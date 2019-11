Dar vienas megatalentas: Mickey nukonkuravęs 17-metis Madride gerina Dončičiaus rekordus

Nuotr.: Zuma Press - Scanpix

Nuotr. Zuma Press - Scanpix

2018-ųjų vasarą Madrido „Real“ sunkiai atsisveikino su Luka Dončičiumi, tačiau praėjo vos šiek tiek daugiau nei vieneri metai ir „Karališkasis“ klubas iš savo jaunimo piramidės išsitraukė naują, ne mažiau intriguojantį megatalentą – Usmaną Garubą.

Išeivių iš Nigerijos šeimoje augęs, Ispanijoje gimęs Garuba jau praėjusį sezoną epizodiškai rungtyniavo „Real“, o nuo 2019-2020 metų sezono starto yra visavertis Ispanijos čempionų narys, kuris per porą mėnesių jau spėjo pagerinti kelis rekordus, tarp kurių – ir to paties Dončičiaus pasiekimą.

Greitai jaunimo krepšinio marškinėlius išaugęs 203 cm ūgio 17-metis centras, savo sąskaitoje turintis du Europos čempionatų auksus bei vieną sidabrą, savojo šanso Eurolygoje laukė iki penktojo turo, tačiau debiutas stipriausioje Senojo žemyno krepšinio lygoje abejingų nepaliko.

Solidžiu žaidimu Garuba netruko įrodyti savo potencialo jaunus žaidėjus integruoti mėgstančiam Pablui Laso, kuris per pastarąsias trejas rungtynes 17-metį ant parketo vidutiniškai laikė po 19 minučių bei drastiškai sumažino Jordano Mickey žaidimo laiką, kuris krito nuo 22 iki 13 minučių per susitikimą.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ apžvelgia talento kelią į pagrindinę „Real“ komandą ir bet kokius lūkesčius pranokusį startą Eurolygoje.

Kelias į „Real“

Garubos tėvai gyveno ir augo Nigerijos mieste Benine, tačiau dėl konflikto šalyje iš pradžių persikėlė į Briuselį, o po to – į Madridą, kur vėliau ir gimė Usmanas bei du jaunesni jo broliai.

Iki devynerių Usmanas lankė futbolo treniruotes, tačiau didelis ūgis jam maišė šioje sporto šakoje demonstruoti gerus rezultatus, o sportininką pastebėję krepšinio treneriai pasiūlė išbandyti šį žaidimą.

Usman Garuba Komanda: Madrido Real

Pozicija: C, PF Amžius: 17 Ūgis: 203 cm Svoris: 104 kg Gimimo vieta: Madridas, Ispanija

Garuba krepšinio treniruotes pradėjo lankyti Gvadalacharos provincijoje (60 km nuo Madrido) ir jau po poros metų prisijungė prie „Real“ jaunimo akademijos.

Atletas greitai atkreipė į save trenerių dėmesį dėl savo sudėjimo, nes, būdamas 12 metų, buvo 189 cm ūgio ir svėrė 81 kilogramą.

Kareemą Abdul-Jabbarą besilyginęs dvylikametis Usmanas su „Real“ U14 komanda laimėjo Ispanijos pirmenybes bei buvo pripažintas lygos MVP, kai per mačą vidutiniškai atkovodavo po 22,8 kamuolio.

Garubos talentu greitai galėjo įsitikinti 2000-ųjų kartos Lietuvos krepšininkai, kurie 2016-aisiais Europos šešiolikmečių finale Lenkijoje nusileido Ispanijai, kurią į priekį vedė tuomet 14-metis buvęs Usmanas, lemiamose rungtynėse surinkęs trigubą dublį – 15 taškų, 11 atkovotų kamuolių ir 10 blokų.

Nuotr. fiba.com

Tuomet ispanas buvo išrinktas turnyro MVP ir per mačą rinko po 16,3 taško, 12,4 kamuolio, 2,9 bloko ir 28,4 naudingumo balo vidurkius.

