Moterų rinktinės paveikslas: dominuoja užsienio šalyse ir spindi Eurolygoje

Gintarė Petronytė Venecijos „Umana Reyer“ (Italija) Pozicija: C

Ūgis: 195 cm

Amžius: 30 m. Ilgametė Lietuvos moterų rinktinės kapitonė ir komandos branduolio dalis. Krepšininkės sezono startą apkartino nugaros skausmai, dėl kurių jai teko praleisti atranką į Eurolygos turnyrą. Venecijos ekipai įveikus kvalifikacinį etapą be lietuvės pagalbos, panevėžietė solidžiai startavo pagrindinėse kovose. Vidutiniškai po 21,2 minutės moterų Eurolygoje žaidžianti vidurio puolėja „Umana Reyer“ gretose – antra pagal rezultatyvumą (10,5) ir trečia pagal naudingumą (13). Italijos čempionate Petronytė rungtyniauja po tiek pat minučių, tačiau jos efektyvumas vietinėse pirmenybėse yra beveik dvigubai didesnis. Arti dvigubo dublio vidurkio esanti aukštaūgė renka po 11,3 taško, 9,6 kamuolio ir 23 naudingumo balus. Pastarasis rodiklis – geriausias Venecijos klube. Italijos lygoje Gintarė pagal atkovotus kamuolius – šešta, o pagal blokuotus metimus (1,8) – antra. Tiesa, komandinis sezonas klostosi skirtingai: Eurolygoje per keturis turus laimėta tik kartą, o Italijos pirmenybėse tik sykį suklupta per šešerias rungtynes.

MIN 2P M/A 3P M/A FT M/A REB AS ST TO BS PTS EFF GM Eurolyga 21.2 52.2%

12/23 -

0/0 85.7%

18/21 5.5

4.3/1.3 1.3 0.3 2.3 1.3 10.5 13 4 Itallija 21 63.6%

14/22 -

0/0 81%

17/21 9.6

6.3/3.3 1 0.3 1.5 1.8 11.3 23 4

Eglė Šikšniūtė Bren l'Alė „Castors Braine“ (Belgija) Pozicija: C

Ūgis: 198 cm

Amžius: 28 m. Praėjusį sezoną Slovakijos čempione tapusi vidurio puolėja kartu su Petronyte – vienintelės lietuvės, rungtyniaujančios Eurolygoje. Mažais žingsneliais prestižinio turnyro link ėjusi 198 cm ūgio puolėja debiutiniame sezone rungtyniauja po 20,1 minutės, pelno po 6,3 taško ir atkovoja po 5 kamuolius. A grupėje kovojančiai Šikšniūtei, kaip ir Petronytei, šį sezoną jau teko išmėginti savo jėgas prieš vieną geriausių pasaulio žaidėjų Brittney Griner, kuri gina Jekaterinburgo UMMC garbę. Belgijos pirmenybėse Šikšniūtė rungtyniauja kiek mažiau laiko (17), bet žaidžia efektyviau: vidutiniškai 9 taškai, 4,6 atkovoto kamuolio ir 7,7 naudingumo balo. Šalies čempionate „Castors Braine“ su 9 pergalėmis iš tiek pat galimų yra vienvaldė lyderė, tuo metu Eurolygoje per keturis susitikimus laimėta tik sykį.

