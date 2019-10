Įvertinimai žalgiriečiams: rekordus gerinęs Walkupas ir tiesmukas LeDay

Anonimas

kai lyderiu tampa medinis walkup,galima drasiai spet kad bus pralaimejimas.vietoj to kad leist jokubaiti i starta,genijus aiskina kad jam vietos sudetyje nera,geriau tegu kliurkas daro meksikonas,jis juk zalgirio ateitis.gaila labai del Roko kad jis patikejo zalgirio pasakelem,o dabar vel visa sezona trins suola nes "zalgiris turi per daug zaideju kad ji leistu".vakar pralose be 3 pagrindiniu zaideju losusiai komandai,kai gryz gudaitis milanas zalgiri padarys dar karteli,o meksikonu myletojas toliau kalbes apie energijas ir kiausus