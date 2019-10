Pats tikriausiai to nesuvokia bet šiuo interviu dėjo didelį brukšnį savo karjeroje. Profesionalus sportinikai turi smerkti ir atsiriboti nuo tokių pseudo fanų kurie reikalus aiškinasi kumščiais. Pagal Mareka nieko blogo mojuoti kumčiais tai galbūt kitą kartą savo kovojimą pademons oponentui smugiuodamas. Rytas tiek daug dabar šneka me šeima bet tai kertasi su šeimos įvaidžiu. Jaunas dar nesuvokia bet jau aiškus kas per tipas ir kokia jo aplinka