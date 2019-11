Trys „Žalgirio“ dubleriai, ateityje praversiantys pagrindinės komandos duris

Na

čia lyg ir eina kalba apie klubų piramidę, kai iš dublerių ateinama į pagrindinę komandą. Tai norėtusi išgirst ką su tuom bendro turi tavo išvardinti Ryte žaidę Macijauskas, Javtokas, Kaukėnas, Jasikevičius? O kas liečia Žalgirį, tai situacija tikrai nekokia. Juk realiai Mačiulis, Jankūnas, Kalnietis atėjo iš dublerių prieš ~10 metų ir dabar, per dešimtmetį per Žalgirio piramidę komandos lygį pasiekė tik 3 žaidėjai: Gudaitis, Ulanovas ir Lekavičius. Man atrodo jog per 10m tai yra lb lb mažai, turint minty jog Žalgiris per tuos 10m turėjo geriausias sąlygas susirinkt visos Lt jaunuosius talentus