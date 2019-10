Švedo traukiama „Chimki“ lemiamame ketvirtyje nukovė „Panathinaikos“

Anonimas

pao prisipirko grybu is kuriu liko tik garsios pavardes, toks johnson isvis 32 metu pirma kart europos krepsinio ragauja, skambus transferis buvo bet naudos visiskai nulis. is nauju zaideju tik fredette ir wiley pasiteisina. traukiantis biudzetui, darosi visiskai vidutine komanda. jei praeita sezona oly pirma karta per ilga laika nepateko i playoffus, si sezona ko gero ir pao liks uz borto.