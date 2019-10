Spalio 31-osios NBA pulsas: „Thunder“ budelis Lillardas ir Iversono laikų „76ers“

Nuotr.: AP – Scanpix

Orlando „Magic“ geležinė gynyba prieš Niujorko „Knicks“, Joelio Embiido ir Karlo-Anthony Townso muštynės bei žodžių karas socialinėje erdvėje, Alleno Iversono laikų Filadelfijos „76ers“, per tašką nuo rekordo likęs Domantas Sabonis ir kosminis krepšinis Vašingtone – tai ir daugiau – spalio 31-osios NBA pulse.

POKYTIS. Pernai metais šešiais pralaimėjimais startavusi Klivlando „Cavaliers“ šiemet varžovus gąsdina per pirmąją savaitę.

Savo aikštėje dominavęs Kevinas Love’as sumetė 17 taškų ir atkovojo 20 kamuolių, o po pergalės 117:111 prieš Čikagos „Bulls“ krepšininkus žurnalistus pasitiko įsijautęs į Helovino temą: sėdėjo su kauke, taip mėgindamas atkartoti Jasono personažą iš siaubo filmo „Penktadienis, 13-oji“.

„Tai – mėgstamiausias mano siaubo filmas“, – sakė Love’as.

„Cavaliers“ klubui per keturis mačus tai buvo antroji pergalė. 2018-2019 m. sezone Klivlando ekipai antrojo laimėjimo teko laukti iki 13-ųjų sezono rungtynių.

Kevinas Love'as po rungtynių

SURAKINO. Puikiai paskutines aštuonias rungtynių minutes žaidusi Orlando „Magic“ komanda lengvai susidorojo su Niujorko „Knicks“ ekipa. „Magic“ varžovams leido įmesti vos tris taškus, vieną dvitaškį ir baudos metimą, tuo metu patys spurtavo 16:3 ir pergalingai uždarė rungtynes 95:83. Aaronas Gordonas per paskutines penkias minutes įmetė 10 iš 15 savo taškų.

„Knicks“ per atkarpą, kuomet paleido iniciatyvą, iš žaidimo pataikė vos 1 metimą iš 11 ir triskart suklydo. Orlando ekipa toliau lieka vienintele komanda NBA lygoje, dar nepelniusia 100 taškų.

MUŠTYNĖS. Filadelfijos „76ers“ ekipai trečiojo kėlinio viduryje užtikrintai pirmaujant 75:55 prieš Minesotos „Timberwolves“, ant parketo kilo konfliktas tarp Joelio Embiido ir Karlo-Anthony Townso, krepšininkų, kuriuos jau iš anksčiau sieja ne vienas apsižodžiavimas.

Besigrūmę žaidėjai iš pradžių susipynė rankomis, o viskas prasidėjo nuo Embiido grybštelėjimo varžovui per veidą. Townsas į tai atsakė smūgiu, galiausiai abu aukštaūgiai prisitraukė vienas kitą prie savęs ir abu krito ant parketo. Tarp jų įsibrovęs Benas Simmonsas užgriuvo Minesotos „Timberwolves“ vedlį, tuo metu atitrauktas Embiidas pasileido į emocijas su fanais ir demonstravo bokso judesius.

Abu krepšininkai po peržiūros buvo išvaryti iš aikštės, kurią paliekant Embiidas buvo išlydėtas „MVP!“ šūksniais.

„Neatlikau nė vieno smūgio, dėl kurio turėčiau būti suspenduotas“, – po dvikovos kalbėjo „76ers“ centras.

Tuo metu Townsas rūbinėje išsisuko nuo muštynių temos, bet paskui Embiido adresu tėškė žinutę instagrame su verkiančiu jo atvaizdu po praėjusio sezono septintųjų NBA Rytų konferencijos pusfinalio rungtynių su Toronto „Raptors“.

Toks „Wolves” puolėjo elgesys iššaukė Embiido atsaką po ta pačia žinute, bet „76ers” krepšininko komentaras nedelsiant buvo ištrintas. Embiidui tai sukėlė dar didesnį juoką.

