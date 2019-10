Efektingai žaidęs Sabonis NBA lieka be pergalių

as ir taip galeciau

Dėl naujos 30,8 mln. JAV dolerių ir ketverių metų trukmės sutarties sutaręs Cedi Osmanas per 28 minutes įmetė 1 tašką (0/2 dvitaškiai, 0/1 tritaškiai, 1/2 baudos). As galiu pazaist uz 1 milijona per metus, per 28 minutes, tokia statistika tureciau 😎😉