geros, tiek blogos naujienos. Senutė, sukrešusi ir nudrengta arena nežavi savo išore ar vidumi, tačiau tai yra viena iš istorinių krepšinio vietų Europoje. Kai fanų ten susigrūsdavo daugiau nei būdavo vietų, kiekvienas iš jų užtraukdavo dūmelį ir pradėdavo dainuoti, tai būdavo vaizdas, kurio nepamatysi niekur kitur. Be jokios abejonės, priešininkams ir teisėjams karščiausia aplinka Europoje. „Zvezda“ dabar Eurolygos mačus žaidžia didžiausioje Eurolygoje „Štark“ arenoje, talpinančioje daugiau nei 19 tūkst. žiūrovų, ir atmosfera čia nebėra tokia įelektrinta, kaip būdavo „Pionir“, tačiau vis dar – karšta. Pati arena, kaip ir bet kuris kitas toks modernus statinys, patenkina visas išrankiausio sirgaliaus sąlygas. 2. Atėnai (12,5/15) Nuotr. Reuters – Scanpix Miestas ir pasiekiamumas 4/5 Aš myliu Atėnus, bet šis sezonas nėra tas, kada ten būtų verta vykti žiūrėti „Žalgirio“ rungtynių. Visų pirma – rungtynių data. „Žalgiris“ ten žais sausio 17-ąją ir nors žiemos Graikijoje yra kur kas šiltesnės nei Lietuvoje, tai vis dar bus pats viduržiemis ir jums ne tik nepavyks išsimaudyti to paties pavadinimo jūroje, bet ir pasivaikščiojimai miesto gatvėmis gali būti ne patys smagiausi. Kiek geresnis laikas teko dvikovai su Pirėjo „Olympiakos“ – ji vyks lapkričio 15 dieną, kai Atėnuose oras turėtų būti kur kas geresnis nei Lietuvoje. Todėl jeigu norite rinktis vieną iš dviejų dvikovų Graikijoje, tai pastarasis variantas tikrai geresnis. Kita vertus, pasiekti Atėnus žiemos sezonu yra tikras galvos skausmas. Kelionė geriausiu atveju užtruks 7 valandas ir bilietai į abi puses kainuos apie 200 eurų. Tikrai ne pats smagiausias derinys. Jeigu visa tai jums nerūpi, tai Atėnai vis tiek išlieka viena geriausių vietų Europoje gerai praleisti laiką. Barų ir naktinių klubų čia į valias, restoranuose vakarais groja gyva muzika, maistas – šviežias ir kokybiškas, o barmenai tokie vaišingi, kad nenustebkite, jeigu vakaro pabaigoje gausite nemokamą gėrimą arba pabendrauti bus pasiūlyta net tada, kai uždaromas pats baras. Kaštai: 4/5 Trijų žvaigždučių viešbutis vidutiniškai kainuoja 76 eurus, penkių – 161 eurą, tačiau ne sezono metu šios kainos būna dar mažesnės. „Airbnb“ kainuos dar mažiau, o ir pasirinkimų aplink centrinę miesto dalį yra daugybė. Apsilankymai restoranuose ir baruose kainuos tiek pat, kiek Vilniuje, tačiau Graikijoje patirsite, kad su geru aptarnavimu ir skanus maistas tampa dar skanesnis. Arena ir atmosfera: 4,5/5 Apsilankyti OAKA arenoje bent kartą gyvenime turėtų kiekvienas krepšinio gerbėjas. Net jeigu per „Žalgirio“ dvikovas ten nebūna taip karšta, kaip gali būti per graikams svarbesnes rungtynes, tai vis tiek yra viena iš istorinių Europos krepšinio vietų. O kai žalieji tribūnose gieda iš visų jėgų, patikėkite, tai yra gražiausia muzika. Tuo metu Pirėjo „Taikos ir Draugystės“ rūmai yra bene labiausiai pavargę Eurolygoje – ant jos langų yra toks dulkių sluoksnis, kad ši arena atrodo kaip Dievo pamirštas kraštas. Kita vertus, kai karšta, ji taip pat dega emocijomis. Ironiška, bet Pirėjo arena iš Atėnų centro yra pasiekiama netgi greičiau nei kitame miesto gale esanti OAKA arena. Bet kuriuo atveju, į jas abi galima nukakti ta pačia metro linija arba „Uber“, kuris čia per piniginę kirs neskaudžiai. 