„BasketNews.lt“ NBA klubų reitingas: Vakarų dominavimas ir žemyn nugarmėję čempionai

Nuotr.: AFP–Scanpix Nuotr. AFP–Scanpix Naujasis Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonas jau visai čia pat, taigi atėjo metas prie starto linijos išrikiuoti visus lygos klubus. Tinklalapis „BasketNews.lt“ įvertina, kaip NBA komandos atrodo šiuo metu ir kokių rezultatų galima tikėtis ateityje. Vertinant komandas, buvo atsižvelgta į jų vasaros darbus, potencialą bei konferenciją. Šiemet Vakarai yra kur pajėgesni bei konkurencingesni nei Rytai, taigi pirmenybė teikiama buvo šios konferencijos klubams. Tai – subjektyvus reitingas, todėl savo nuomones kviečiame pareikšti komentaruose. 1. Los Andželo „Clippers“ Kawhi Leonardo ir Paulo George‘o atvykimas padovanojo „Clippers“ vasaros nugalėtojų titulą. Tiesa, šio „trofėjaus“ didžiausias prizas turbūt yra sukilęs spaudimas tiek komandos žaidėjams, tiek treneriams, kuriems šį favoritų statusą patvirtinti reikės. „Clippers“ savo sudėtyje taip pat išlaikė geriausiąjį šeštąjį žaidėją Lou Williamsą ir šioje kategorijoje tarp pretendentų buvusį Montrezlą Harrellą bei ant popieriaus atrodo geriausią sudėtį surinkusi komandą. Vis dėlto, tai nereiškia, kad Kalifornijos ekipa yra neabejotina favoritė šių metų finale. 2. Los Andželo „Lakers“ Kaip ir „Clippers“, „Lakers“ šį tarpsezonį atliko ambicingus ėjimus ir išmainė Lonzo Ballą, Brandoną Ingramą bei Joshą Hartą tam, jog į savo gretas pasikviestų Anthony Davisą. Praėjusį sezoną LeBronui akivaizdžiai trūko pagalbos ir tai pasimatė Jamesui gavus traumą, po kurios „Lakers“ nudardėjo žemyn Vakarų konferencijos lentelėje. Prie komandos prisijungė ir taiklią rankelę turintis Danny Greenas, o neblogą žaidimą bent jau pasiruošime rodę Dwightas Howardas bei JaVale‘as Mcgee demonstravo, kad gali tapti puikiais rotacijos žaidėjais. 3. Milvokio „Bucks“ „Bucks“ šią vasarą netikėtai neteko sugrįžimą į Europą pasirinkusio Nikola Mirotičiaus bei neišlaikė Indianos „Pacers“ gretas papildžiusio Malcolmo Brogdono. Galima sakyti, jog Milvokio ekipa nukraujavo, tačiau apskritai visa Rytų konferencija atrodo gerokai susilpnėjusi. Komandoje tebėra lygos MVP Giannis Antetokounmpo bei tokie jo pagalbininkai kaip Khrisas Middletonas, George‘as Hillas bei Brookas Lopezas, taigi „Bucks“ išlieka favoritais Rytų konferencijoje. 4. Denverio „Nuggets“ „Nuggets“ jau praėjusį sezoną buvo per plauką nuo Vakarų konferencijos finalo, o šią vasarą komandą išlaikė absoliučiai visą savo branduolį. Savotišku papildymu galima laikyti pernai metais 14-uoju šaukimu pasirinktą Michaelą Porterį, kuris, jeigu išvengs traumų, taip pat turėtų įnešti savo indėlį. 5. Filadelfijos „76ers“ Susilpnėjusioje Rytų konferencijoje „76ers“ turi itin puikią galimybę užbaigti 2013-14 m. sezone prasidėjusį procesą. Komandą palikus Jimmy Butleriui, naująja ekipos žvaigžde tapo Alas Horfordas. Skaičiuojama, jog bendras startinio penketo, sudaryto iš Horfordo, Beno Simmonso, Josho Richardsono, Tobias Harriso ir Joelio Embido, ūgis sieks 10,34 metro. Visi šie išvardyti krepšininkai yra itin mobilūs, taigi „76ers“ gynyba tikrai turėtų būti solidi. Vis dėlto, papildomų klausimų kyla kalbant apie puolimą. Ekipoje nėra nė vieno solidaus snaiperio (toks koks buvo J.J. Redickas), o Simmonsas, Embiidas ir Horfordas kur kas pavojingesni yra arčiau krepšio nei tritaškio linijos. Pavykus išspręsti šią problemą, Filadelfijos ekipa gali tapti itin rimtais pretendentais kovoje dėl NBA titulo. 