MIN 2P M/A 3P M/A FT M/A REB AS ST TO BS PTS EFF GM Eurolyga 20.1 36.4%

8/22 50%

2/4 37.5%

3/8 5

3/2 0.3 0.3 2 0.3 6.3 4.8 4 Belgija 17 52.5%

32/61 0%

0/5 73.9%

17/23 4.6

2.8/1.8 0.8 0.4 1.3 0.3 9 7.7 9

Laura Miškinienė Bydgoščiaus „Artego“ (Lenkija) Pozicija: C

Ūgis: 190 cm

Amžius: 27 m. 2017-ais metais legionierės karjerą pradėjusi tolimajame Krasnojarske, Miškinienė (buvusi Svarytė) antrąjį sezoną paeiliui rungtyniauja Lenkijoje: pernai gynė Torunės „Energa“ garbę, šįmet – Bydgoščiaus „Artego“. Kovas Europos taurėje 190 cm ūgio centro puolėja pradėjo tiesiog puikiai: visuose keturiuose mačuose pasiekė po dvigubą dublį, prasčiausias užfiksuotas efektyvumas – 19 balų, o rezultatyviausią susitikimą sužaidė būtent prieš išvykstant į rinktinę, kai į Sepsio ACS krepšį sumetė 24 taškus. Miškinienė pagal dvigubus dublius (4) Europos taurėje – pirma, pagal atkovotus kamuolius (14) – antra, o pagal naudingumą (24,3) – septinta. Lenkijos pirmenybėse su 26,3 naudingumo balo vidurkiu lietuvė neturi lygių ir rikiuojasi pačioje viršūnėje. Pagal atkovotus kamuolius (11) tautietė – antra, o pagal renkamus taškus (18,7) – ketvirta. Europos taurėje „Artego“ laimėjo visus keturis susitikimus, o Lenkijos pirmenybėse nusileido tik Gabijos Meškonytės atstovaujamai Krokuvos „Wisla“ ekipai ir su santykiu 5-1 žengia antroje vietoje.

MIN 2P M/A 3P M/A FT M/A REB AS ST TO BS PTS EFF GM Europos taurė 37.2 55.6%

25/45 0%

0/2 87%

20/23 14

9.8/4.3 1.8 1.3 4.5 0.5 17.5 24.3 4 Lenkija 33.3 63.9%

39/61 40%

2/5 82.4%

28/34 11

8.8/2.2 3.3 0.8 2.7 0.3 18.7 26.3 6

Laura Juškaitė Gožuvo „InvestInTheWest ENEA“ (Lenkija) Pozicija: PF

Ūgis: 187 cm

Amžius: 22 m. Vakarų Lenkijoje pernai įsikūrusi lietuvė su Gožuvo klubu netikėtai pasiekė šalies pirmenybių finalą, o po sidabru pažymėto sezono iš Skuodo kilusi krepšininkė šioje ekipoje nusprendė likti antrajam sezonui. Didelį vyr. trenerio Dariušo Maciejewskio pasitikėjimą turinti 22-ejų tautietė Europos taurėje žaidžia po beveik 31 minutę, per kurią vidutiniškai renka po dvigubą dublį: 17 taškų, 10 atkovotų kamuolių ir 20 naudingumo balų. Visi šie trys rodikliai – geriausi komandoje. Lenkijos čempionate Juškaitė žaidžia po beveik 27 minutes, įmeta po 11,3 taško (antra komandoje), atkovoja po 6,2 kamuolio, atlieka po 3 rezultatyvius perdavimus ir su 15,2 naudingumo balo vidurkiu yra viena iš trijų krepšininkių, fiksuojančių dviženklį naudingumą. „InvestInTheWest ENEA“ Europos taurėje laimėjo du mačus iš keturių, o Lenkijoje tris iš šešių ir rikiuojasi šešta.