1. Stambulas (13,5/15) Nuotr. AFP – Scanpix Miestas ir pasiekiamumas: 4/5 Stambulą ir Vilnių jungia 10 tiesioginių skrydžių per savaitę, todėl tai yra trečias lengviausiai pasiekiamas Eurolygos miestas. Ir visi šie skrydžiai – su bene geriausiomis Europoje „Turkish airlines“ oro linijomis. Tiesa, tai taip pat reiškia, kad kelionė atsieis du ar tris kartus brangiau nei su pigiomis linijomis skrendant į Milaną, Tel Avivą ar Berlyną. Atvykus į Stambulą, lauks ilga kelionė iki viešbučio, kadangi naujasis oro uostas (kuris beje jau dabar yra tituluojamas kaip geriausias Europoje) yra įsikūręs gerokai už miesto. Turkai taip skubėjo jį atidaryti, kad nespėjo nutiesti metro ar traukinio linijų, todėl iki miesto teks belstis autobusu arba taksi, kurių šiame mieste – knibždėte knibžda. 18 mln. gyventojų turintis Stambulas tikrai nėra pats patogiausias miestas gyventi, atstumai jame milžiniški, o transporto grūstys ir žmonių masės – varginantys. Dėl to ne vienam ir ne dviem šis miestas gali pasirodyti atgrasus. Visgi man tai – vienas unikaliausių pasaulio miestų, kupinas istorijos ir nuostabios architektūros. Turkų svetingumas – taip pat neeilinis. Galų gale, kiek dar žinote miestų, kur galite įsėsti į keltą viename žemyne, o išlipti – jau kitame? „Žalgiris“ Stambule žais du kartus – lapkričio 1 dieną su „Fenerbahče“ ir vasario 6 dieną su „Anadolu Efes“, todėl akivaizdu, kad pirmoji data yra kur kas palankesnė – oras nuo įšilusios jūros dar turėtų būti gana malonus. Tuo tarpu vasario data gali būti ir pavojinga – Stambule žiemą kartais pasninga ir kai tai nutinka, jie nesibodi uždaryti ir oro uosto. Kaštai: 5/5 Geriausias kainos ir kokybės santykis tarp visų Eurolygos išvykų. Dėl pastaraisiais metais itin smukusios liros atvykėliams čia – viskas pigu, pradedant viešbučiais (vid. 45 eurai už trijų žvaigždučių viešbutį ir 65 eurai – už penkių), baigiant maitinimu ir kelionėmis. Jeigu mėgstate vaikščioti po parduotuves, vykdami į Stambule atsivežkite tuščią lagaminą: rūbų ir avalynės kainos čia tokios, kad negalėsite atsispirti. Arena ir atmosfera: 4,5/5 „Fenerbahče“ žaidžia vienoje iš geriausių Eurolygos arenų, o atmosfera joje – taip pat aukšto lygio. Šios komandos sirgaliai supranta krepšinį ir audringai palaiko savo komandą. Vienintelis „Ulker Sports“ arenos trūkumas – ji randasi gana giliai Azijinėje Stambulo dalyje, toli nuo lankytinų objektų, visai neįdomiame verslo kvartale, ir šios vietos nepasieksite viešuoju transportu. Kita vertus taksi Stambule yra tiek daug ir jie tokie prieinami, kad vienintelė problema bus kelionėje sugaištas laikas. „Anadolu Efes“ arena taip pat yra gana nauja ir moderni, nors žiūrovų skaičius ir jų kuriama atmosfera čia nėra tokia pakili. Visgi ši arena yra patogiau pasiekiama ir yra Europinėje Stambulo dalyje, visai šalia dabar jau savo reikšmę praradusio buvusio pagrindinio Stambulo Atatiurko oro uosto. Bet kuriuo atveju, abi arenos yra aukšto lygio, vienos geriausių visoje Eurolygoje, ir jose jausitės tikrai patogiai.