6. Jutos „Jazz“ Ne ką mažiau ambicingą sudėtį surinko ir „Jazz“. Ricky Rubio buvo pakeistas visą karjerą Memfyje praleidęs Mike‘as Conley, komandą taip pat papildė Bogdanas Bogdanovičius. Žingsnio į priekį galima laukti ir iš 23-ejų Donovano Mitchello, taigi startinis penketas sudarytas iš jo, Conley, Bogdanovičiaus, Joe Ingleso ir Rudy Goberto atrodo itin simpatiškai. Bene rimčiausia netektimi galima laikyti Derricko Favorso išvykimą, bet atvykęs talentas turėtų kompensuoti puolėjo išvykimą. 7. Hjustono „Rockets“ „Rockets“ šią vasarą atliko vieną esminį pakeitimą – Chrisą Paulą pakeitė Russellas Westbrookas. Be jo, komandoje matysime tuos pačius veidus ir lyderius: Jamesą Hardeną, Ericą Gordoną, P.J. Tuckerį ir Clintą Capelą. Vis tik kyla klausimas, ar Westbrookas tinkamas žmogus „Rockets“. Teksaso ekipa savo žaidimą grindžia vien tolimais metimais, o išimties teise naudojasi Capela, kuris kamuolius renkasi po netaiklių metimų arba kraudamas juos iš viršaus po Hardeno perdavimų. Žvelgiant į pasirengimo etapą, atsakymas labiau „ne“ nei „taip“. Westbrookas kol kas per trejas rungtynes yra pataikęs 5 tritaškius iš 21 (24 proc.). 8. „Golden State Warriors“ „Warriors“ neteko Kevino Duranto, bet realybė tokia, jog šiame sezone nebūtų bet kuriuo atveju. Tai – didelė, galbūt net pati didžiausia, vasaros netektis, tačiau talento šioje komandoje vis tiek apstu. Stephenas Curry, kaip ir prieš Duranto atvykimą, sės į vairuotojo sėdynę ir diriguos visam „Warriors“ orkestrui. Jam toliau talkins Draymondas Greenas, o sezono eigoje į rikiuotę grįš ir Klay Thompsonas. Vos nepamiršau. Į ekipą atvyko Brukline karjeros sezoną sužaidęs D‘Angelo Russellas. 9. Portlando „Trail Blazers“ Ar „Blazers“ galima vadinti pretendentais į titulą? Vargiai. Ar galima teigti, kad jie ir vėl žais atkrintamosiose? Tikriausiai. Be abejo, konkurencija Vakaruose ženkliai išaugo, tačiau Damiano Lillardo ir C.J. McCollumo duetas ne pirmus metus įrodinėja, kad yra pajėgus nuvesti ekipą į stipriausiųjų aštuonetą, o praėjusį sezoną „Blazers“ netgi pasiekė ir konferencijos finalą. Komandą taip pat sustiprino Hassanas Whiteside‘as, kuris turėtų užpildyti po Jusufo Nurkičiaus traumos atsiradusią spragą, o savo indėlį įneš ir iš Atlantos „Hawks“ atvykęs Kentas Bazemore‘as. 10. Bostono „Celtics“ Taip, trečioji Rytų konferencijos komanda yra tik 10-oje reitingo vietoje ir tai tik parodo atskirtį tarp Rytų ir Vakarų konferencijų. Kalbant apie „Celtics“, komandą jau paliko ją praėjusiame sezone išbalansavęs Kyrie Irvingas, o jį pakeisti bandys „Hornets“ lyderiu buvęs Kemba Walkeris. Šių metų pasaulio čempionate dalyvavo net keturi „Celtics“ atstovai, o tokia patirtis NBA krepšininkams dažnai išeina į naudą. Bostono klubas taip pat turi vieną geriausių lygos strategų Bradą Stevensą, kas leidžia tikėtis kur kas sėkmingesnio „Celtics“ sezono. 11. Dalaso „Mavericks“ „Mavericks“ bus komanda, dalyvausianti mėsmalėje dėl patekimo į atkrintamąsias. Praėjusį sezoną Dalaso klubas pagal tritaškių pataikymą buvo lygos uodegoje. Situaciją turėtų pagerinti Setho Curry atvykimas. Vis dėlto, niekam ne paslaptis, jog klubo rezultatai priklausys nuo Kristapo Porzingio ir Luka Dončičiaus demonstruojamo žaidimo. Porzingis jau buvo išrinktas į „Visų žvaigždžių“ savaitgalį, kuomet Dončičius jau stovėjo ant šio renginio slenksčio. Jeigu slovėnas dar labiau pagerins savo žaidimą, o latvis bus arti to, koks buvo prieš traumą, dvi jaunosios „Mavericks“ žvaigždės gali ištempti Dalaso ekipą iki atkrintamųjų. 