MIN 2P M/A 3P M/A FT M/A REB AS ST TO BS PTS EFF GM Europos taurė 30.8 51.6%

16/31 45%

9/20 81.8%

9/11 10

8.8/1.2 2.3 1.8 4.5 0.5 17 17 4 Lenkija 26.7 55.2%

16/29 42.1%

8/19 60%

12/20 6.2

4.7/1.5 3 1 1.7 0.7 11.3 15.2 6

Santa Baltkojienė Lulėjos BBK (Švedija) Pozicija: PG

Ūgis: 176 cm

Amžius: 27 m. Penktoji lietuvė, rungtyniaujanti ne tik vietinėse pirmenybėse, tačiau ir tarptautiniame turnyre. Baltkojienė (buvusi Okockytė) su Petronyte ir Kamile Nacickaite – smogiamasis trejetas, ant kurio daugiausiai įprastai statomas rinktinės žaidimas. Europinis sezonas Švedijoje žaidžiančiai Santai prasidėjo slogiai: vienose rungtynėse prametė visus 6 metimus, kitose – visus 7, ir abukart mačą baigė su minusiniu naudingumu. Apskritai per ketverias rungtynes tautietė iš žaidimo realizavo vos 2 metimus iš 18 (11,1 proc.). Paskutinėje dvikovoje ji žaidė tik 4 minutes, o per pirmuosius tris mačus rungtyniavo po 20,3 minutės. Tiesa, Baltkojienė atlieka po 3,5 rezultatyvaus perdavimo ir yra antra komandoje pagal šį rezultatą. Lulėjos ekipa pralaimėjo keturis žaistus mačus ir užima paskutinę vietą E grupėje. Švedijos čempionate atakų organizatorė per keturis sužaistus susitikimus vidutiniškai aikštėje praleido po 24 minutes, rinko po 9,5 taško ir atliko po 5,3 rezultatyvaus perdavimo. Po 4,3 karto klystanti gynėja fiksuoja blogiausią rezultatą ekipoje. BBK klubas Švedijos lygoje su keturiomis pergalėmis ir vienu pralaimėjimu užima trečiąją vietą.

MIN 2P M/A 3P M/A FT M/A REB AS ST TO BS PTS EFF GM Europos taurė 17.4 8.3%

1/12 16.7%

1/6 75%

3/4 0.3

0.3/0 3.5 0.8 2 0 2 0.3 4 Švedija 23.9 47.8%

11/23 22.2%

2/9 71.4%

10/14 1.3

1/0.3 5.3 1.5 4.3 0 9.5 7.5 4

Kamilė Nacickaitė Saragosos „Mann Filter“ (Ispanija) Pozicija: SG/SF

Ūgis: 182 cm

Amžius: 29 m. Geriausia 2018-ųjų metų Lietuvos krepšininkė ir viena nominalių rinktinės lyderių. Visą karjerą užsienyje žaidžiančios Nacickaitės kelias šiemet vėl pakrypo į Ispaniją, vieną pajėgiausių nacionalinių čempionatų Senajame žemyne. Saragosos „Mann Filter“ komandą papildžiusi šiaulietė – viena daugiausiai žaidžiančių šios ekipos krepšininkių (28,6 min.) ir viena iš trijų, renkančių dviženklį rezultatyvumą (10,5 tšk.). Priešingai nei kitų dviejų rezultatyviausių legionierių, Nacickaitės žaidžia ne taip efektyviai – vos po 5,4 naudingumo balo per susitikimą. Saragosos klubas sezoną pradėjo trimis pralaimėjimais, vėliau buvo iškovotos dvi pergalės iš eilės, o dabar tęsiasi trijų nesėkmių serija. Keturiolikos komandų turnyrinėje lentelėje „Mann Filter“ – dešimta.

MIN 2P M/A 3P M/A FT M/A REB AS ST TO BS PTS EFF Ispanija 28.6 39.6%

19/48 32.5%

13/40 70%

7/10 2.8

1.8/1 1.1 1.4 2.9 0 10.5 5.4

Monika Grigalauskytė Izmito „Belediyespor“ Pozicija: PF/C

Ūgis: 191 cm

Amžius: 27 m. Po solidaus sezono legendiniame Stambulo „Galatasaray“ klube Grigalauskytė liko Turkijoje, tačiau pakeitė komandą – nuo šiol atstovauja Izmito „Belediyespor“. Vienos iš pagrindinių žaidėjų vaidmenį užimanti puolėja rungtyniauja po 35,3 minutės ir fiksuoja 18 balų naudingumo vidurkį (trečias komandoje). 191 cm ūgio krepšininkė su 9,6 atkovoto kamuolio vidurkiu – antra ekipoje. Prie viso to, ji išsiskiria užtikrintu pataikymu (57,7 proc. dvitaškių taiklumas, 50 proc. tritaškių) ir prideda po 11,8 taško. Izmito klubas su santykiu 2-3 Turkijos čempionate žengia devintoje pozicijoje.

