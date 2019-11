Istorinis George’o startas: „Clippers“ puolėjas iš viso sumušė penkis rekordus

Nuotr.: AP-Scanpix

Pečių traumas besigydęs Paulas George‘as krepšinio nežaidė septynis mėnesius, tačiau ant parketo grįžo fiksuodamas istorinius skaičius.

Praėjusiose rungtynėse su „Hawks“ George‘as per 20 minučiųpelnė 37 taškus (4/6 dvit., 6/11 trit., 11/11 baudos), atkovojo 4 ir perėmė 2 kamuolius bei atliko 3 rezultatyvius perdavimus, o jo vedama „Clippers“ laimėjo 150:101 ir įsirašė didžiausią pergalė klubo istorijoje.

„Galėjo būti mano pirmosios 50-ies taškų rungtynės, – sakė George‘as. – Tiesiog taip jaučiausi.“

Apskritai, per pirmąsias dvejas rungtynes George‘as pelnė 70 taškų per iš viso sužaistas 44 minutes. Jeigu žiūrėtume į statistiką per 36 minutes, puolėjo statistika siektų 57,3 taško, iš žaidimo atakuojant 59 proc. taiklumu.

Keli istoriniai pasiekimai iš pirmųjų dviejų George‘o rungtynių:

Pirmasis žaidėjas NBA istorijoje, pelnęs daugiau nei 33 taškus per mažiau nei 25 minutes

Pirmasis žaidėjas NBA istorijoje, pelnęs 37 arba daugiau taškų per mažiau nei 21 minutę

Pirmasis žaidėjas NBA istorijoje, pelnęs 70 arba daugiau taškų žaidžiant mažiau nei 45 minutes per dviejų rungtynių atkarpą

Antrasis žaidėjas NBA istorijoje, pelnęs 37 taškus iš žaidimo atlikus 17 arba mažiau metimų. George‘ą aplenkė Anthony Davisas, kuris šio sezono mače su „Grizzlies“ surinko 40 taškų

Daugiausiai taškų „Clippers“ debiutinėse rungtynėse pelnęs žaidėjas

Daugiausiai taškų įmetęs žaidėjas per pirmąsias dvejas rungtynes vilkint „Clippers“ marškinėlius.

„Manau, jis žino, kad aikštelėje turi ribotą laiką ir todėl stengiasi jį išnaudoti maksimaliai“, – juokavo vyriausiasis treneris Docas Riversas.

Be abejo, tokie skaičiai netrukus ims kristi, tačiau dvejonės, kaip George‘as atrodys po traumų, panašu, nyksta. Kaip sako pats žaidėjas, jo pečiai jaučiasi geriau nei bet kada.

„Nauji pečiai, – teigė George‘as, – Neturiu, ko pridėti. Turiu naujus pečius. Jie nebuvo tokios geros būklės jau ilgą laiką.“

Tuo metu Riversas teigė, kad savo puolėją saugos ir jo sveikata tikrai nerizikuos.

„Galiu užtikrinti, kad neforsuosime jo minučių. Man nerūpi kokia situacija bus rungtynėse. Jeigu jis pavargęs, jis sėsis ant suolo. Dar per anksti juokauti tokiais dalykais. Įprastai, kai vyrukai grįžta po tokio ilgo laiko, jiems neatsinaujina praėjusi trauma. Jie susižeidžia kažką kitką. Jie gauna traumas, nes būna pervargę.

Tai bus ta zona, kurioje aš būsiu itin atsargus, nes žinau, kad jis nori žaisti“, – teigė strategas.