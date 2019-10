Neeilinė kelionė: kaip 19-metis iš trečiosios Serbijos lygos pateko į „Warriors“

Nuotr.: AP-Scanpix

Alenas Smailagičius turbūt nėra daug kam girdėtas Serbijos talentas. Jis neatstovavo nė vienam puikiai pažįstamam serbų klubui, Europoje aukščiausias lygmuo buvo trečioji lyga, o vienintelį kartą savo gimtinei puolėjas atstovavo 2016-ųjų jaunimo (iki 16 m.) Europos čempionate.

Nepaisant to, 19-metis 208 cm ūgio puolėjas šį sezoną jau pravėrė pagrindinės „Golden State Warriors“ komandos duris bei yra visavertis jos narys – jo kontraktas nėra dvišalis, kas reiškia, jog Smailagičius negali būti siunčiamas į G lygą.

Karjeros pradžia

Kaip sakė pats Smailagičius, jo karjerą prasidėjo būnat 7-erių, kuomet atėjo į kitoje gatvės pusėje esančio klubo treniruotes. Tiesa, tai nebuvo „Partizan“, „Crvena Zvezda“ ar kitos puikiai pažįstamos Serbijos komandos, o kur kas kuklesnė „Beko“ ekipa, iki šiol besivaržanti trečioje pagal pajėgumą Serbijos lygoje.

Įdomu tai, jog puolėjas iki pat išvykimo į JAV visą laiką būtent atstovavo šiai ekipai. Turbūt kyla klausimas, kaip per visą šį laiką krepšininko nepastebėjo nė vienas iš Serbijos krepšinio banginių?

„Turėjau pasiūlymų iš didžiųjų Serbijos komandų, bet galų gale viskas susiklostydavo taip, jog likdavau „Beko“. Turėjau žodinį susitarimą su Belgrado „Dynamik“, Miroslavas Nikoličius norėjau išsiųsti mane į „Partizan“, tačiau pačioje derybų pabaigoje vis kažkas nutikdavo.

Nebūdavau dėl to nelaimingas, nes komandoje jaučiausi gerai ir žmonės ten manimi rūpinosi. „Beko“ buvo susikoncentravę į darbą su jaunais žaidėjais bei jaučiausi apsuptas draugų“, – serbų žiniasklaidai pasakojo Smailagičius.

Galų gale, pirmasis rimtas karjeros lūžis įvyko 2017-18 m. sezone, kuomet serbui buvo septyniolika. Smailagičius debiutavo Serbijos jaunimo lygoje, kur per 19 sužaistų rungtynių fiksavo 21,7 taško, 11,1 atkovoto kamuolio bei 1,9 bloko per rungtynes statistiką. To pakako, jog jis būtų pripažintas šių pirmenybių MVP.

Nuotr. FIBA

Dar tame pačiame sezone Smailagičius spėjo debiutuoti ir pagrindinėje vyrų komandoje. Trečiajame Serbijos divizione jis sužaidė 10 rungtynių, kur vidutiniškai rinko po 15,9 taško, atkovojo po 5 kamuolius bei blokavo po 2,1 metimo.

10 rungtynių trečiojoje Serbijos lygoje. Tiek užteko, jog Smailagičius pakeltų sparnus į JAV. Prisimindamas šiuos įvykius, puolėjas laurus atiduoda ir darbui, ir sėkmei.

„Jaunimo ir pagrindinėje komandoje mane į priekį labiausiai stūmė Vanja Budimičius. Vis dėlto, didžiausią žymę paliko Nenadas Petroničius, su kuriuo dirbau individualiai paskutinius penkerius metus.

Klubo sporto direktorius Damiras Bogučaninas pažinojo Kosta Jankovą – tarptautinį „Warriors“ skautą Europoje. Kosta atvyko pas mane, pamatė žaidžiantį ir nuo to laiko viskas ėjo palaipsniui, bet suplanuotai“, – pasakojo Smailagičius.

G lyga

Jau 2018-ųjų spalį Smailagičius G lygoje buvo pasirinktas 4-uoju šaukimu, kurį turėjo dukterinė Los Andželo „Lakers“ ekipa „South Bay Lakers“. Vis tik ši ekipa nieko nelaukdama tuometinį 18-metį perleido Santa Kruzo „Warriors“ klubui.

Jauniausiu G lygos krepšininku pirmenybių istorijoje tapęs serbas debiutavo lapkričio 3-iąją, kuomet į „Northern Arizona Suns“ krepšį per 7 minutes įmetė 3 taškus.

Kaip pripažino ir pats Smailagičius, pradžia nebuvo lengva: „Pirmasis mėnuo buvo ganėtinai sunkus. Pirmą kartą buvau atskirtas nuo šeimos, mano anglų kalba buvo silpna, bet svarbiausia buvo tikėti savimi.“

Smailagičiaus aklimatizacija G lygoje ilgai netruko. Jau trečiose sezono rungtynėse jis pelnė 16 taškų, penktose – 10, šeštose – 16, septintose – 13, aštuntose – 17. Būtent nuo trečiojo mačo serbo žaidimo laikas visą likusį sezoną nuolat siekė dviženklį minučių skaičių (išskyrus su itin retomis išimtis), o gruodį jis sužaidė ir savo karjeros rungtynes.

