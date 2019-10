Nuotr.: BNS

Tragiškai pirmoje dvikovos dalyje krepšį atakavę Vilniaus „Ryto“ krepšininkai Europos taurėje pralaimėjo ketvirtą kartą iš eilės ir susikomplikavo savo situaciją turnyrinėje lentelėje.

Dainiaus Adomaičio auklėtiniai pirmojo varžybų rato finiše savo aikštėje 72:81 nusileido Venecijos „Umana Reyer“ ir lieka B grupės dugne – šeštoje vietoje.

„Kalbėjome prieš rungtynes ir pirmuosiuose susirinkimuose, kokios tai svarbos rungtynės, rungtynėse namuose, tai – rungtynės, kurių negalime pralaimėti, privalome laimėti. Visi žinojome jų kainą. Tai pradžioje padarė įtaką, atrodėme tikrai susikaustę, sprendimai blogi. Priešingai nei kalbėjome, labai svarbu su jais gynyboje žaisti pirmas 8 sekundes, nes jie pelno daug taškų pirmoje fazėje, greitajame puolime ieškodami pranašumo situacijų ir tikrai gerai jas išnaudodami.

Kitas dalykas – jų žaidimas per paskutines aštuonias sekundes, kai jie stengiasi protingai įžaisti (kamuolį) vėl išnaudojant savo persvaras. Pirmoje pusėje 22 taškai greitajame puolime, jų žaidime iki 8 sekundžių buvo pagrindinė problema.

Antroje pusėje pradėjome daugiau keisti gynybos sistemas, atsirado energija, geri sprendimai, atakavimas ten, kur norėjome ir taip toliau. Daug lėmė pirmoji rungtynių pusė. Kai atrodė grįžtame į rungtynes, labai skaudžios buvo tos pražangos puolime statant užtvaras arba padaryta viena kita klaida. Taip ir nesugebėjome pilnai sugrįžti į tas rungtynes ir netgi perlaužti jas. Gaila dėl to“, – po dvikovos kalbėjo Adomaitis.

– Pirmoji jūsų komandos pražanga pirmajame kėlinyje buvo likus žaisti pusantros minutės, kai komandos atsilikimas jau siekė 12 taškų. Kodėl krepšininkai nereagavo į jūsų nurodymus?

– Sunku pasakyti. Manau, reikia daugiau žiūrėti iš tos psichologinės pusės. Visi suprato, kokios yra svarbios tos rungtynės, ir paprasčiausiai kartais taip nutinka. Vyravo toks susikaustymas, kad nebuvo galima atpažinti kai kurių žaidėjų kai kuriose situacijose. Pralaimėjus per pirmą žingsnį, reikia padaryti pražangą, bet jos nesugebame padaryti. Viskas baigiasi tuo, kad jie mus nubaudžia tritaškiu. Faktas, kad taip tuos 12 taškų, keturis tritaškius galėjome nuimti. Deja, to nepadarėme. Žiūrėsime video, vėl analizuosime ir eisime į salę treniruotis.

Rungtynių žaidėjas Jeremy Chappell Taškai 21 Naudingumas 26 Tritaškiai 63% 5/8 Perimti kamuoliai 3

– Ar įtampa lėmė tokį prastą pataikymą pirmoje pusėje?

– Manau, kad taip. Pirmą kartą mačiau tokią komandą. Rungtynių svarba vis tiek padarė savo. Gaila, kad taip, nes paskui antroje pusėje ir dar netgi pirmoje pusėje tie momentai buvo tokie, kur norėjome atakuoti. Antroje pusėje tą padarėme ypač gerai išnaudodami savo pranašumus. Dėl to gaila tos pirmos pusės.

– Martynas Echodas pasirodė itin solidžiai. Kiek jis buvo toks, kokį jūs norite jį matyti?

– Visada norime jį tokį matyti ir tikiuosi, kad jis toks ir bus.

– Arnas Butkevičius per 27 minutes atliko vos 3 metimus iš žaidimo. Ar nepasigendate daugiau iniciatyvos iš jo, kaip vieno komandos vedlių?

– Šiandien mes buvome nusprendę atakuoti su kitomis pozicijomis. Jie trečioje pozicijoje tikrai turi ir gerus gynėjus, ir gerą ūgį. Jie gerai ginasi, jeigu atakuoji iš tos trečios pozicijos. Ką pabandėme, patys matėte – baigėsi arba klaida, arba negerais sprendimais. Su kitais žaidėjais norime atakuoti. Arnas tikrai davė labai gerą energiją gynyboje, nuo jo prasidėjo kamuolio spaudimas, buvo pirmas žmogus gynyboje. Jis ir davė pagrindinį impulsą, o tada ir kiti padarė tą žingsnį.

– Dabar „Rytas“ lieka su viena pergale per penkis mačus, antrajame rate laukia trejos išvykos rungtynėse. Kaip vertinate šansus įšokti į antrąjį etapą?

– Mes negalime nieko vertinti. Turime žaisti vienas rungtynes per vieną vakarą. Ir turime ruoštis tik joms. Mes nesame komanda, kuri turėsime labai daug arba labai ryškių persvarų prieš savo priešininkus. Matome, kur galime turėti (pranašumų), kur galime atakuoti, nusprendžiame, tam ruošiamės ir turime nuosekliai to laikytis. Dabar to mūsų žaidime trūksta, tos idėjos įgyvendinimo. Galime daug kalbėti apie puolimą, bet kai varžovai pelno 26 taškus per pirmą ketvirtį, o tu pirmą pražangą padarai likus pusantros minutės iki pabaigos, čia yra problema, reikia kalbėti apie gynybą.

– Matydamas kryptį, kuria komanda rieda, ar esate patenkintas sudėtimi? Galbūt trūksta kokio žaidėjo?

– Paprasčiausiai situacija yra tokia, kad mes turime šią sudėtį ir mes negalime daryti jokių nei keitimų, nei dabar galvoti apie pasistiprinimą. Mes kalbėjome su klubo vadovybe ir esame komandoje tie, kas esame. Turime maksimaliai kovoti kiekvienose rungtynėse, gerai pasiruošti ir maksimaliai atsiduoti kiekvienose rungtynėse. Nėra kalbų apie keitimus ar pasistiprinimą. Labiausiai norisi, kad treniruočių procese galėtume dalyvauti visi ir kad neturėtume problemų. Vakar vakare treniruotėje Mindaugas Girdžiūnas išsisuko čiurną ir šiandien toks lyg gali, negali žaisti. Turkijoje dieną prieš rungtynes abu mūsų aukštaūgiai iš tualeto neišėjo. Nesinori tokių (situacijų). Mums kiekvienas žaidėjas yra labai svarbus ir reikia kiekvieno žaidėjo. Jeigu norime laimėti rungtynes Europos taurėje, mums reikia, kad kiekvienas žaidėjas sužaistų savo lygyje.

– Matome, jog Cameronas Bairstow šalia suoliuko vis aktyviai apšilinėja. Ar jis jau išsigydė raumens traumą?

– Taip, viskas atrodo normaliai. Dabar turėsime trijų dienų stovyklėlę Birštone ir tikimės, kad per tą laiką mums pavyks galutinai susitvarkyti turimas sveikatos problemas ir galiausiai gerai padirbėti.