12. San Antonijaus „Spurs“ „Spurs“ šią vasarą nesulaukė pirmo ryškumo naujokų, tačiau tai nereiškia, kad Greggo Popovichiaus auklėtiniai nekovos dėl vietos Vakarų konferencijos aštuntuke. Visą praėjusio sezono branduolį išlaikiusi Teksaso ekipa taip pat sulauks ir pernai dėl traumos nežaidusio pagrindinio komandos įžaidėjo Dejounte Murray, kas stipriai didina „Spurs“ šansus. 13. Indianos „Pacers“ Vis dar gaubiant nežiniai dėl Domanto Sabonio ateities, „Pacers“ šį sezoną surinko itin įdomią ir perspektyvią sudėtį. Atsisveikinus su Bojanu Bogdanovičiumi, ekipą papildė Malcolmas Brogdonas bei Jeremy Lambas, naujokų biržoje pašauktas perspektyvusis Goga Bitadze. Jeigu Sabonis liks Indianoje bei susižais su Mylesu Turneriu, į rikiuotę grįžus Victorui Oladipo tokia komanda turės visas galimybes atkrintamosiose žygiuoti itin toli. 14. Toronto „Raptors“ Kawhi Leonardo netektis NBA čempionus bent jau šiai dienai nubloškia į reitingo vidurį, tačiau „Raptors“ išlieka komanda, galinčia patriukšmauti Rytuose. Toronte vis dar tebėra Marcas Gasolis, Kyle‘as Lowry, Serge‘as Ibaka, Fredas VanVleetas bei Pascalis Siakamas – visi, kurie įnešė svarų indėlį į čempionišką „Raptors“ maratoną. Visiškai nurašyti „Raptors“ negalima, bet realybė tokia, jog nemažai komandų už Kanados klubą šiuo metu atrodo solidžiau. 15. Bruklino „Nets“ Jeigu Kevinas Durantas būtų sveikas ir pasirengęs sezonui, „Nets“ sąraše būtų kur kas aukščiau ir priskiriami prie pagrindinių favoritų kovoje dėl titulo. Vis dėlto, Durantas veikiausiai nepasirodys aikštėje visą artėjantį sezoną, o Kyrie Irvingas atstovaudamas „Celtics“ neįrodė, kad gali būti komandos lyderiu bei vedliu. Tiesa, „Nets“ taip pat turi Carisą LeVertą, perspektyviuosius europiečius Džananą Musą ir Rodioną Kurucsą bei jėgos po krepšiu pridėsiantį DeAndre Jordaną. Jeigu sezono eigoje ši kapela susigros taip, kaip iš jos tikisi sirgaliai be jokios abejonės Bruklino ekipą šiame reitinge pamatysime aukščiau. 16. Sakramento „Kings“ Praėjusį sezoną iššovę „Kings“, panašu, nežada sustoti. Komandoje netrūksta jau dabar gerai žaidžiančio perspektyvaus jaunimo (Marvinas Bagley, De‘Aronas Foxas), į karjeros piką žengiančių (Buddy Hieldas, Bogdanas Bogdanovičius) bei patirties turinčių žaidėjų (Nemanja Bjelica, Harrisonas Barnesas, Cory Josephas, Trevoras Ariza). Susiliejus tokiai kombinacijai iš jos gali gautis itin smagus mišinys, kuris tikrai pasispardys dėl vietos atkrintamosiose. 17. Naujojo Orleano „Pelicans“ Kone identiška situacija „Kings“. Iš „Lakers“ gavę Lonzo Ballą, Brandoną Ingramą ir Joshą Hartą, „Pelicans“ pirmuoju šaukimu pasikvietė Zioną Williamsoną taip sudarydami itin solidų bei perspektyvų komandos branduolį. Vis tik Sakramento ekipos didžioji dalis minėtojo branduolio kartu sužaidę yra jau visą sezoną, kuomet „Pelicans“ deda pirmuosius žingsnius. Didelę įtaką komandos rezultatams turės ir Williamsono sveikata, kuri sušlubavo sezonui nė neprasidėjus. 