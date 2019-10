Jarutis: „Rytas“ niekada netaupė ir netaupys žmonių saugumo sąskaita“

Ka

nesuprantu kas ka provokavo? jai as buciau tu pacanu vietoj tai pirmas mano pareiskimas butu ant to girto rytfanio. o buvo taip. einu pasidaryt selfi ir raudonas, girtas puola su kumsciais is pasalu. pilna video irodimu, kad mane uzpuole. o dabar pateikit jus irodima, kad as provakavau. sedet ir fotkintis ne provokacija. net ir jai buciau privemes i B tribuna tai butu ne provokacija o supikino. kam nepasitaiko