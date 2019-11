Staigmena „Ryto“ sirgaliams: „Siemens“ arenoje – didžiausias kubas Lietuvoje

Nuotr.: siemensarena.lt

Nuotr. siemensarena.lt

Prieš šio vakaro Europos taurės rungtynes tarp Vilniaus „Ryto“ ir Limožo „CSP“ klubų sostinės arenoje buvo sumontuotas modernus aukščiausios raiškos ir du kartus už buvusįjį didesnis LED ekranų kubas. Šis sprendimas rungtynes salėje stebintiems krepšinio aistruoliams ne tik suteiks daugiau statistinės informacijos, bet ir rungtynių stebėjimą perkels į kitą lygmenį.

Naująjį „Siemens“ arenos kubą sudaro keturi atskiri LED ekranai, kurių bendras plotas beveik 100 kv. metrų, kai iki šiol krepšinio aistruolius „Siemens“ arenoje pasitikdavo 40 kv. metrų ploto kubas. Naujasis kubas yra didžiausias kubas Lietuvoje, tačiau jo išskirtinumas bei pranašumas ne tik dydis, bet ir raiška: turi dešimt kartų daugiau pikselių nei ankstesnis. Be to, dėl plataus apžvalgos kampo, kokybišką vaizdą krepšinio sirgaliai matys iš bet kurios arenos vietos.

„Pastaraisiais metais itin daug investuojame į arenos atnaujinimą, ieškome moderniausių ir mūsų lankytojams patraukliausių sprendimų. Pavasarį viešėdami pasaulinėje technologijų parodoje Kinijoje turėjome galimybę savo akimis pamatyti geriausia, ką šiandien siūlo kūrėjai. Iš karto supratome, kad šių sprendimų norime ir savo arenoje. Po mėnesių laukimo į „Siemens“ areną atvyko naujas kubas, o su juo ir šiandien moderniausia bei geriausia LED ekranų technologija“, – sako „Siemens“ arenos vadovas Andrius Žiauberis ir kviečia naujojo kubo galimybėmis įsitikinti jau šįvakar.

Naujame LED ekranų kube žiūrovai išvys ne tik kokybiškesnį ir didesnį gyvą rungtynių akimirkų vaizdą, bet papildomai bus rodoma žaidėjų ir komandų statistinė informacija, vyks interaktyvūs žaidimai su žiūrovais. Bus stengiamasi per kubą žiūrovams parodyti kuo daugiau detalių, kurios iki šiol sėdint salėje buvo matomos ne visada.

Patogu tai, kad naujasis kubas yra mobilus ir universalus. Kadangi kubą sudaro atskiri LED ekranai, jį per maždaug 5 valandas arenos darbuotojai gali išmontuoti ir vėl sumontuoti. Be to, ekranai gali būti montuojami ne tik į kubą, bet ir į kitokių formų plokštumas, pavyzdžiui, didžiulį ištisinį ekraną.

„Tai praplečia panaudojimo galimybes: galima naudoti ne tik krepšinio rungtynėse, bet ir per kitus renginius, pavyzdžiui, koncertus. Be to, kartu užsakėme ir surenkamą 10 kv. metrų ploto ekraną, kuris puikiai integruotųsi į bet kurios vidutinio dydžio konferencijos ar privataus renginio konceptą. Nuo šiol turime dar daugiau įrangos, kuri bet kurio tipo renginiui gali suteikti inovatyvumo, kokybės ir sustiprinti emocijas“, – džiaugiasi Žiauberis.

Vilniaus „Siemens“ arenos užsakymu kubą gamino LED ekranų gamintojų lyderis iš Kinijos „Absen Optoelectronic“, jau įgyvendinęs per 30 tūkst. projektų daugiau kaip 120 pasaulio šalių.