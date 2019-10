Meistriškumo komisijos posėdyje – ilgos diskusijos dėl taisyklių pakeitimų moksleivių lygoje

Popo

Atrodo, kad jie uzsiimineja kazkokiais rizikingais eksperimentais, nauju algoritmu isvedziojimu, kurie truks metu metus ir greiciausiai neduos jokio rezultato. Gal tiesiog nuvaziuokim ir paziurekim kaip vaikai ugdomi JAV, Ispanijoje, Serbijoje ir taikykim ju strategijas? Tie patys latviai is niekur uzsiaugino topine rinktine. Turbut ne is dangaus nukrito visi Strelniekai ir Timmos, o buvo taikyta kazkokia logikos turinti strategija, kuri per salyginai trumpa laika leido isauginti visa krepsininku karta. Ka dabar tie kelinukai pakeis? Jei vaikas per visa laika aiksteleje nemasto, tai kodel jis turetu kelinio pabaigoj pradeti mastyti? Ir tas atsarginiu priverstinis tempimas i aikste.. Jie ne be reikalo atsarginiai. Lietuva neturi tiek talento, kad visi ant suolo sedintys butu kazka zadantys ir talentingi. Dar labai gerai, jei krepsinio mokykla turi 2-3! tikrai perspektyvius, "savo stichijoje" esancius zaidejus. Visi kiti ten - amzini megejai. Tai ar logiska svaistyti tu talentingu zaidimo minutes vien tam, kad kazkoks mazas teslius atstovetu po kase savo minutes? Gal gana jau vaidint profesionalus ir laikas paziureti i modernias auginimo tendencijas? Siuskit velniop ta Saba su savo krepsinio namais ir padlaiziavimu FIBA ir skirkit tuos pinigus visu pirma treneriu, o ne vaiku mastymui tobulinti. Per ilgai Lietuva ant lauru uzsimiegojo ir protelis ciuozti pradejo.