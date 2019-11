„Sintek-Dzūkija“ į pergalių kelią grįžo sutriuškindama „Šiaulius“

Senas SIAULIU buves fanas

Palaikiau Siaulius nuo senu laiku... Dar nuo tu laiku, kai Sereika uz Kelininka zaide... Po to uz Taura... Geriausi laikai praejo senoje Tauro sporto saleje... Ir atmosferos ir zaidimo atzvilgiu. Ir Milana dare ir stebino visus vaziudami i Italija su senu dumais apsipylusiu Ikarusu :) Va ten buvo laikai... Zaide entuziazmas... Po to Siauliai su Sakalais pakilo i dabartini LKL ir ten pastoviai kapojosi del medaliu... Grazu buvo, laukdavom kiekvienu rungtyniu, kaip sventes... Dekui Armalui. Jam pasitraukus prasideko chaosas, kuris tesiasi iki siol... Verslininkas Petrauskas, pseudo trenerio tevas ir sponsorius, norintis uz pinigus sunu treneriu padaryti, politikas Simulik, neturintis supratimo apie krepsini, is teismu del lesu svaistymo neislendantis Siauliu Arenos vadovas Radavicius atejo i kluba valdyba... ir dar daug kitu, visu neprisimenu ir neisvardinsiu... Visi be noro dirbti, entuziazmo, tik ziurintys savo interesu... Kas tesiasi iki siol... Sena chebra pinigu pakaulija, pasidalina ir toliau smirdim dugne... Lauksiu prasviesiejimo, kad vel galeciau palaikyti savo miesto komanda. Zuvis puva nuo galvos...