Ironiška, jog tai buvo padaryta ne prieš bet ką, o ketvirtuoju šaukimu jį pasirinkusį „Lakers“ klubą. Smailagičius per 34 minutes pelnė 25 taškus (7/8 dvit., 1/2 trit., 3/3 baudos), atkovojo 11 ir perėmė 1 kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei blokavo 2 metimus.

Galų gale tuometinis 18-metis sezoną užbaigė 8 rungtynių atkarpa, per kurią fiksavo 12,8 taško, 5,4 atkovoto kamuolio ir 2 blokų per mačą statistiką.

NBA

Smailagičiui atsiskleidžiant dublerinėje NBA lygoje, jis už Atlanto buvo pramintas talentu, apie kurį „Warriors“ nenori, kad žinotumėte. Ir išties, kaip parodė laikas bei „Warriors“ veiksmai, NBA vicečempionai serbą savo gretose matyti norėjo. Ir labai.

Taip labai, jog kuomet šių metų naujokų biržoje Naujojo Orleano „Pelicans“ 39-uoju šaukimu pasirinko Smailagičių, „Warriors“ už serbą mainuose atidavė 2021-ųjų bei 2023-ųjų antrojo rato šaukimus bei pridėjo neatskleistą pinigų sumą.

Taip Smailagičius tapo vos trečiuoju ne iš JAV kilusiu žaidėju, kuris iš G lygos buvo pasirinktas NBA naujokų biržoje. Apskritai, per visą istoriją yra buvę tik septyni tokie atvejai.

Nuotr. AP-Scanpix

„Warriors“ šiame nenugludintame deimante įžvelgė Smailagičiaus fizinius duomenis bei įgūdžius. Aukštas, galintis pataikyti bei persivaryti kamuolį. Visi šie punktai atitinka moderniąją NBA krepšinio filosofiją.

Kalifornijos ekipa nepabūgo „Pelicans“ ekipai sumokėti tokios kainos net ir po to, kai Smailagičius G lygoje fiksavo 24 proc. tritaškių pataikymą.

„Warriors“ serbui įteikė 6,1 mln. JAV dolerių ketverių metų kontraktą net ir po to, kai NBA Vasaros lygoje jis pataikė 2 tolimus metimus iš 11 (18 proc.). Akivaizdu, jog klubas šiuo talentu tiki.

„Esu labai dėl jo laimingas, – sakė Santa Kruzo „Warriors“ strategas Aaronas Milesas. – Dirbau su juo visus metus ir nuo pirmos treniruotės pamačiau, kad jis – NBA žaidėjas. Jis jaunas, sunkiai dirbantis, mėgstantis varžytis. Dievinu viską, ką Alenas su savimi atsineša į aikštelę ir be visa to jis yra puikus vaikis.“

Tiesa, oficialaus Smailagičiaus debiuto NBA gali tekti šiek tiek palaukti, mat spalio pradžioje jis susižeidė čiurną. Iš pradžių buvo teigiama, jog Smailagičius iš rikiuotės iškrito neapribotam laikui, o prieš sezono atidarymo rungtynes su Los Andželo „Clippers“, vyriausiasis „Warriors“ treneris Steve‘as Kerras teigė, kad serbas sparčiai gydosi traumą, tačiau klubas šioje situacijoje elgsis atsargiai.

„Dirbame sunkiau nei bet kada, tikėdamiesi, kad mūsų jaunieji vyrukai augs kaip žaidėjai bei tobulės ir pasieks tokį lygmenį, jog galėtų tapti šio arba kito sezono rotacijos dalimi. Mums reikia krepšininkų, kurie padarys šuolį ir užims savo vaidmenis“, – tokius žodžius „Warriors“ žiniasklaidos dienoje išsakė vyriausiasis treneris Kerras.

Ir nors vyrukų vardai minimi nebuvo, galima neabejoti, jog Smailagičius įeina į šią kategoriją. „Warriors“ suvokia, jog čempioniškas žygis baigiasi ir artėja metas lipdyti naują komandą, ateityje galinčią perimti naštą iš Stepheno Curry, Klay Thompsono bei Draymondo Greeno.

Vienas iš jų yra ir Alenas Smailagičius, kuris pats puikiai supranta, jog jo kelionė į NBA yra išskirtinė.

„Darbas, talentas, viltis, geri žmonės ir treneriai šalia bei sėkmė. Man visa tai atėjo vienu metu, susidėjus visoms geriausioms įmanomoms aplinkybėms. Tai nereiškia, kad taip nutiks kiekvienam jaunam talentui, bet jeigu kas klaustų, mano patarimas būtų tikėti savimi ir sunkiai dirbti“, – paklaustas, kas jį atvedė į stipriausią pasaulio lygą, teigė Smailagičius.