MIN 2P M/A 3P M/A FT M/A REB AS ST TO BS PTS EFF GM Turkija 35.3 57.7%

15/26 50%

6/12 73.3%

11/15 9.6

6.2/3.8 1.2 0.8 1.8 0.6 11.8 18 5

Giedrė Labuckienė Liublino AZS UMCS (Lenkija) Pozicija: C

Ūgis: 190 cm

Amžius: 29 m. Po metų pertraukos į krepšinį grįžusi Labuckienė (buvusi Paugaitė) įsibėgėja Lenkijoje, Liublino AZS UMCS klube. Per šešerias rungtynes aukštaūgė įsirašė vieną dvigubą dublį, o dar du kartus įsirašė dviženklį atkovotų kamuolių skaičių. Vidutiniškai po 9 kamuolius nusiimanti puolėja Lenkijos čempionate užima ketvirtąją vietą, o pagal blokus, kurių atlieka po 1,7 per mačą, rikiuojasi trečia. Per vienerias rungtynes po 30,3 minutės žaidžianti Giedrė renka po 15,3 naudingumo balo ir pagal šį rezultatą komandoje yra trečia, nežymiai nusileisdama kitoms dviem legionierėms Briana Day (15,5 naud. bal.) ir Alexis Peterson (16,3). Liublino klubas iki rinktinių lango per šešis turus laimėjo tris susitikimus ir užima septintąją vietą.

MIN 2P M/A 3P M/A FT M/A REB AS ST TO BS PTS EFF GM Lenkija 30.3 47.4%

18/38 -

0/0 71.4%

15/21 9

7/2 2 0.5 2 1.7 13.2 15.3 6

Gabija Meškonytė Krokuvos „Wisla“ (Lenkija) Pozicija: SF

Ūgis: 181 cm

Amžius: 21 m. Legionierės karjerą pradėjusi vilnietė pirmąja savo stotele pasirinko tituluočiausią šalies komandą, Krokuvos „Wisla“, 25 kartus laimėjusią Lenkijos pirmenybes. Po beveik 27 minutes rungtyniaujanti puolėja fiksuoja 9 taškų, 3 atkovotų kamuolių, 2,2 rezultatyvių perdavimų bei 9,2 naudingumo balų statistiką. Rezultatyviausius pasirodymus Meškonytė užfiksavo dvejose rungtynėse kylant nuo suolo, kai pelnė 12 ir 13 taškų. Paskutiniame susitikime lietuvė iš žaidimo pataikė 1 metimą iš 6, 4 sykius prasižengė ir užfiksavo -1 balo naudingumą. Po penkių turų „Wisla“ turi tris pergales ir turnyrinėje lentelėje yra įsitaisiusi aštuntoje vietoje.

MIN 2P M/A 3P M/A FT M/A REB AS ST TO BS PTS EFF GM Lenkija 26.6 50%

13/26 40%

6/15 20%

1/5 3.0

2.6/0.4 2.2 1 1.2 0.4 9 9.2 5

Mantė Kvederavičiūtė Niukaslo „Eagles“ (Didžioji Britanija) Pozicija: SF

Ūgis: 180 cm

Amžius: 28 m. Praėjusį sezoną Vokietijoje žaidusi prieniškė šį rudenį persikėlė į Didžiąją Britaniją, kur prisijungė prie Niukaslo „Eagles“ komandos. Universaliai šalies lygoje per pirmus tris turus pasirodžiusi puolėja vidutiniškai žaidė po 32 minutes, įmetė po 12 taškų, atliko po 6,7 rezultatyvaus perdavimo ir atkovojo po 6,3 kamuolio. Jos naudingumo vidurkis – 16 balų. Kvederavičiūtė – viena iš keturių „Eagles“ žaidėjų, fiksuojančių dviženklį rezultatyvumą, ir viena iš penkių krepšininkių, kurios renka dviženklį naudingumą.

MIN 2P M/A 3P M/A FT M/A REB AS ST TO BS PTS EFF GM Didžioji Britanija 32 36.7%

11/30 22.2%

2/9 88.9%

8/9 6.3

5.3/1 6.7 1.3 2.7 1 12 16 3

Gabrielė Šulskė Vilniaus „Kibirkštis-MRU“ (Lietuva) Pozicija: PG/SG

Ūgis: 175 cm

Amžius: 29 m. Praėjusį sezoną po metų pertraukos į krepšinį sugrįžusi Šulskė (buvusi Gutkauskaitė) su Ukmergės „Vilkmerge“ tapo šalies vicečempione, o šiemet atstovauja Vilniaus „Kibirkšties-MRU“ komandai. Viena sostinės ekipos lyderių Baltijos čempionate startavo įspūdingu pasirodymu: dvikovoje su Talino „Ulikool“ įmetė 12 taškų, perėmė 10 ir atkovojo 9 kamuolius ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus. Gynėja Baltijos pirmenybėse yra rezultatyviausia ir naudingiausia „Kibirkšties-MRU“ žaidėja, tuo metu Lietuvos čempionate ji pagal naudingumą (16,7 naud. bal.) nusileidžia tik Daugilei Šarauskaitei (20). „Kibirkštis-MRU“ Lietuvos lygoje laimėjo visus tris mačus ir išlieka vienintele nepralaimėjusia ekipa. Baltijos turnyre Vilniaus klubas per keturis turus iškovojo tris pergales.

