Adomaitis: apie žaidimo kokybės siekiamybę ir Echodo bei Sirvydžio žaidimą

Po trijų pralaimėjimų iš eilės, įskaitant visus turnyrus, Vilniaus „Rytas“ grįžo į pergalių kelią, kuomet namuose 93:70 pranoko „Šiaulių“ ekipą.

Vyriausiasis „Ryto“ treneris Dainius Adomaitis labiausiai džiaugėsi auklėtinių žaidimu ketvirtajame kėlinyje bei aptarė Martyno Echodo ir Deivido Sirvydžio pasirodymus.

„Manau, ketvirtajame kėlinyje žaidėme tokį žaidimą, kokį norėtume žaisti visuose ketvirčiuose. Tai pirmiausia, kas liečia mūsų individualią gynybą ir individualų žaidėjų skautingą, kurį darome bei žiūrime. Rūbinėje prieš rungtynes tai vis pasikartojame, mačo metu tų klaidų buvo per daug: kur žaidėjas labiau mėgsta veržtis, kuria ranka veržtis, kuris yra metikas.

Tokių individualių klaidų padarėme, bet ketvirtajame kėlinyje, kur logiškai turėtų būti nuovargis, viską atlikome gerai ir svarbiausia, jog padarėme tik vieną klaidą. Siekiamybė būtų žaisti taip, kaip ketvirtajame kėlinyje“, – po mačo sakė Adomaitis.

– Cruzas per pirmą kėlinį įmetė 8 taškus, bet per likusią mačo dalį tik 2. Kodėl buvo toks skirtumas?

– Paco laikas sumažėjo dėl to, kad jis trečio ketvirčio pradžioje gynyboje padarė dvi grubias klaidas ir todėl turėjo sėstis ant suolelio. Sutrumpėjo jo žaidimo laikas, kitas dalykas, aišku, priešininkai žymiai agresyviai gynėsi, netgi dvigubino galima sakyti. Jis tikrai gerai nusimetinėjo kamuolį ir kiti žaidėjai įmetė taškus.

– Be klaidų, turbūt, netenkino ir varžovų atkovoti kamuoliai puolime?

– Žinote, kai gerai giniesi, priverti varžovą mesti sudėtingesnį ar išprovokuotą metimą, tai būna daugiau progų atkovoti tą kamuolį (puolime). Bet tas skaičius 20 yra blogas. Faktas, kad negalime tiek leisti. Išprovokavome sudėtingesnių metimų, kurie nelietė lanko ir kaip sakau, būna tokie laimingi puolime atkovoti kamuoliai, bet faktas, kad kaip komanda turime padėti aukštaūgiams.

Rungtynių žaidėjas Martynas Echodas Taškai 24 Naudingumas 29 Atkovoti kamuoliai 6 Blokuoti metimai 2

– Kaip įvertintumėte Echodo pasirodymą šiandien?

– Gerai, labai gerai vertinu. Kaip ir sakiau, su Martynu žiūrime daug video ir individualiai (dirbame). Jis su treneriais žiūri vaizdo įrašus, jis informaciją ima. Faktas, kad ir mes iš jo daug tikimės, kartais gal tas spaudimas būna didesnis, nes jis yra pagrindinis starto penketo penktas numeris. Matome jį treniruotėse, kur jis labai gerai treniruojasi. Nesinori teisinti žaidėjo, nes tai paprasčiausiai žaidimas.

Nuvykus į Turkiją tiek Evaldas, tiek Martynas turėjo apsinuodijimą, kad vienas išvis nedalyvavo treniruotėse ir tik į rungtynes atėjo, o kitas nueidavo į tualetą, išsivemdavo ir eidavo žaisti tiek prieš rungtynes, tiek rungtynių metu. Jie šioje situacijoje parodė stiprų charakterį dėl komandos ir džiaugiuosi, kad po tokių išgyvenimų jis sužaidė tokias geras rungtynes.

– Echodui dažniau priekaištų turėdavote dėl gynybos. Ar šiandien tenkino jo darbas?

– Taip, žinoma. Faktas, kad visada yra gerai įeiti į rungtynes su geru puolimu, nes tuomet jaučiamasi laisviau gynyboje. Faktas, kad tų klaidų būna. Aš galiu susitaikyti su klaidomis gynyboje, nes jų ir bus, bet negaliu susitaikyti, jei kažkas ne 100 proc. dirba ir stengiasi. Tada, manau, trenerio darbas yra paraginti ar pasakyti griežtesnį žodį, ar surasti motyvacijai kitokių būdų.

– Echodas šį sezoną sulaukia nemažai kritikos. Kaip matote, kaip jis ją suvaldo?

– Matome jį ir treniruotėse. Jis tikrai treniruojasi gerai, daro tai, ką norime. Šiandien rungtynės yra viso to darbo pasekmė ir komandos, ir jo paties. Jo pastangos yra tokios, kokios reikia. Kritika mūsų darbe yra pastovus palydovas.

Tiek treneriai, tiek komandos, tiek žaidėjai visada kritikos susilauks. Taip, kad čia, manau, yra normalu. Kartais su tuo reikia susidoroti, faktas, kad mes treneriai irgi žaidžiame savo žaidimus ir mūsų trenerių darbas yra padėti žaidėjams įveikti sunkesnius momentus.

– Kaip įvertintumėte Sirvydžio šios dienos pasirodymą?

– Labai gerai. Pasakysiu taip, kad tai – eilinės jo geros rungtynės. Ypač tai, kas liečia iš gynybinės pusės, dėl ko turėjome daugiausiai priekaištų Deiviui praėjusiame sezone. Šiemet jis atrodo solidžiai šioje vietoje, faktas, kad didėja jo minučių skaičius. Kitas dalykas, vėl ieškome taktinių variantų, kaip žaisti su skirtingais penketais.