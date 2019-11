Be Kuzminsko rungtyniavęs „Olympiakos“ nusileido „Anadolu Efes“ klubui

alio

Po to kai Kuzminskas new yorke uztiko savo zmona miegamajame ir ieejas pamate jos burnoje kito Knicks zaidejo daikta jos burnoje...visiskai paluzo po to dalyko...dar kai ismete is Knicks maldavo kuzminskas kad ji butu su juo,keltusi i Milana...o ta grazia forma pasake,valink n..lieku new yorke...zmogus visiskai paluzo po to...