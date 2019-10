Skaitytojo laiškas: ar NBA žaidėjams pinigai svarbiau už moralus?

Anonimas

su pinigais yra taip:kai ju neturi galvoji jei tureciau atliekamus pvz 100 000 tai jau buciau patenkintas ir laimingai sau gyvenciau. gauni tuos 100k tada pradedi galvot kodel tureciau apsiribot, juk kol jaunas sveikas reikia kalti bapkes, kas tenn zino kaip gyvenimas susiklostys ir koks bus pasaulis po 30 metu. ir zodziu kuo daugiau turi tuo nori dar daugiau tureti, galvoj sukasi milijonas minciu kam tau reikalingi pinigai. galit cia pyzdelint kai nieko neturit, kad va kaip blogai, del pinigu paminamos vertybes bet is savo patirties sakau jus patys tikrai nesat kitokie, pajaute kas ti yra 99% elgtusi taip pat. as galvojau, kad esu kitoks, bet visdelto su laiku supranti, kad pasaulio neisgelbesi, jis suksis kaip sukosi ir be taves. kinija yra didele jega, nepaisant to ar jums tai patinka, daug laiko ir resursu buvo i juos ideta, tad viska paleisti vejais butu tiesiog kvaila, o ir krepsiniui tai nebutu naudinga. geriausia, kad apie politika kalbetu politikai, o sportininkai ir Gm\'ai dirbtu savo darba.