„BasketNews.lt“ NBA klubų reitingas (II): aukščiausią pavarą įjungę „Lakers“ ir blogiausia ekipa tapusi „Warriors“

Nuotr.: AP, Reuters, AFP-Scanpix Nuotr. AP, Reuters, AFP-Scanpix Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) komandos sužaidė daugiau nei 10 rungtynių, o nuo reguliariojo sezono pradžios praėjo jau beveik mėnuo. Tinklalapis „BasketNews.lt“ įvertina, kaip NBA komandos atrodo šiuo metu ir kokių rezultatų galima tikėtis ateityje. Tai subjektyvus reitingas, todėl savo nuomones kviečiame pareikšti komentaruose. 1. (+1) Los Andželo „Lakers“ (11-2) „Lakers“ aukščiausią pavarą įjungė nuo pat sezono pradžios, o LeBrono Jameso ir Anthony Daviso duetas bent jau kol kas yra sunkiai įmenama mįslė. Jamesas yra vienintelis krepšininkas NBA, turintis dviženklį rezultatyvių perdavimų vidurkį (11,2), o toks greitas tarpusavio supratimas nustebino ir patį Davisą. „Nemaniau, kad susiklijuosime taip greitai, nes vasarą turėjome darbų filmuodami „Kosminį krepšinį 2“, taigi neturėjome daug laiko. Tuomet turėjome trumpą treniruočių stovyklą ir išvykome į Kiniją. Esu nustebęs, kad tokį ryšį turime jau dabar“, – sakė puolėjas. Atskiro paminėjimo verti JaVale‘as McGee bei Dwightas Howardas, kurie taip pat greitai rado savo vaidmenis komandoje bei įneša indėlį į „Lakers“ pergales. 2. (+2) Denverio „Nuggets“ (9-3) Net ir su buksuojančiu Nikola Jokičiumi „Nuggets“ rezultatų prasme neįklimpo, o ir pats serbas jau spėjo pasižymėti dviem taikliais dvitaškiais, nulėmusiais pergales. Faktas, jog žaisdami toli gražu ne geriausią žaidimą ir turėdami ne viso pajėgumo Jokičių, Denverio ekipa skina pergales. Tai – geras ženklas, leidžiantis tikėtis dar daugiau laimėjimų ir ateityje. 3. (-) Milvokio „Bucks“ (9-3) Su „Bucks“ yra viskas tvarkoje ir galima teigti, jog ši ekipa niekuo nestebina. Giannis Antetokounmpo, kaip ir praėjusiame sezone žaidžia MVP tempu, o komanda skina pergales bei yra tarp geriausių Rytų konferencijos komandų. Kaip ir pernai, „Bucks“ yra rezultatyviausia komanda visoje lygoje bei patenka tarp daugiausiai tritaškių išmetančių komandų, taigi bent jau kol kas nei žaidimo braižas, nei rezultatai nesikeičia. 4. (+1) Hjustono „Rockets“ (10-3) Tai, ką išdarinėja Jamesas Hardenas, yra nerealu. Taip nerealu, jog jis kuria istoriją. Į Minesotos „Timberwolves“ krepšį 49 taškus suvertęs Hardenas šiuo metu fiksuoja 39,5 taško vidurkį. Tai – geriausias rodiklis nuo 1979-1980 m. sezono, kuriame buvo įvesta tritaškio linija. Vis tik kyla klausimas, ar Hardenas sugebės išlaikyti tokį tempą ir ar „Rockets“ ekipoje atsiras krepšininkų, galinčių perimti krūvį, kai to reikės? Russellas Westbrookas ir toliau beatodairiškai bei netaikliai švaisto tritaškius, iš rikiuotės iškrito Ericas Gordonas, tad kritus Hardeno formai, gali kentėti ir „Rockets“ rezultatai. 5. (-4) Los Andželo „Clippers“ (8-5) Nors „Clippers“ pergalių ir pralaimėjimų balansas toli gražu nėra tobulas, tačiau ganėtinai akivaizdu, jog Los Andželo ekipa dėl to pernelyg nesuka galvos. Kawhi Leonardas, panašu, sprendžia pats, kada žaisti ar ne, o komanda nuosekliai to klauso. Vis tik „Clippers“ sau tai gali leisti, nes komandoje taip pat yra Lou Williamsas bei Montrezlas Harrellas, kurie esant reikalui gali sėkmingai pavaduoti Leonardo nebuvimą, o apie save priminė ir po traumų atsigavęs Paulas George‘as, kuris pirmajame savo mače atseikėjo 33, o antrajame – 37 taškus. Nepaisant neypatingo sezono starto, „Clippers“ išlieka vienais pagrindinių favoritų laimėti NBA titulą. 