18. Oklahomos „Thunder“ Kuomet „Thunder“ išmainė Russellą Westbrooką į „Rockets“, tiek klubo vadovai, tiek NBA apžvalgininkai sutartinai teigė, kad ekipa pradeda atsinaujinimo etapą. Pagal pradinį variantą Chrisas Paulas taip pat turėjo iškeliauti, tačiau situacija tokia, jog 34-erių įžaidėjas liko komandoje. Be jo „Thunder“ gretose taip pat yra Danilo Gallinari, Stevenas Adamsas, Dennisas Schroderis, perspektyvusis Shai Gilgeous-Alexanderis bei 23-iuoju šaukimu šiemet pasirinktas Darius Bazley. Į rikiuotę artimiausiu metu turėtų grįžti visą praėjusį sezoną praleidęs ir puikia gynyba garsėjęs Andre Robersonas. Kas žino? Galbūt Westbrooko išvykimas „Thunder“ išeis į naudą, o komanda taps tuo juoduoju arkliuku, kuris kaip reikiant patriukšmaus sezono metu? 19. Detroito „Pistons“ Smarkiai susilpnėjus Rytams, „Pistons“ turi visus šansus antrą kartą paeiliui žengti į atkrintamąsias. Blake‘o Griffino ir Andre Drummondo duetas jau pernai buvo solidi jėga po krepšiu, o prisijungęs Derrickas Rose‘as bus nebloga pamaina starto penketo įžaidėjui Reggie Jacksonui. 20. Majamio „Heat“ Jimmy Butlerio atvykimas į saulėtąją Floridą ženkliai padidino „Heat“ akcijas kovoje dėl vietos atkrintamosiose. Aiškaus lyderio pernai neturėjęs Majamio klubas neatsisveikino su Dwyane‘u Wade‘u taip, kaip norėjo, tačiau naujai prasidėsiantis etapas, panašu, bus pradėtas pakiliomis nuotaikomis. Butleriui prisiėmus lyderio rolę, lengviau turėtų būti Goranui Dragičiui, pozityviai nuteikia ir šiemet pasirinktas Tyleris Herro. Vis tik Erikui Spoelstrai gali kilti sunkumų ieškant ramsčio baudos aikštelėje. 21. Orlando „Magic“ Nikola Vučevičiaus vedami „Magic“ po šešerių metų pertraukos buvo sugrįžę į atkrintamąsias ir galima neabejoti, jog tokias pačias ambicijas turės ir šiemet. Komandos branduolys išliko identiškas, tačiau jeigu atsiskleisti sugebėtų Markelle Fultzas, Michaelas Carteris-Williamsas ar Mo Bamba, tai būtų itin stiprus postūmis Orlando ekipai. Iki tol „Magic“ lieka už atkrintamųjų borto. 22. Atlantos „Hawks“ Dar viena komanda, kurios pagrindą sudaro jaunimas ir patirties nestingantys krepšininkai. Pernai Trae Youngas atsiskleidė puikiai ir tapo rimčiausiu Luka Dončičiaus konkurentu kovoje dėl metų naujoko apdovanojimo. Kažko panašaus šiemet bus tikimasi ir Camo Reddisho bei De‘Andre Hunterio. Žvelgiant į veteranus, akys krypsta į ne per geriausius pastaruosius sezonus turėjusius Evaną Turnerį bei Alleną Crabbe‘ą ir, žinoma, nemirtingąjį Vince‘ą Carterį. Būtent labiau patyrusių žaidėjų indėlis gali tapti kertiniu komandos rezultatams. 23. Vašingtono „Wizards“ „Wizards“ sugebėjo įtikinti Bradley Bealą pasilikti Vašingtone ir artėjančio sezono viltys bus siejamos su juo bei 9-uoju šaukimu Rui Hachimura. Į komandą šią vasarą atvyko bei pastaruosius du sezonus traumų kamuojamas ir į save nepanašus Isaiah Thomasas. Galbūt jo netikėtas prisikėlimas galėtų įkvėpti „Wizards“ kovoje dėl atkrintamųjų, tačiau šiandien toks uždavinys atrodo sunkiai pasiekiamas. 24. Čikagos „Bulls“ Zachas LaVine‘as Čikagoje žaidžia savo karjeros krepšinį, dar didesnio progreso galima tikėtis iš Lauri Markkaneno, o ikisezoninėse rungtynėse solidžius pasirodymus rengė ir komandos naujokas Coby White‘as. Vis tik Čikagos ekipai solidesnio branduolio dar trūksta, taigi tikėtina, jog fanams teks išgyventi dar vienerius atsinaujinimo metus. 