„Celtics“ naujokas per ketvirtį pataikė 8 tritaškius

Bostono „Celtics“ savo gretose yra turėję nuostabių snaiperių, pradedant Lary Birdu, baigiant Ray Allenu. Bet nė vienas iš jų nėra pademonstravęs to, ką praėjusią naktį Klivlande surengė komandos naujokas Carsenas Edwardsas.

185 cm ūgio krepšininkas per trečiąjį kėlinį pataikė 8 tritaškius ir pelnė 26 taškus. Jo vedama „Celtics“ pergalingai baigė pasiruošimą sezonui, 118:95 (27:19, 28:25, 39:33, 24:18) įveikdama Klivlando „Cavaliers“.

33-uoju šaukimu šių metų NBA naujokų biržoje pasirinktas gynėjas per ketvirtį realizavo 8 tritaškius iš 11, visa tai – per mažiau nei 6 minutes žaidimo laiko.

„Nesu matęs nieko panašaus, – po dvikovos sakė „Celtics“ strategas Bradas Stevensas. – Jis buvo ypatingas.“

Edwardsas mačą baigė pataikęs 9 tritaškius iš 15 ir surinkęs 30 taškų. Trečiajame kėlinyje jis įmetė 4 tritaškius iš 9 metrų, kai per paskutinius 20 metų per oficialias NBA rungtynes daugiausiai tokių tolimų metimų per ketvirtį buvo įmesta 2.

„Žiūri į jo ūgį ir bandai suprasti, kaip jis gali tai padaryti. O jis tai tiesiog daro“, – sakė Stevensas.

„Golden State Warriors“ gynėjas Klay Thompsonas yra vienintelis krepšininkas, per NBA rungtynių ketvirtį įmetęs daugiau tritaškių – 2015 metais jis per kėlinį pataikė 9 tolimus metimus ir pelnė 37 taškus.

Dar trys žaidėjai – Kevinas Love’as, Joe Johnsonas ir Michaelas Reddas – yra per ketvirtį pataikę po 8 tritaškius.

„Celtics“ tritaškių rekordas (9) per rungtynes priklauso Isaiah Thomasui ir Antoine’ui Walkeriui. Pastarasis tai padarė du kartus.

„Cavaliers“: Colinas Sextonas 20, Dariusas Garlandas 16, Jordanas Clarksonas 15, Cedi Osmanas 10.

„Celtics“: Carsenas Edwardsas 30 (9/15 trit.), Tremontas Watersas 24, Javonte’as Greenas 16, Bradas Wanamakeris 11.