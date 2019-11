Graikijos krepšinio federacijos prezidentas patvirtino apie derybas su Pitino

Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis

Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis

Graikijos krepšinio federacijos prezidentas George Vassilakopoulos šalies žiniasklaidai patvirtino informaciją apie vedamas derybas su treneriu Ricku Pitino.

„Turėjome daug kalbų ne tik su Pitino, bet ir kitais treneriais. Daugiau neturiu, ko pridėti, nes negaliu duoti komentarų šia tema“, – sakė Vassilakopoulos.

Graikijos krepšinio galva taip pat atskleidė, jog federacija nori surengti olimpinės atrankos turnyrą, tačiau pridėjo, jog situaciją sunkina finansiniai barjerai.

„Mes pateikėme paraišką rengti turnyrą, tačiau šiandien to negalėtume padaryti, nes neturime pakankamai lėšų. Dėl to kreipėmes į valstybę, bet per pusantro mėnesio nesulaukėme jokio atsakymo“, – teigė Vassilakopoulos.

„Be Giannio Antetokounmpo taip pat palaikome ryšį su Kosta Koufosu, Tyleriu Dorsey, Nazu Mitrou-Longu ir Zachu Auguste‘u, – kalbėdamas apie kitų metų potencialius Graikijos rinktinės narius sakė Vassilakopoulos. – Koncentruojamės ne į vieną, bet visus krepšininkus.“