„Kalbi su manimi po pralaimėjimo 20 taškų. Tu to nekenti, – ištrintame komentare rašė Embiidas. – Naudoji mano nuotrauką, kurioje aš verkiu dėl pralaimėjimo antrajame atkrintamųjų rate. Tiesa, tu niekada jo nepasiekei. Tu nežinai, kas tai yra. Berniukas laimi trejas rungtynes ir pradeda taip kalbėti, nors aš žinau, kad tu taip nekalbi. Tu visą gyvenimą buvai silpnas, todėl pats žinai kieno buvai išduotas lyg kekšė. Visko nepasakysiu, bet aš apie tave žinau faktų.“

Į IVERSONO LAIKUS. „Timberwolves“ 117:95 sutriuškinusi „76ers“ laimėjo ketvirtą kartą iš tiek pat galimų bei pakartojo prieš beveik 20 metų fiksuotą rezultatą 4-0. Paskutinį sykį Filadelfijos ekipa taip startavo 2001-2002 m. sezone su legenda Alenu Iversonu, kuris tuomet „76ers“ nuvedė iki pat didžiojo NBA finalo. Kita nepralaimėjusia NBA komanda lieka San Antonijaus „Spurs“, startavusi 3-0.

PALEIDO. Pirmoje dvikovos dalyje dominavusi Milvokio „Bucks“ vienu momentu prieš Bostono „Celtics“ pirmavo triuškinama 19 taškų persvara, bet galiausiai subyrėjo po ilgosios pertraukos. Kemba Walkerio vedami „keltai“ trečiajame ketvirtyje spurtavo net 26:7 ir į ketvirtąjį kėlinį išėjo pirmaudami 80:76.

Giannis Antetokounmpo surinko 22 taškus ir 14 atkovotų kamuolių, bet kritiniu metu prarado šaltakraujiškumą: iš pradžių grubiai prasižengė prieš Marcusą Smartą, o prasidėjus paskutinei minutei užsidirbo techninę pražangą. Walkeris 21 iš 32 taškų įmetė po ilgosios pertraukos bei „Celtics“ namie laimėjo 116:105.

ARTI REKORDO. Driokstelėjęs ir Myleso Turnerio netektį kompensavęs Domantas Sabonis Brukline demonstravo klasę. Lietuvis per 36 minutes įmetė 29 taškus (9/14 dvitaškiai, 2/4 tritaškiai, 5/6 baudos) ir liko per tašką nuo asmeninio rezultatyvumo rekordo pakartojimo. 23-ejų puolėjas taip pat dar atkovojo 8 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, 3 sykius suklydo ir 4 kartus prasižengė.

„Sabonis buvo lyg monstras aikštėje, – apie auklėtinį kalbėjo „Pacers“ specialistas Nate’as McMillanas. – Atidavė save gynyboje, kovodamas dėl atšokusių kamuolių, inicijuodamas puolimą. Jam teko žaisti daug minučių, bet Domas tiesiog degė ir, manau, visi ėjome per rungtynes su jo tokia energija.“

Sabonis pagrindiniu ginklu puolime tapo tuomet, kai pirmajame ketvirtyje čiurnos traumą patyrė bičiulis Turneris.

„Tai sunku, – apie komandos draugo netektį pasisakė Sabonis. – Tai sezono pradžia, mes dviese bandome atrasti vienas kitą ir susižaisti kartu, tačiau jis kurį laiką mums nepadės. Sudėtinga. Linkiu, kad jis greitai atsigautų. Mylesas mums tikrai padės, kadangi yra vienas geriausių lygos besiginančių krepšininkų.”

„Pacers“ Brukline 118:108 įveikė „Nets“ su 28 taškus pelniusiu Kyrie Irvingu ir galiausiai įsirašė pirmąją pergalę po trijų nesėkmių iš eilės.

ŽVĖRIUKAS. Toronto „Raptors“ komandoje siautėjantis Pascalis Siakamas trečiajame ketvirtyje į Detroito „Pistons“ krepšį sumetė 19 iš 30 taškų ir padėjo NBA čempionams pasiekti ketvirtą pergalę per penkis mačus. Praėjusį sezoną Siakamas 30 taškų pasirodymą fiksavo penkis kartus per 80 rungtynių. Šį sezoną jis per penkerias rungtynes jau triskart pademonstravo tokį rezultatą.

