Pratęsimo pareikalavusioje dramoje – pirmasis Kemzūros pralaimėjimas už „Olympiakos“ vairo

...

Na kemzuros dienos suskaiciuotos :) 4 at KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz October 25 5 at CSKA Moscow October 30 6 vs Maccabi FOX Tel Aviv November 01 7 vs Anadolu Efes Istanbul November 07 8 vs Zalgiris Kaunas November 15 9 at FC Bayern Munich Po 9 turo matau oly turint 1 pergale 8 pralaimejimus.... :) nesvarbu kas juos treniruos. Nu 10 ture gal nukaus alba...