„Olympiakos“ palikęs Kuzminskas: „Viskas pasikeitė per naktį“

Garbanotasudas

Melagis melavo per tiltą važiavo, kur jau ne per naktį, kasko prie blato irgi trash minutės tekliudavo ar čia toks tas vaidmuo dėl kurio dziaugesi per interva, pamate oly, kad jokio lygio netraukia garbanius ir sako turi du variantus gražiuoju išeini be nieko arba puvi ant suolo iki 2021, matom kaip viskas 👌