25. Finikso „Suns“ Lyginant su praėjusiu sezonu, Devinas Bookeris šiemet turėtų sulaukti kur kas solidesnės komandos draugų pagalbos. Į komandą atvyko Ricky Rubio, Dario Šaričius bei Aronas Baynesas. Pastarieji du puolėjai savo patirtimi galės pasidalinti ir su pernai metų pirmuoju šaukimu Deandre Aytonu. Iki atkrintamųjų „Suns“ ekipai dar toloka, tačiau esama sudėtis turėtų atsispirti nuo Vakarų konferencijos dugno. 26. Minesotos „Timberwolves“ „Timberwolves“ sezonas ir vėl remsis į Andrew Wigginso bei Karlo Anthony-Townso žaidimą, tačiau nepaisant to, jog Townsas kasmet renka solidžią statistiką, komandai rezultatų prasme tai duoda itin mažai naudos. Sunku tikėtis, jog dar labiau sustiprėjusiuose Vakaruose „Timberwolves“ turės realų šansų patekti į atkrintamąsias. 27. Memfio „Grizzlies“ Absoliučiai naują etapą pradedantis Memfio klubas kaip reikiant atsinaujino. Pirmą kartą savo karjeroje vyriausiuoju treneriu paskirtas buvo Tayloras Jenkinsas, o pagrindinį branduolį sudarys pirmametis Ja Morantas bei antrametis Jarenas Jacksonas ir tik žymiai labiau patyręs Jonas Valančiūnas. „Grizzlies“ sudėtis atrodo kaip mažiausiai konkurencinga Vakaruose, taigi tikėtis aukštesnės pozicijos yra gan sunku. 28. Niujorko „Knicks“ Šis sezonas „Knicks“ ekipai turėjo tapti prisikėlimo. Laisvųjų agentų turguje plaukiojo tokios žuvys kaip Kyrie Irvingas, Kevinas Durantas ar Kawhi Leonardas, o naujokų biržoje jau visi žinojo apie Zioną Williamsoną. Vis dėlto laisvųjų agentų rinkoje didžiosios žuvies pagauti nepavyko, loterija lėmė, kad „Knicks“ gavo tik trečiąjį šaukimą ir didysis Niujorko ekipos sugrįžimas vėl buvo atidėtas neribotam laikui. 29. Klivlando „Cavaliers“ „Cavaliers“ sudėtis pernelyg nesikeitė, o įdomiausia bus stebėti 5-ąjį šių metų šaukimą Dariusą Garlandą, kuris NCAA lygoje sužaidė vos penkerias rungtynes bei Cedi Osmano progresą. Nors komandoje tebėra Kevinas Love‘as, Tristanas Thompsonas ar Matthew Dellavedova, panašu, kad klubo tikslai yra susieti su kuo geresniais šaukimais ateities naujokų biržose. 30. Šarlotės „Hornets“ Kemba Walkeris pastaraisias sezonais buvo tas šviesus spindulys, leidęs „Hornets“ aistruoliams svajoti apie atkrintamąsias. Vis tik Walkeris išvyko į Bostoną, o kartu su juo ir atkrintamųjų viltys. „Hornets“ verčia naują popieriaus lapą ir ateityje koncentruosis į naujokų biržos loterijas.

BasketNews.lt Taip pat skaitykite: „Heat“ suspendavo su treneriu konfliktavusį Waitersą Fantastišką NBA debiutanto pasirodymą nustelbė Hardenas „Pacers“ veda derybas dėl Sabonio mainų Curry ir Russello vedama „Warriors“ pirmą sykį įveikė be žvaigždžių žaidusį „Lakers“ klubą „Raptors“ vedliui – maksimalios vertės kontraktas „Jazz“ į pergalingą kelią atvedusiam Snyderiui – naujas kontraktas Rodyti komentarus Naujausi

Geriausi Atrinkti (0) Visi (2) dd del 1 vietos pilnai sutinku, Clipper atrodo stipriausia komanda. Vienas dalykas su kuo nesutinku tai Raketu nuvertinimas, man jie vis tiek atrodo kaip 4-a komanda. Bei gana drasus Maveriks ivertinimas, as buciau konservatyvesnis, ir bent Spursus auksciau ju kelciau. Atsakyti T Super straipsnis! As asmeniskai Lakers statyciau i pirma vieta, taip pat, manau, kad Rockets per stipriai nuvertinote. +6 Atsakyti Rodyti daugiau komentarų Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą. >

Komentuoti Prisijungti Vardas: Liko simbolių: Iš viso komentarų: 2

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.