6. (+4) Bostono „Celtics“ (10-2) „Celtics“ Kyrie Irvingo bent jau kol kas tikrai nepasigenda. Atvykus Kemba Walkeriui Bostono ekipos puolimas tapo kur kas laisvesnis, jame nėra kamuolio perlaikymo. Jog „Celtics“ puolimas kol kas veikia kaip puikiai sutepta mašina, įrodo ir klaidų skaičius – Brado Stevenso auklėtiniai vidutiniškai padaro vos po 12 klaidų per susitikimą, o tai yra geriausias rodiklis lygoje. Apskritai, „Celtics“ dar iki praėjusios nakties buvo karščiausia lygos komanda ir turėjo 10-ies pergalių seriją, kuri galėjo prasitęsti, tačiau rungtynėse su „Kings“ Marcuso Smarto metimą lankas išspjovė paskutinę akimirką. 7. (-1) Jutos „Jazz“ (8-4) Kiek slogiai sezoną pradėjusi Jutos ekipa įsibėgėja ir turėtos keturių pergalių serijos deka užsiropštė į Vakarų konferencijos ketvertuką. Pagirtinai žaidžia vasarą prie komandos prisijungęs Bojanas Bogdanovičius, fiksuojantis geriausius rodiklius tiek pelnomų taškų, tiek pataikomų tritaškių grafose, o bent jau kol kas ryškiausiu jo momentu tapo pergalingas šūvis mače su „Bucks“. „Jazz“ turi kur pasitempti, o ypač Mike‘as Conley. Įžaidėjui dar trūksta stabilumo, o jo taikiklis metant tolimus metimus taip pat yra šiek tiek nusimušęs. Vis dėlto skinti pergales nedemonstruojant optimaliausios sportinės formos, yra geras ženklas sezono pradžioje. 8. (+6) Toronto „Raptors“ (8-4) „Raptors“ baigė savo turnė Vakarų konferencijoje ir per penkerias rungtynes pasiekė tris pergales. Žinant, jog buvo žaista su „Pelicans“, „Lakers“, „Clippers“, „Blazers“ bei „Mavericks“ tai – pakankamai solidus rezultatas, o Nickas Nurse‘as taip pat vertėsi be Kyle‘o Lowry ir Serge‘o Ibakos. Į akis krito ir tai, jog Toronto klubas sugebėjo išjungti arba gerokai pristabdyti tokius krepšininkus kaip LeBronas Jamesas, Kawhi Leonardas ar Damianas Lillardas, o lyginant su pernai metais, nemenką pažangą padarė Fredas VanVleetas ir lyderio kostiumą besimatuojantis Pascalis Siakamas. Teigti, jog „Raptors“ rimtai pretenduos į titulo gynybą, būtų per skambu, tačiau galime neabejoti, kad ši komanda pasispardys. 9. (-4) Filadelfijos „76ers“ (8-5) Puikiai sezoną pradėjusi ir penkias pergales paeiliui pasiekusi „76ers“ pradėjo buksuoti ir per paskutines aštuonerias rungtynes suklupo penkis kartus. Kaip ir buvo galima tikėtis, tritaškiai yra didžiausias Filadelfijos ekipos Achilo kulnas. Vien faktas, jog Alas Horfordas yra daugiausiai tolimų metimų išmetantis žaidėjas, nežavi, o pagal tritaškių pataikymą „76ers“ yra 18-a. Vis dėlto Bretto Browno auklėtiniai tam tikrose rungtynėse parodė, jog aukštas startinis penketas gali būti itin solidus gynyboje, taigi nurašyti šios komandos dar nereikėtų. 