MIN 2P M/A 3P M/A FT M/A REB AS ST TO BS PTS EFF GM A divizionas 27:00 52.9%

9/17 46.2%

6/13 83.3%

5/6 2.3

2/0.3 4 2.3 1.7 0 13.7 16.7 3 » Baltijos lyga 25:15 44%

11/25 50%

8/16 47.6%

10/21 5

3.5/1.5 4.5 3 2.3 0 14 18 4 »

Rasa Knyzaitė Kauno „Aistės-LSMU“ (Lietuva) Pozicija: SG/SF

Ūgis: 180 cm

Amžius: 20 m. Iš veiklą sustabdžiusios vicečempionės, Ukmergės „Vilkmergės“, Knyzaitė tarpsezoniu sugrįžo į čempionių, Kauno „Aisčių-LSMU“, gretas. Kol kas vienintelis žaistas mačas Lietuvos lygoje šiai krepšininkei susiklostė itin nesėkmingai: mače su Vilniaus „Kibirkštimi“ iš žaidimo pataikė 1 metimą iš 7, 6 kartus suklydo ir surinko -8 naudingumo balus. Tiesa, prieš pat rinktinės stovyklos startą marijampolietė užfiksavo geriausią sezono pasirodymą, kuomet dvikovoje su Rygos „Stradina Universitate“ buvo arti trigubo dublio. Universaliai žaidusi Knyzaitė pelnė 13 taškų, išdalijo 10 rezultatyvių perdavimų ir sugriebė 8 kamuolius. „Aistės-LSMU“ pralaimėjo vienintelį mačą vietiniame fronte, o Pabaltijo turnyre per šešis turus įsirašė tris pergales.

MIN 2P M/A 3P M/A FT M/A REB AS ST TO BS PTS EFF GM A divizionas 25:00 16.7%

1/6 0%

0/1 0%

0/2 3

3/0 2 0 6 0 2 -8 1 » Baltijos lyga 24:40 45%

18/40 0%

0/3 43.5%

10/23 4

2.7/1.3 3.7 1.2 2.3 0.2 7.7 9.7 6 »

Justė Jocytė Klaipėdos „Neptūnas“ (Lietuva) Pozicija: SF/SG

Ūgis: 184 cm

Amžius: 13 m. Lietuvos moterų krepšinio perlas, ryškiausiai sužibęs per istoriniu sidabru Lietuvai pažymėtas Europos U16 čempionato pirmenybes. Pirmosios atrankos rungtynės su Albanija – šansas šiai mergaitei tapti istorijos dalimi: jei Jocytė žengs į aikštę su rinktines apranga, ji taps jauniausia visų laikų debiutante būdama 13 metų, 11 mėnesių ir 26 dienų amžiaus. „BasketNews.lt“ žiniomis, antrosioms lango rungtynėms su Turkija mergaitė nebus traukiama į sudėtį ir greičiausiai atsisveikins su rinktine prieš jai penktadienį išvykstant į Mersiną. Lapkričio 19-ąją 14-ąjį gimtadienį minėsianti Jocytė Lietuvos moterų lygoje debiutavo galingu pasirodymu: per 31 minutę įmetė 21 tašką, atkovojo 5 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 30 naudingumo balų. Ateitį su Tony Parkerio valdoma Vilerbano ASVEL krepšinio akademija susiejusi šalies pažiba, „BasketNews.lt“ žiniomis, naują etapą Prancūzijoje pradės nuo gruodžio mėnesio. Jos atstovaujamas Klaipėdos „Neptūnas“ lapkritį paskutiniąsias rungtynes žais 22-ą dieną namuose su „Šiauliais“.