2017-2018 metų sezoną aukštaūgis jau pradėjo būdamas „Real“ dublerių komandos nariu ir žaidė ketvirtoje pagal pajėgumą Ispanijos lygoje, kur fiksavo 11,1 taško, 9,2 kamuolio ir 1,7 bloko vidurkius.

Įspūdingų fizinių duomenų atletas tą patį sezoną debiutavo ir jaunimo Eurolygoje, kur su „Real“ nukeliavo iki turnyro finalo, tačiau ten gavo Vilniaus „Ryto“ jaunuolių antausį.

Tarp 18-mečių rungtyniavęs 16-metis per mačą vidutiniškai pelnė po 14 taškų, atkovojo po 7 kamuolius, rinko po 19,5 naudingumo balo ir buvo išrinktas į simbolinį turnyro penketą.

Garuba ir „Real“ jaunimas atsigriebė po metų, kai praėjusį pavasarį Vitorijoje į viršų kėlė nugalėtojų taurę. Tą pačią taurę, kurią 2015-aisiais iškovojo Dončičius.

Šį kartą tarp metais vyresnių jaunuolių besigrūmęs bokštas rinko po 15,9 taško, 7,1 kamuolio, 24,4 naudingumo balo ir dar sykį pateko į Eurolygos jaunimo turnyro simbolinį penketą.

Lyginimo su Dončičiumi neišvengiantis Garuba po atrankinio Eurolygos jaunimo turnyro 2018-aisiais Miunchene pripažino, jog nėra lengva atlaikyti spaudimą.

„Nėra lengva būti „Real“ žaidėju, nes dėmesys yra nuolat sutelktas į mane, bet tiesiog stengiuosi kietai žaisti ir atiduoti visą save“, – tuomet sakė Garuba.

Pasitikėjimo Usmanui turėjo pridėti debiutas pagrindinėje „Real“ ekipoje, kur krepšininkas 2018-2019 sezoną sužaidė 2 rungtynes ir iš viso pelnė 9 taškus bei atkovojo 8 kamuolius.

Nuotr. FIBA.com

17-metis praėjusį sezoną įrodė, kad jau išaugo „Real“ dublerių komandos marškinėlius, kai per ketvirtosios lygos mačą rinko dvigubo dublio vidurkius – 14,6 taško ir 12 atkovoto kamuolio ir savo talentą dar sykį atskleidė vasarą, kai Graikijoje laimėjo U18 Europos čempionatą bei buvo išrinktas į simbolinį penketą (vid. 15,6 tšk., 12,9 atk. kam., 22,6 naud. bal.).

Neįtikėtinas startas

Garuba jau pirmosiose Ispanijos lygos rungtynėse su Badalonos „Joventut“ rungtynes pradėjo nuo pradžių ir, būdamas 17 metų 6 mėnesių ir 19 dienų amžiaus, tapo jauniausiu „Real“ starto penketo krepšininku, perimdamas šį pasiekimą iš Dončičiaus.

Rungtynėse su „Joventut“ Usmanas labai neišsiskyrė (13 min., 5 tšk., 2 atk. kam., 0 naud. bal.), tačiau jau antrajame ture dar kartą įsirašė į rekordų knygą.

Šį sykį dvikovoje su Mursijos UCAM klubu aukštaūgis per 22 minutes pelnė 13 taškų, atkovojo 10 kamuolių, surinko 24 naudingumo balus ir tapo jauniausiu krepšininku Ispanijos lygos istorijoje, surinkusiu dvigubą dublį.

Nepaisant sėkmingo pasirodymo vietinėse pirmenybėse, ketvirtojo ir penktojo numerio pozicijose žaidžiantis krepšininkas savojo šanso Eurolygoje turėjo laukti iki pat penktojo turo dvikovos Miunchene su vietos „Bayern“.

Pirmoje mačo dalyje ant parketo pasirodęs Garuba antrojo kėlinio pabaigoje dvi atakas iš eilės pelnė taškus su pražanga, o savo pasitikėjimą Laso jaunuoju atletu parodė leisdamas jį į aikštę lemiamomis rungtynių minutėmis.

