Vilniuje dominavęs „Žalgiris“ tapo vienvaldžiu LKL lyderiu

Rytas

Ryto treneriu stabas tragedija visiska. 5 treneriai sedi, nevienas nesigaudo kas vyksta aikstelej ir ka keist reik, kada reik. tik gincytis su teisejais. lyg specialiai nori prasileist. blazevicius gerai suzaide, pukst pakeite iskart (pirmam keliny) bairstow pataike ir gerai sujudejo, prisesk biski. cruz\'as nepataiko is po kasio 3kart, losk toliau, pataikysi kazkada. absoliuciai jokios kontroles. visi bet ka daro, bet kur bega. kaip MKL\'e kokiam kur girtas treneriukas ateina ir pasako "e dv kazka puolime ten prasukit". Visi zaidejai (isskyrus bickauskis, butkeviciu) kaip apsimyze zaidzia. jokio fiziskumo. Echodas kita sezona turetu kilt laiptais i NKL. kaip vasara tik blogiau zaidzia. sum up: du pries du, troica, verzkis. visi ryto deriniai. Adomas po varzybu 300kart sakys "neispildem detaliu ir zaidimo plano, kovot galim". Ne negalit, zaidejai gali, bet ne su tokia valdyba, ir treneriu stabu kurie komandoj veda asmeniskumus, ir atmazus uz kiekviena pralaimejima, ir NIEKAS neprisiima atsakomybes. 15metu sirgau uz ryta, sitas sezonas bus paskutinis kuri seku. Moving on to Zalgiris. Rytui p***i sirgaliai ir rezultatai, man p***i Rytas. tuoj nieks nebeis ziuret varzybu, ir Ryto Arena pasidarys per didele, ne tik Siemensas. apie zalgiri ner ka sneket, treneris valdo komanda, todel ir remeju netruksta, ir rezultatai geri, ir zaidejai motyvuoti.