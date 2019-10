Šarūnas Jasikevičius: „Lyderystė mūsų komandoje neegzistuoja“

Aha

Tik susiduria Zalgiris su rimtesne gynyba ir islenda visos komplektacijos spragos. Taip, mes ne Barca, visada teks rizikuoti imant zaidejus is zemesnio lygio ir tiketis, kad jie atsiskleis, bet sikart tos rizikos, ypac renkant pg grandi, buvo gerokai per daug. Ir cia buvo ne pirmos ir bus tikrai ne paskutines rungtynes, kur mus apstumdys ir pranoks fiziskumu, nes vien noro cia neuztenka, reikia, kad zaidejai turetu tos fizines jegos, kad nebijotu kontakto, nebutu minksti. Jei norim bent galvot apie astuntuka, tai buvo must win rungtynes, tas pats Asvelis dar ne karto namie nepralaimejo, o mes jau turim 2 pralaimejimus, isvykoj prapylem Milanui ir neaisku, kada pavyks ta pergale pasiekt, nes kad ir kaip prastai atrodo Feneris, Zalgiris atrodo dar prasciau. Atsizvelgiant i grafika ir i varzovus, tai sezono pradzia klostosi tikrai prastai ir nereikia to slepti. O zurnalistai irgi turetu atsikratyt iprocio po vienu geru rungtyniu, kai iveikiamas aiskiai ne formoj esantis Realas, giedoti ditirambus komandai arba liaupsinti sudeti, kai net paprasti fanai mato visus trukumus. Nes atvirai sakant, tos skubotos isankstines isvados gerokai uzknisa.