„Barcelonos“ žvaigždžių spindesys – per ryškus

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: D.Lukšta

Nuotr.: D.Lukšta

Nuotr.: D.Lukšta

Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta

Ne veltui bilietai į šį mačą buvo iššluoti iki jo pradžios likus dar porai savaičių. Penktadienį į Kauno „Žalgirio“ areną atvyko garsiausiai Eurolygos vasaros turguje triukšmavusi komanda ir ji pademonstravo, kad ne šiaip sau tupi turnyrinės lentelės viršūnėje.

Fotogalerija Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta

„Barcelona“ taršė šį sezoną solidžią „Žalgirio“ gynybą ir į Kauno klubo krepšį įmetė tiek taškų, kiek dar niekas nebuvo įmetęs. Daugiau nei pusę viso „Barcos“ kraičio surinko du ryškūs vasaros pirkiniai.

Nikola Mirotičius tradiciškai smaginosi „Žalgirio“ arenoje (kurioje, kaip pats pripažino, jam labai patinka žaisti), o Cory Higginsas pademonstravo, kad yra vienas pavojingiausių gynėjų Europoje.

Pirmasis pelnė 24 taškus, antrasis pridėjo 27 ir abu visas rungtynes buvo neišsprendžiamos mįslės „Žalgirio“ gynybai, kuri praleido 93 taškus.

„Dvi žvaigždės atėjo ir nusprendė visas rungtynes. Taip ir atrodo, kad gali vienas arba du žaidėjai padaryti visą puolimą“, – po dvikovos galvą kraipė Marius Grigonis.

Mirotičius baudė mačo pradžioje ir pabaigoje. Per pirmąjį kėlinį jis surinko 13 taškų, o paskutinėmis dvikovos minutėmis sumetė 5 baudas ir taip palaidojo „Žalgirio“ viltis galvoti apie pergalę.

Kai kauniečiai priartėjo iki 77:82, Mirotičius išprovokavo Grigonio pražangą atakuodamas iš toli, ir realizavo visas baudas. Po to, kai kauniečiai priartėjo iki 83:87, Mirotičius įsiveržė arčiau krepšio ir jį pražanga sustabdė Hayesas. Dar dvi taiklios baudos.

Iš viso penktadienio vakarą jis realizavo visas 12 mestų baudų, tačiau tai toli gražu nebuvo jo karjeros pasiekimas.

„Ar pamenate mano paskutines rungtynes čia Kaune, 2013-aisiais? – po mačo žurnalistų „Barcos“ rūbinėje klausė Mirotičius. – Aš pataikiau 18 baudų iš 18. Mėgstu čia žaisti, myliu šią areną. Būti ir žaisti čia man yra kažkas ypatingo.“

Rungtynių žaidėjas Cory Higgins Taškai 27 Naudingumas 33 Tritaškiai 100% 5/5 Dvitaškiai 80% 4/5

Higginsas „Žalgirį“ baudė per 4 minučių atkarpą trečiojo kėlinio pabaigoje ir ketvirto pradžioje. Sulig trečiojo ketvirčio sirena jis pataikė tritaškį, po to pridėjo dar du tolimus metimus iš eilės, įmetė iš po krepšio, realizavo dvi baudas ir taip per trumpą laiką surinko 13 taškų.

„Barca“ po jo asmeninio spurto pirmą kartą įgijo dviženklę persvarą – 78:67.

Svečiai realizavo 8 tritaškius iš 22, o ši statistika būtų kur kas liūdnesnė, jei ne Higginsas (5/5).

Nepaisant amerikiečio taiklios rankos, „Žalgiris“, kaip jau tampa įprasta, sugrįžo. Akivaizdu, kad ši komanda niekada nenuleidžia rankų. Po traumos atsigavusiam Grigoniui reikėjo laiko įsibėgėti, bet antroje mačo dalyje jis surinko 13 iš savo 14 taškų ir buvo svari to bandymo pasivyti dalis.