10. (+11) Majamio „Heat“ (9-3) Tylerio Herro bei Kendricko Nunno spindesys, Jimmy Butlerio lyderystė ir Gorano Dragičiaus atgimimas priėmus atsarginio įžaidėjo vaidmenį leidžia „Heat“ ekipai būti itin įvairiapusei bei pavojingai. Komandiniu žaidimu išsiskiriančioje Eriko Spoelstros komandoje yra bent šeši krepšininkai, renkantys po daugiau nei 13 taškų. „Heat“ taip pat atlieka po 26,3 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes ir tai yra penktas geriausias rezultatas lygoje. 11. (-) Dalaso „Mavericks“ (7-5) Koks puikus ir neįtikėtinas yra Luka Dončičius, plėstis jau nebeverta, nes tiek jo statistika, tiek demonstruojamas žaidimas kalba pats už save. Dalaso ekipai labiausiai sunerimti reikia dėl pagalbos slovėnui. Kristaps Porzingis, panašu, vis dar jaučia traumos padarinius bei žaidybinio ritmo trūkumą, o Sethas Curry iš toli atakuoja blogiausiai per savo karjerą. Jeigu atsirastų bent vienas žaidėjas, galintis nuimti naštą nuo Dončičiaus pečių, būtų galima tikėtis dar geresnių „Mavs“ rezultatų. 12. (+13) Finikso „Suns“ (7-4) Bene didžiausia šio sezono staigmena. Jeigu prieš sezoną atrodė, kad tai bus eilinis prastas „Suns“ sezonas, tai ši komanda į šipulius daužo visų skeptikų prognozes. Naujuoju komandos treneriu tapęs Monty Williamsas, vietą radęs Ricky Rubio, pagalbos puolime pagaliau sulaukęs Devinas Bookeris ir dar nematytus skaičius fiksuojantis Aronas Baynesas daro viską, jog „Suns“ išliktų atkrintamųjų pozicijose. Apskritai, „Suns“ yra geriausiai perdavimus dalijanti (vid. 28,8) bei trečia komanda pagal pataikytus tolimus metimus. Finikso klubo gretose net septyni žaidėjai renka dviženklį taškų skaičių, taigi stebėti šios komandos kelionę sezonu metu bus tikrai įdomu. 13. (-) Indianos „Pacers“ (7-6) Sunkiai sezoną pradėję „Pacers“ atsitiesė ir grįžo į teigiamą pergalių-pralaimėjimų balansą. Vis dėlto sėkmingas etapas prasidėjo, kuomet Mylesas Turneris patyrė traumą, o Domantas Sabonis šėlo vidurio puolėjo pozicijoje. Dabar Turneris vėl grįžta į rikiuotę, taigi Nate‘as McMillanas grįš prie derinių lentos, kurioje veikiausiai bandys rasti vietą aikštelėje ir Turneriui, ir Saboniui. Kyla vienintelis klausimas: ar „Pacers“ sugebės skinti pergales, kuomet šie puolėjai ant parketo bus didžiąją dalį laiko? 14. (-5) Portlando „Trail Blazers“ (5-8) „Blazers“ startavo kur kas prasčiau nei buvo galima tikėtis, tačiau tai nereiškia, jog ši ekipa iš karto tapo tragiška bei nėra atkrintamųjų komanda. Bent 4 pralaimėjimai buvo patirti 6 arba mažesniu taškų skirtumų, taigi viena kita pergalė tokiose rungtynėse ir situacija atrodytų visai kitaip. Tiesa, sezoną ne kaip pradėjo C.J. McCollumas, o didžiausia skylė žioji sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje, kurią šiuo metu užima Mario Hezonja, o ją lopyti bandys daugiau nei metus lygoje nežaidęs 35-erių Carmelo Anthony. Nors tai ir atrodo kaip desperatiškas ėjimas, tačiau „Blazers“ neturi ko prarasti, o ir pačiam Anthony toks šansas gali tapti solidžia motyvacija bei paspirtimi žaisti kaip įmanoma geriau. 15. (-3) San Antonijaus „Spurs“ (5-8) Dar viena komanda, nepradėjusi sezono taip gerai, kaip buvo galima tikėtis. Vis dėlto, kaip ir „Blazers“, taip ir „Spurs“ nurašinėti dar per anksti. Vis tik penkių pralaimėjimų serija neatrodo solidžiai, o itin nuvilia DeMaro DeRozano negebėjimas mesti iš toli bei sustojęs Jakobo Poeltlo progresas. Tiesa, jau antrąjį sezoną paeiliui ryškėja prasta „Spurs“ tendencija gynyboje. Pernai Greggo Popovichiaus auklėtiniai į savo krepšį vidutiniškai praleisdavo po 110 taškų, kuomet šiemet šis skaičius išaugo iki 114,5. Tai yra vieninteliai sezonai, kuriuose „Spurs“ praleidžia po daugiau nei 100 taškų nuo tada, kai ekipos vairą perėmė Popovichius. 