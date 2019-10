Tragiškai krepšį atakavusi „Real“ kapituliavo Stambule

Nuotr.: Zuma Press – Scanpix

Praėjusią savaitę pralaimėjusi Kaune, Madrido „Real“ (2-2) komanda ketvirtajame Eurolygos ture patyrė krachą Stambule.

Rungtynių žaidėjas Bryant Dunston Taškai 17 Naudingumas 27 Dvitaškiai 80% 8/10 Perimti kamuoliai 2

Daugiau tritaškių nei dvitaškių pataikę Pablo Laso auklėtiniai išvykoje 60:76 (11:15, 20:14, 19:27, 10:20) krito prieš vietos „Anadolu Efes“ (3-1).

Karališkojo klubo krepšininkai iš dvitaškio zonos pataikė tik 7 metimus iš 30 (23,3 proc. taiklumas), o iš toli 12 metimus iš 30 (40 proc.).

„Anadolu Efes“ savo aikštėje realizavo 50 proc. dvitaškių (21 iš 42) ir 30,8 proc. tritaškių (8 iš 26).

Bryanto Dunstono ir Krunoslavo Simono duetas nugalėtomas surinko 34 taškus, 17 atkovotų kamuolių, 7 rezultatyvius perdavimus ir 50 naudingumo balų.

„Real“ gretose trys krepšininkai mačą baigė su minusiniu naudingumu: visus 8 metimus prametęs Jeffery Tayloras per 23 minutes surinko -5 naudingumo balus, Fabienas Causeur – per 9 minutes -2, o Nicolas Laprovittola – per 6 minutes -1.

„Anadolu Efes“: Bryantas Dunstonas (8 atk. kam.) ir Krunoslavas Simonas (9 atk. kam., 4 rez. perd.) – po 17, Chrisas Singletonas 13 (5 atk. kam.), Vasilije Micičius 12 (2/8 trit.).

„Real“: Sergio Llullas 14 (3/6 trit.), Gabrielas Deckas ir Jordanas Mickey (8 atk. kam.) – po 10.