Puolėjas trečiajame kėlinyje atliko pusę „Raptors“ metimų iš 24. Tikslą pasiekė 8 iš 12 kamerūniečio metimų, įskaitant 3 iš 4 taiklių tritaškių.

TAŠKŲ LENKTYNĖS. Neįtikėtino rezultatyvumo rungtynės praėjusią naktį buvo užfiksuotos JAV sostinėje, kur Hjustono „Rockets“ ir Vašingtono „Wizards“ be pratęsimo kartu pelnė net 317 taškų. Tai – trečios rezultatyviausios rungtynės per pagrindinį dvikovos laiką.

Pergalę likus 2,4 sekundės taiklia bauda Teksaso ekipai lėmė Jamesas Hardenas, atseikėjęs net 59 taškus.

Paskutinį kartą rezultatą ties 158:158 išlyginęs Bradley Bealas sumetė 46 taškus. Russellas Westbrookas surinko trigubą dublį: 17 taškų, 12 rezultatyvių perdavimų ir 10 atkovotų kamuolių.

„Wizards“ iš dvitaškio zonos pataikė 37 iš 55 metimų (67 proc.), o iš tritaškio – 20 iš 36 (56 proc.). „Rockets“ realizavo 32 dvitaškius iš 49 (65 proc.) ir 23 tritaškius iš 54 (43 proc.).

ŽUDIKAS. Portlando „Trail Blazers“ ir Oklahomos „Thunder“ komandoms vėl susitikus akis į akį, viskas nesiklostė taip dramatiškai, kaip paskutiniame susitikime praėjusio sezono atkrintamosiose, tačiau „Thunder“ budeliu ir vėl tapo Damianas Lillardas.

Per pirmuosius tris kėlinius pataikęs vos 4 metimus iš 15, „Blazers“ lyderis per 86 sekundes ketvirtajame kėlinyje susmeigė tris tritaškius ir jo vedamos komandos turėtas trijų taškų deficitas staiga virto penkių taškų persvara, o vėliau ir pergale 102:99.

29-erių gynėjas per 38 minutes iš viso įmetė 23 taškus (3/10 dvitaškiai, 4/9 tritaškiai, 5/6 baudos), atliko 13 rezultatyvių perdavimų ir atkovojo 7 kamuolius.

2018-2019 m. jis tolimu tritaškiu per Paulą George'ą palaidojo „Thunder“ sezoną.

BE PERGALIŲ. 14 taškų deficitą vėjais paleidusi Sakramento „Kings“ savo aikštėje 111:118 pralaimėjo Šarlotės „Hornets“ ir patyrė penktą nesėkmę paeiliui. Prieš šį sezoną prie „Kings“ vairo stojusio Luke’o Waltono auklėtiniai pamažu artėja prie prasčiausio klubo starto nuo pat 1990-1991 m. sezono, kai ekipa pralaimėjo pirmuosius septynis mačus, o finišavo su santykiu 25-57.

„WARRIORS“ KOŠMARAS. Tragiškas „Golden State Warriors“ komandos sezono startas pažymėtas dvigubai skaudžia nesėkme. Mačo su Finikso „Suns“ pirmąjį kėlinį pralaimėję net 14:43, NBA vicečempionai trečiajame ketvirtyje prarado rankos lūžį patyrusį Stepheną Curry.

Į „Suns“ baudos aikštelę įsiveržęs gynėjas įsirėžė į stovėjusį Aroną Baynesą ir persivertęs rankomis žemyn krito ant parketo. Ant jo paskui užkrito ir australas.

„Warriors“ paskelbė, jog Curry lūžo ranka, tačiau kol kas daugiau informacijos dėl reabilitacijos laiko nepranešta. Taip pat dar neaišku, ar jam neprireiks operacijos. Oklando ekipa situaciją ketina pakomentuoti po papildomų tyrimų sesijos.

„SUNS“ ISTORIJA. Finikso komandą „Warriors“ įveikė vos trečią kartą per 21 tarpusavio susitikimą reguliariajame sezone. Praėjusį kovą Oklandos klubą išvykoje nugalėję „Suns“ krepšininkai tuomet nutraukė 18 pralaimėjimų paeiliui seriją.

Gražiausių epizodų dešimtukas:

