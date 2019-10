Kalbą rūbinėje rėžęs Ulanovas: „Žiauriai gera pergalė“

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Kauno „Žalgiris“ pirmąją pergalę Eurolygoje įsirašė ne prieš bet ką, o prieš karališkąjį Madrido „Real“ klubą, todėl Edgaras Ulanovas po susitikimo suskubo džiaugtis fanais, komandos draugais ir pačiu savimi.

Fotogalerija Nuotr.: BNS Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Puolėjas per 34 minutes pelnė 10 taškų (1/4 dvit., 1/1 trit., 5/6 baud. met.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 5 pražangas, sykį pats pažeidė taisykles, kartą prarado kamuolį ir taip surinko 17 naudingumo balų.

„Žiauriai gera pergalė. Kai atėjome į rūbinę, aš visiems pasakiau, kad turime pasidžiaugti. Darbas, kurį padarėme per tas 40 minučių, buvo didelis, tai buvo didelis žingsnis į priekį nuo to, kas buvo prieš tai. Geros komandos po tokių susitikimų nededa žingsnio atgal. Smagu, bet nesinori per daug džiūgauti, nes kitos rungtynės jau gali būti blogos. Norime būti gera komanda šioje Eurolygoje ir nesinori dėti žingsnio atgal, o eiti tik į priekį“, – susitikimą komentavo Ulanovas.

– Šiandien atrodė, kad jau geriau jaučiate vienas kitą. Ar taip yra iš tikrųjų?

– Taip, stiprėja ryšys. Visi supranta, kad Eurolygoje nebus taip, kad ateisi kiekvieną dieną ir sumesi kažkiek taškų ar sužaisi kažkiek minučių. Kiekvienose rungtynėse yra specifinės taktikos. Šiandien gerai pradėjome rungtynes, pradžioje puikiai sužaidė Nigelas, pabaigoje tempė kažkas kitas. Reikia suprasti, kad niekada niekas nebus lengva ir kartais reikia išlaukti to momento, o gale sezono skaičiuosis visi rezultatai.

– Nors „Real“ pabėgo į priekį, „Žalgiris“ nepalūžo. Kas tai lėmė?

– Vienu momentu atrodė, kad rungtynės lūžta į „Real“ pusę, kad pradedi jausti nuovargį. Nors mūsų rotacija šiandien nebuvo didelė, sirgaliai visada mus užvedė, labai palaikė, davė postūmį, nes momentais reikdavo tokio pliūpsnio. Manau, kad sirgaliai gali pasidžiaugti ir galvoti, kad prisidėjo prie pergalės.

Rungtynių žaidėjas Zach LeDay Taškai 26 Naudingumas 35 Dvitaškiai 75% 9/12 Atkovoti kamuoliai 9

– Kaip vertintumėte Zacho LeDay pasirodymą?

– Geras pasirodymas. Kas liečia komandą, taip pat visada galima įvertinti ir žaidėjų pasirodymus. Po gero pasirodymo formą išlaikyti yra sunku, todėl turime suprasti, kad bus daug nelengvų rungtynių.

– Rungtynėse gana gerai pavyko sustabdyti Campazzo. Kokie buvo pagrindiniai akcentai, stabdant jį?

– Tai vienas geriausių Europos žaidėjų, kurį iš ritmo išmušė pirmosios dvi pražangos. Tas kažkiek pagelbėjo. Bet žinote, čia Madridas – kiekvienas žaidėjas iš to dvyliktuko gali labai greitai pasukti rungtynes į kitą pusę. Campazzo yra pagrindinis, Laprovittola dar nesijaučia taip gerai. Bet svarbu buvo viskas, kas šiandien įvyko.

– Pataikėte labai svarbų tritaškį, vėliau atkovojote kamuolį, dar vėliau metėte baudas. Kokios emocijos tuo metu buvo apėmusios?

– Geros emocijos. Tai tokie metimai, kuriuos arba įmesi, arba neįmesi. Šiandien įkrito, šiandien buvo tokia diena, palaikymas buvo nuostabus, pasitikėjimas taip pat buvo. Nepaisant to, kad pirmus kelis metimus pramečiau, pasitikėjimas savimi buvo visose rungtynėse. Smagu, kad įkrito.

– Kiek ši pergalė svarbi psichologiškai?

– Manau, kad svarbi. Svarbu pamatyti, kaip reikia žaisti, kai nori gerai pasirodyti. Tai labai svarbu ir manau, kad naujokai jau po truputį supranta, kaip Eurolygoje viskas svarbu – čia viena atkarpa gali pasukti visas rungtynes kita linkme. Šiandien ta atkarpa buvo mūsų pusėje.