16. (-) Sakramento „Kings“ (5-7) Tragiškai sezoną pradėję „Kings“ startavo penkiais pralaimėjimais, tačiau lapkričio mėnesį Luke‘o Waltono auklėtiniai atsigavo. Per pastarąsias septynerias rungtynes „Kings“ pasiekė 5 pergales bei nutraukė „Celtics“ laimėjimų seriją, o pralaimėjimai „Lakers“ bei „Raptors“ buvo patirti bendru 5 taškų skirtumu. Panašu, jog komanda su kiekvienomis rungtynėmis progresuoja, bet, norint grįžti į kovą dėl bilieto į atkrintamąsias, teks kaip reikiant pasitempti. 17. (-2) Bruklino „Nets“ (5-7) Kyrie Irvingas kol kas demonstruoja didžiausią rezultatyvumą, geriausią kovą dėl atšokusių kamuolių bei gausiausią rezultatyvių perdavimų statistiką savo karjeroje, tačiau įspūdingų gynėjo pasirodymų ne visada pakanka kovojant dėl pergalių. Bruklino ekipai taip pat nepadeda ir tai, jog traumą patyrė kitas potencialus komandos lyderis Carisas LeVertas. 18. (+8) Minesotos „Timberwolves“ (7-6) Dar vienas malonus sezono pradžios siurprizas. Tiek Karlas-Anthony Townsas, tiek Andrew Wigginsas fiksuoja geriausius rodiklius karjeroje, tačiau prireiks kur kas daugiau nei 13 rungtynių, jog „Timberwolves“ būtų galima vadinti pretendente į atkrintamąsias. 19. (-1) Oklahomos „Thunder“ (5-7) Kaip ir buvo galima tikėtis, „Thunder“ nėra tokie pastumdėliai, kaip buvo manoma įvykus Chriso Paulo bei Russello Westbrooko mainams. Perspektyvusis Shai Gilgeous-Alexanderis sėkmingai perėmė lyderio vaidmenį, o jam talkina labiau patyrę Danilo Gallinari bei Paulas. Neretai rungtynių X faktoriumi tampa ir nuo suolo kylantis Dennisas Schroderis, tačiau bent jau šiai dienai „Thunder“ neatrodo kaip atkrintamųjų komanda. 20. (+1) Orlando „Magic“ (6-7) Nepaisant to, jog „Magic“ lyderis Nikola Vučevičius statistiškai žaidžia vieną prasčiausių sezonų karjeroje, Orlando ekipa išlieka tarp Rytų konferencijos komandų, galinčių pakovoti dėl vietos atkrintamosiose. Viena pagrindinių to priežasčių – geležinė „Magic“ gynyba. „Magic“ į savo krepšį vidutiniškai praleidžia po 101,5 taško per rungtynes ir tai yra trečias geriausias rezultatas visoje lygoje. 21. (+5) Memfio „Grizzlies“ (5-8) Iš jaunų krepšininkų sudarytai „Grizzlies“ akivaizdžiai trūksta stabilumo. Vieną vakarą ekipa pelno 137 taškus bei nušluoja „Timberwolves“, tačiau jau kitose rungtynėse tesukrapšto 86 taškus bei beviltiškai nusileidžia „Magic“ ekipai. Vis dėlto Ja Morantas šiuo momentu atrodo kaip neabejotinas metų naujokas ir būtent jo puikūs pasirodymai labiausiai prisideda prie sėkmingo Memfio ekipos sezono starto bei pergalių. 22. (+7) Šarlotės „Hornets“ (6-7) „Hornets“ sezoną pradėjo kur kas sėkmingiau nei buvo galima tikėtis, o didžiausiu siurprizu šioje komandoje tapo antrametis Devonte Grahamas. Kaip bebūtų, Šarlotės klubas yra viso labo 24-oje vietoje pagal pelnomus taškus ir 18-oje pagal praleidžiamus, taigi sunku tikėtis, jog „Hornets“ išlaikys tokį neblogą tempą. 