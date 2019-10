Apie žaidimą užsienyje galvojantis Durantas: „Būtų šaunu žaisti „Barcelonos“ komandoje“

Jurgis

bet is krepsinio puses durantas yra tikras zaidimo fanas. domisi eurolyga, supranta paties krepsinio skirtumus ir del to ir sako, kad butu jam idomu. nemano, kad cia tiesiog viskas tas pats tik zemesnis lygis, turbut is team usa susidomejo ivairesniu zaidimu. aisku europoj jis kratytu visiems po 30, priesingai nei gianniui, durantui dideliu bedu nesukeltu :)