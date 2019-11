Puolime strigęs „Žalgiris“ neprilygo Kemzūros komandai

Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis

Visas rungtynes strigęs Kauno „Žalgiris“ (3-5) puolime dar labiau įklimpo po ilgosios pertraukos ir Eurolygoje patyrė penktąją nesėkmę. Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai išvykoje 74:83 (18:19, 21:18, 16:23, 19:23) nusileido Kęstučio Kemzūros vadovaujamai Pirėjo „Olympiakos“ (3-5).

Graikai iniciatyvą perėmė trečiajame ketvirtyje, kuomet susmeigė penkis tolimus metimus ir tokiu būdu surinko 15 iš 23 taškų. Pirmoje mačo dalyje pataikė raudonai-baltai nuo šios atžymos realizavo vos 1 metimą iš 9, o tuomet „Žalgiris“ buvo priekyje 39:37.

Po tritaškių salvių prieš ketvirtą kėlinį „Olympiakos“ turėjo penkių taškų persvarą – 60:55.

Lemiamo ketvirčio pradžioje žalgiriečiai iš žaidimo taškų nepelnė tris minutes, šeimininkams keturis surinko Nikola Milutinovas ir „Olympiakos“ pradėjo jaustis dar patogiau – 64:57.

Lukui Lekavičiui ir Thomasui Walkui pridėjus po du taškus, Zachas LeDay suklydo, Artūras Milaknis ir Edgaras Ulanovas prametė iš toli – 61:66. Tuo metu Brandonas Paulas ir Tayloras Rochestie susmeigė po tritaškį bei Graikijos grandas nurūko į priekį rekordine persvara – 74:61.

„Olympiakos“ iš viso iš toli realizavo 8 iš 26 metimų (30,8 proc.), „Žalgiris“ – 4 iš 19 (21,1 proc.).

Netrukus papildysime.

„Olympiakos“: Vassilis Spanoulis 16 (7 rez. perd.), Brandonas Paulas ir Nikola Milutinovas (8 atk. kam.) – po 14, Georgios Printezis ir Willie Reedas – po 10.

„Žalgiris“: Jockas Landale'as 23, Lukas Lekavičius 14, Thomasas Walkupas 10 (2/9 dvit., 4 atk. kam., 5 rez. perd.).

Rungtynių eiga

0:0, 1 min.: ginčo kamuolį laimi žalgiriečiai.

2:2, 2 min.: Papanikolaou ir Landale'as apsikeičia dvitaškiais.

3:4, 3 min.: Dar du Landale'o taškai, Milutinovas realizuoja vieną baudos metimą.

3:7, 4 min.: Gebeno taškai su pražanga.

5:7, 5 min.: Spanoulis prasiveržia ir pelno taškus.

7:7, 5 min.: Reedas lygina rezultatą.

7:10, 6 min.: Grigonis smeigia tritaškį.

9:10, 6 min.: Ketvirtas Reedo taškas.

11:12, 7 min.: Spanoulis ir Gebenas keičiasi taškais.

13:12, 7 min.: Printezis pelno du taškus ir per karjerą Eurolygoje perkopia 3000 taškų ribą.

13:16, 8 min.: Walkupas įmeta baudas, LeDay prideda taiklų dvitaškį.

15:18, 9 min.: Rochestie ir Lekavičius keičiasi taškais.

17:18, 9 min.: Paulas įmeta pirmuosius savo taškus.

19:18, 10 min.: Paulas realizuoja baudas.

„Olympiakos“: Brandonas Paulas (3 atk. kam.), Vassilis Spanoulis (4 rez. perd.) ir Willie Reedas – po 4.

„Žalgiris“: Martinas Gebenas 5, Jockas Landale'as 4, Marius Grigonis 3.

19:21, 11 min.: Lekavičius taikliu tritaškiu pradeda kėlinį.

21:21, 12 min.: Paulas palieka Milaknį už nugaros, prasiveržimą užbaigia dviem taškais ir priverčia Šarą prašyti minutės pertraukėlės.

21:23, 12 min.: Lekavičius pelno taškus besibaigiant atakai skirtam laikui.

23:23, 13 min.: Milutinovas įmeta du taškus su pražanga. Baudos metimas skrieja pro šalį.

25:23, 15 min.: Rubitas realizuoja baudų metimus.

Zachas LeDay prieš buvusią komandą kol kas atrodo perdegęs. Per 9 žaidimo minutes jis metė 4 metimus, iš kurių pataikė tik vieną, o du buvo blokuoti. Atrodo, kad jis bando padaryti daugiau, nei reikėtų.

25:26, 15 min.: Landale'as atsako tritaškiu.

25:28, 16 min.: Landale'as krauna iš viršaus.

Jockas Landale’as sėkmingai pradėjo rungtynes, pelnydamas greitus 4 taškus, tačiau turėjo sėsti ant suolo gavęs dvi pražangas per 3 minutes. Sugrįžęs į aikštę antrojo kėlinio viduryje, jis vėl kėlė grėsmę varžovams – smeigė tritaškį, po to po susikeitimo gavo puikų perdavimą iš Hayeso ir ataką baigė dėjimu. Jo sąskaitoje jau – 9 taškai per 4 žaidimo minutes.