23. (-6) Naujojo Orleano „Pelicans“ (4-9) Be Ziono Williamsono likę „Pelicans“ sezoną pradėjo itin prastai. Lyderio vaidmenį perėmė Brandonas Ingramas, tačiau jis solidžios pagalbos iš Jrue Holiday, Lonzo Ballo ar Josho Harto nesulaukė ir galų gale pats patyrė traumą, o Naujojo Orleano ekipa atsidūrė Vakarų konferencijos dugne. 24. (-4) Detroito „Pistons“ (4-9) Ne koks startas komandai, pretenduojančiai į atkrintamąsias, o pralaimėjimai „Bulls“, „Hornets“ bei „Wizards“ klubams nėra tos rungtynės, kuriose „Pistons“ sau galėtų leisti barstyti pergales. Į rikiuotę visai neseniai grįžo Blake‘as Griffinas, taigi Dwane‘ui Casey belieka tikėtis, kad komandos lyderis sugrąžins ekipą į pergalių kelią. 25. (-3) Atlantos „Hawks“ (4-9) Trae Youngas, kaip ir Luka Dončičius, demonstruoja įspūdingus statistikos rodiklius, tačiau skirtingai nei slovėnas, amerikietis savo komandai tiek pergalių neatneša. Komandos rezultatams nepadėjo ir puikiai sezoną pradėjusio Johno Collinso diskvalifikacija. Tiesa, solidesnio indėlio norėtųsi iš 10-ojo šaukimo Camo Reddisho, kuris renka po 6,8 taško ir dvitaškius meta viso labo 33 proc. tikslumu, o tritaškius – 19 proc. 26. (+3) Klivlando „Cavaliers“ (4-8) „Cavaliers“ standartais sezono startas nėra itin blogas. Atsigavimo ženklus rodo Tristanas Thompsonas bei Kevinas Love‘as, progresą, lyginant su pirmaisiais metais, demonstruoja ir Collinas Sextonas. „Cavs“ bent jau kol kas skina pergales prieš savo lygio komandas, taigi priekaištauti pernelyg daug priežasčių nėra. 27. (-3) Čikagos „Bulls“ (4-9) Stebint „Bulls“ žaidimą susidarė įspūdis, jog komandoje kiekvienas žaidžia už save. Zachas LaVine‘as pasitaikius pirmai progai skuodžia į greitą ataką, o kamuolį ne kiekvienoje atakoje gaunantis Lauri Markkanenas atakuoja krepšį, kai tam atsiranda bent menkiausia galimybė. Netrukus „Bulls“ laukia ne itin lengvas tvarkaraštis, taigi prasitęsusi pralaimėjimų serija nė kiek nenustebintų. 28. (-5) Vašingtono „Wizards“ (3-8) Bradley Bealas žaidžia geriausią sezoną karjeroje, tačiau „Wizards“ ekipoje gynyba praktiškai neegzistuoja. 120,1 praleidžiamo taško vidurkis yra blogiausias lygoje, o mače su „Rockets“ pergalei neužteko net ir 158 pelnytų taškų. Apskritai, Vašingtono ekipa per 11 rungtynių į savo krepšį 120 arba daugiau taškų praleido jau 6 kartus. 29. (-2) Niujorko „Knicks“ (3-10) Marcusas Morrisas, Bobby Portisas, Taj Gibsonas ir Julius Randle‘as ekipą papildė šią vasarą. Visi jie yra itin panašaus tipo ir pernelyg neišsiskiriantys žaidėjai. Neprisikvietus didžiųjų žvaigždžių laisvųjų agentų rinkoje, tokie „Knicks“ rezultatai nestebina, išskyrus pasiektas dvi pergales prieš „Mavericks“. 30. (-22) „Golden State Warriors“ (2-12) Sezono pradžia jau buvo sunki su rikiuotėje esančiu Stephenu Curry, tačiau iškritus ir jam, komandos sezono gairės kaip mat pasikeitė. Traumą nuo praėjusio sezono tebesigydo Klay Thompsonas, iš rikiuotės iškrito ir D‘Angelo Russellas. Draymondas Greenas liko vienintelis čempioniškąją „Warriors“ dvasią nešantis krepšininkas, kuris yra apstatytas jaunais bei patirties neturinčiais žaidėjais, taigi nors ir nesame pratę prie tokių „Warriors“ rezultatų, bet atsižvelgus į aukščiau išvardytas priežastis, jie nėra šokiruojantys.

