Šiuolaikiniu krepšiniu nusivylęs Gasolis: „Žaidimo grožis ir tyrumas yra prarastas“

Gasolis

pasake visiska tiesa, nba stebet su kiekvienais metais vykstanciu pokyciu darosi vis neidomiau. zaidimas padriskas ir chaotiskas, metimai atliekami greitai ir bet kada. krepsiniui tai grozio neprideda, taciau del individualiai is saves stipriu zaideju, surenkamu zaideju is viso pasaulio, highlightu savaime aisku buna be saiko, nes ir taisykles butent tam ir yra pritaikytos.