Savo debiute Eurolygoje 17-metis per 16 minučių pelnė 12 taškų, atkovojo 4 kamuolius, surinko 20 naudingumo balų ir pasiuntė aiškią žinutę Laso, jog nusipelno minučių ir stipriausioje Senojo žemyno lygoje.

Strategas iš Ispanijos išgirdo šią jaunuolio žinutę ir pastaruosius du turus akivaizdžiai pakeitė rotaciją, laikydamas Garuba ant parketo 21 minutę, o tuo metu vienu pagrindiniu „Real“ žmogumi buvęs Mickey šeštajame ir septintajame Eurolygos ture aikštėje iš viso išbuvo vos 17 minučių.

Toks Laso sprendimas visiškai pasiteisino – „Karališkasis“ klubas grįžo į pergalių kelią įveikdamas Berlyno ALBA ir Belgrado „Crvena Zvezda“, o per šiuos susitikimus Garuba vidutiniškai pelnė po 8 taškus, atkovojo 5,5 kamuolio ir rinko 11,5 naudingumo balo.

„Jis (Garuba) nestebina manęs, nes jo tobulėjimą mačiau ilgą laiką, – po pergalės Belgrade kalbėjo Laso. – Jis turi kažką ypatingo, kažką tokio, ką turi geriausi krepšininkai, pavyzdžiui, prisitaikyti prie varžovo ir išnaudoti vis kitas savo stiprybes. Mes esame patenkinti jo žaidimu ir manau, kad jo galimybės tobulėti yra neribotos.“

Įspūdingomis galūnėmis išsiskiriantis ispanas (219 cm rankų ilgis) per trejas rungtynes buvo neįtikėtinai svarbus savo komandai ir pagal „overbasket.com“ pateikiamus duomenis „Real“ per 100 atakų su Garuba aikštėje rinko po 98,3 taško ir praleido vos po 82,5, o palyginimui be aukštaūgio Laso auklėtiniai įmeta po 94,7 ir praleidžia po 100 taškų.

Sunkiai protu suvokiamus skaičius 104 kg sveriantis atletas Eurolygoje fiksuoja ir asmeniškai – 147,4 pelnyto taško ir 82,5 praleisti per 100 atakų.

Garuba dar nėra fiziškai iki galo subrendęs krepšininkas, o dėl to turi problemų su stipresniais oponentais baudos aikštelėje, tokiais kaip Gregas Monroe, tačiau gynyboje jis jau dabar gali keistis ginamaisiais su visomis pozicijomis, o jo situacijų skaitymas tiek savoje aikštės pusėje, tiek puolime jau dabar yra aukščiausio lygio.

Nuotr. Zuma Press - Scanpix

Taip, Garuba didžiąją dalį savo taškų pelno padedamas komandos draugų (71,4 proc. iš rezultatyvių perdavimų visų taškų Eurolygoje) ir jam dar reikia tobulinti tiek metimą (11/26 baud. Ispanijoje ir Eurolygoje), tiek žaidimą nugara į krepšį, tačiau jau dabar NBA apžvalgininkai aukštaūgiui 2021-ųjų vasarą žada šaukimą pirmajame dešimtuke.

Tai, jog Garuba yra neeilinis talentas, leido suprasti ir Laso, kuris žurnalistams po rungtynių su ALBA priminė kitą jaunuolį, žaidusį „Real“, jau antrajame savo sezone NBA renkantį beveik trigubo dublio vidurkius.

„Aš per daug nežiūriu į žaidėjų asmens dokumentus, nes komandoje turiu beveik 40-metį ir 17-metį. Nežiūriu, kokio jie yra amžius, o tiesiog matau, ką jie sugeba aikštėje.

Ką galiu pasakyti apie Usmaną? Jūs manęs dabar klausiate tokių klausimų, kokių klausėte prieš 3 metus apie kitą 17-metį. Apie Garubą galiu tiesiog pasakyti, jog jis žaidžia su kiaušiniais“, – vaizdžiai išsireiškė Laso.

Lyg viesulas į Eurolygos arenas įsiveržęs Garuba jau šį vakarą savo talentą demonstruos laukiamiausiame turo mūšyje – „El Clasico“ Madride prasidės 22 valandą.