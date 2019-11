LSKL: Minioto trigubas dublis ir kirtis vicečempionams

Nuotr.: BNS

Lietuvos studentų krepšinio lygos (LSKL) ketvirtajame ture antausį sostinėje nuo Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) ekipos gavo lygos vicečempionai Lietuvos sporto universiteto (LSU) krepšininkai. Edo Nickaus auklėtiniai pralaimėjimą patyrę paskutinėmis sekundėmis vos 1 taško skirtumu – 81:82 (11:22, 24:20, 26:17, 20:23).

VGTU dvikovą pradėjo kur kas geriau ir kelis kartus pirmavo dviženkliu taškų skirtumu – 22:8, 34:17, 40:30. Visgi, LSU antroje rungtynių pusėje sugebėjo atstatyti pusiausvyrą ir net persverti rezultatą savo naudai – 59:50, 68:61.

Vis dėlto aikštes šeimininkai rado jėgų kibti į lemiamą mūšį ir iki dvikovos pabaigos likus 2 min. vėl pirmavo – 78:75.

LSU po Roko Mačiulio taiklaus tritaškio dar sugebėjo priartėti iki minimumo – 80:81 ir paskutinės atakos metu net galėjo išplėšti pergalę, tačiau iki dvikovos pabaigos likus 4 sekundėms dvitaškį prametė prieš tai sėkmingą tolimą metimą pataikęs ir intrigą sukūręs Masiulis. VGTU žaidėjas Andrius Juknevičius atkovojo kamuolį, o LSU jau nebespėjo prasižengti.

VGTU į antrąją LSKL sezono pergalę vedė 31 tašką pelnęs Ignas Bilinskas. Jis pataikė 12/19 dvit., 2/3 trit., 1/1 baud., po krepšiais atkovojo 10 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 36 naudingumo balus.

Dar VGTU gretose išsiskyrė 23 taškus pelnęs Mantas Vavilovas ir 12 taškų surinkęs Jurgis Šventickas.

LSU komandą nuo pralaimėjimo bandė gelbėti 21 tašką (5/9 trit.m 7 rez. perd.) pelnęs Žygimantas Jocys. 14 taškų surinko Kristupas Žemaitis (7 atk. kam., 8 rez. perd.), po 11 – Ernestas Naruševičius ir Rokas Masiulis.

VGTU didžiulį norą laimėti atspindi geresnė kova po krepšiais dėl atšokusių kamuolių – aikštės šeimininkai sugriebė kamuolį 52 kartus, o LSU – 38 kartus.

„Pralaimėjimai visada yra blogai, bet sporte pasitaiko visko. Šįkart prastai gynėmės. Dvikovą pradėjome blogai, nors vėliau ir persvėrėme rezultatą, tačiau nepavyko laimėti, – situaciją komentavo LSU treneris Edas Nickus. – Klausiate, kas nutiko? Tiesiog šįkart taip, kaip gali nežaidė mūsų senbuviai, o jaunimui dar trūksta patirties. Iš tokių rungtynių turime pasisemti patirties ir stengtis panašių klaidų nebekartoti.“

VGTU treneris Gintaras Šerkšnas pasidžiaugė, kad pavyko įveikti LSKL vicečempionus.

„Tikiuosi, kad ši pergalė mūsų žaidėjus dar labiau motyvuos. Mūsų komandą sudaro krepšinio mėgėjai, o LSU gretose yra būrys krepšininkų, kurie valgo arba ateityje iš krepšinio ruošiasi valgyti duoną. Nepasakyčiau, kad šiandien žaidėme gerai ir mes, tačiau vargome ir išvargome pergalę“, – džiaugėsi Šerkšnas.

KTU namuose suklupo prieš klaipėdiečius

Kauno technologijos universiteto (KTU) krepšininkai patyrė pirmąją sezono nesėkmę – namuose rezultatu 55:76 (14:14, 18:18, 6:27, 17:17) neatsilaikė prieš Klaipėdos universiteto (KU) ekipą.

Rungtynių lūžis įvyko trečiajame kėlinyje, per kurį klaipėdiečiai siautėjo puolime ir surinko 27 taškus, o KTU studentai per tą paiką sugebėjo pelnyti vos 6 taškus. Pajūrio atstovai prieš lemiamą ketvirtį susikrovė 21 taško persvarą – 59:38 ir jau be didesnio streso išsaugojo solidų pranašumą bei galiausiai šventė pergalę.

Klaipėdiečių komandai 18 taškų (7/9 dvit., 1/1 trit., 1/2 bauda, 7 atk. kam., 21 naud. balas) pelnė Eimantas Žilius. 14 taškų (1/8 trit.) surinko Jonas Dumašius, 12 – Dovydas Romančenko.