„Žalgiris“ ketvirtajame kėlinyje pagaliau įsimėtė ir iš toli, realizuodami 5 tritaškius iš 8 (kai iki tol per tris ketvirčius buvo pataikę 6/22), tačiau į bet kokį jų bandymą kažką daryti „Barca“ turėjo savo atsakymus.

„Barcelona“ turi įspūdingus žaidėjus, – po dvikovos pripažino Šarūnas Jasikevičius. – Tokiems žaidėjams kaip Higginsui ir Mirotičiui yra kaifas žaisti prieš 15 tūkst. tokių sirgalių. Didžiųjų žaidėjų motyvacija atvažiuojant į Kauną yra aukščiausio lygio.

Mistika, kaip likome rungtynėse, bet negalime laimėti, kai namie praleidžiame 93 taškus ir varžovai (puolime) sugriebia 16 kamuolių. Tokiu stiliumi neįveiksime nieko“, – sakė treneris.

„Barca“ totaliai dominavo po krepšiu. Tarsi patyrę chirurgai, jie reidais pjaustė baudos aikštelę, o įkertantys krepšininkai visada sulaukdavo perdavimo iš komandos draugo.

Iš baudos aikštelės „Barcelona“ sumetė beveik pusę savo taškų (44) ir jiems nė neprireikė Brandono Davieso indėlio.

Buvęs „Žalgirio“ centras tepelnė 4 taškus ir sužaidė nerezultatyviausias sezono rungtynes.

Daviesą veikiausiai ištiko efektas, kurį „Žalgirio“ arenoje matėme jau ne kartą. Prieš mačą čia pagerbiami buvę žaidėjai, kuriems Paulius Motiejūnas padovanoja simbolinę nuotrauką. Žiūrovai buvusius žaidėjus sutinka itin šiltai ir Daviesas nebuvo išimtis. Netgi priešingai – jam daugiatūkstantinė minia plojo atsistojusi, o „Green White Boys“ užvedė skanduotę su amerikiečio vardu ir pavarde.

Toks mielas dėmesys paveikė jau ne vieną sugrįžėlį ir Daviesas tapo naujausia „Žalgirio“ arenos šilumos auka.

Panašiai užliūliuota atrodė ir „Žalgirio“ gynyba antrajame kėlinyje. „Barcos“ žaidėjams praktiškai iš eilutės metant metimus iš po krepšio, kauniečių gynyba buvo tokia, kad sugebėta prasižengti tik du kartus. Vietomis atrodė, kad tarsi varžovų aikštėje net būtų daugiau.

„Vis kažkur vienu žingsniu atsilikome tiek gynyboje, tiek puolime, – sakė 11 taškų įmetęs Artūras Milaknis. – Net nežinau, kaip pakomentuoti, bet gynyboje kaip žiūrėjome ir tarėmės, suvėluodavome vienu žingsniu.“

„Kartais jie pataikė ir sunkius metimus, bet Higginsas per daug ėjo į dešinę pusę, Mirotičių leidome po krepšiu ir jis ten pataikydavo metimus iš po krepšio, o tai buvo pabrėžta žaidimo plane, – sakė Jockas Landale’as, vienas iš penkių žalgiriečių, pelniusių dviženklį taškų skaičių (10). – Atrodė, kad leidome jiems mesti daug baudų ir taip jie lengvai pelnė taškus. Dar kartą nesilaikėme rungtynių plano.“

Tai buvo ketvirtoji „Žalgirio“ nesėkmė per septynerias rungtynes. Du pralaimėjimai patirti prieš dvi pirmaujančias lygos komandas (kita – Milano „AX Armani Exchange“).

Jeigu du grandus (Madrido „Real“ ir Stambulo „Fenerbahče“) kauniečiai šį sezoną jau pamokė, tai katalonai pasirodė esantys drėbti iš visai kito molio.

„Manau, kad „Barcelona“ per 40 minučių buvo geresnė komanda, ji buvo fiziškesnė“, – po dvikovos pripažino Jasikevičius.