KTU komandos gretose dviženklį taškų skaičių surinko vienintelis Paulius Steikūnas. Jo sąskaitoje – 16 taškų.

„Buvo dvi skirtingos rungtynių pusės: iš pradžių mums niekas nesiklijavo, buvo daug chaoso, klaidingų sprendimų, o vėliau viskas pasikeitė – vyrai įsiklausė į mano žodžius ir jau kovėsi pagal sutartą planą. Iškovojome pergalę ir tuo džiaugiamės“, – sakė KU treneris Mindaugas Stašys.

VDU pergalė 30 taškų skirtumu

Tik šiandien iš Berlyne (Vokietija) vykusio tarptautinio „Euroijada 2019“ krepšinio turnyro su nugalėtojų taure ir aukso medaliais grįžę Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) krepšininkai rado jėgų iškovoti solidžią pergalę ir LSKL čempionate – svečiuose net 30 taškų persvara – 112:82 (28:16, 34:19, 22:29, 28:18) nukovė Kauno kolegijos (KK) ekipą.

Šiose rungtynėse sunkiai sulaikomas buvo Rokas Stankevičius. Jo sąskaitoje – 28 taškai (11/14 dvit., 2/6 trit., 26 naud. balai), Laurynas Vaištaras surinko 24 taškus (7/11 dvit., 2/5 trit., 4/6 baudos, 7 atk. kam., 5 rez. perd., 27 naud. balai).

Trigubą dublį atliko Regimantas Miniotas. Jo sąskaitoje – 20 taškų, 10 atk. kam. ir 12 rez. perd. (36 naud. balai).

Vitalijus Kozys nugalėtojams pridėjo 17 taškų.

KK komadą nuo sutriuškinimo bandė gelbėti 18 taškų pelnęs Julius Daugėla, 12 taškų surinko Arminas Žagelis, po 11 – Giedrius Bergaudas ir Justas Lukoševičius.

VDU akivaizdžiai laimėjo kovą po krepšiais dėl atšokusių kamuolių – 49:29.

„Tik šiandien grįžome iš Berlyno su nugalėtojų taure ir vėl kibome į kovas. Per parą esu pamiegojęs gal tik valandą, kadangi Berlyne iš viešbučio pajudėjome 5 ryto, o „Euroijados 2019“ turnyro uždarymo ceremonija vyko naktiniame klube, mums aukso medalius ir taurę įteikė gal tik 1 nakties. Esame pavargę, bet laimingi“, – kalbėjo VDU treneris Arūnas Juknevičius.

Vilniaus ekipų derbyje – VU pergalė

Trečiąją pergalę iš eilės iškovojo Vilniaus universiteto (VU) krepšininkai. Šįkart Rimanto Kaminsko auklėtiniai namuose rezultatu 87:71 (15:20, 29:13, 21:21, 22:17) nugalėjo kol kas be pergalių žingsniuojančią Vilniaus kolegijos (VK) ekipą.

Dvikovos lūžis įvyko anrajame kėlinyje, kai aikštės šeimininkai ne tik pasivijo varžovus, bet ir susikrovė dviženklę persvarą – 44:33. VK dar buvo peiartėję iki 7 taškų – 63:70, tačiau kažką daugiau nuveikti ir sukurti intrigos jiems jau nebepavyko.

VU gretose Vytautas Saulis surinko 31 tašką (8/14 dvit., 4/11 trit., 3/4 baudos, 12 atk. kam., 6 rez. perd., 38 naud. balai). Dominykas Bučas prie pergalės pridėjo 24 taškus, po krepšiais atkovojo net 21 kamuolį ir surinko 32 naudingumo balus.

VK komandai Edvinas Lebeckas pelnė 23 taškus (15 atk. kam.), o Mantas Šerkšnas – 22.

Pirmauja VU ir KTU

Priminsime, kad LSKL komandos kaunasi suskirstytos į du divizionus – Vakarų ir Rytų.

Vakarų divizione rungtyniauja keturios Kauno komandos – Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, antroji Lietuvos sporto universiteto komanda ir Kauno kolegija bei viena pajūrio ekipa – Klaipėdos universitetas.

Rytų divizione varžosi trys Vilniaus komandos – Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus universitetas, Vilniaus kolegija ir po vieną Kauno ir Klaipėdos komandą – Lietuvos sporto universitetas ir LCC tarptautinis universitetas.

Kol kas Rytų divizione pirmauja visas tris pergales iškovojusi VU ekipa. Vakarų divizione lyderio poziciją užima be klūptelėjimų žingsniuojantys VDU studentai.