Po dar vieno pralaimėjimo Obradovičius pratrūko: „Neįžvelgiu žaidėjų motyvacijos“

Stambulo „Fenerbahče“ trečiadienį nusileido „Barcelonai“ ir Eurolygoje patyrė jau septintąjį pralaimėjimą per devynerias rungtynes.

Rungtynių žaidėjas Cory Higgins Taškai 22 Naudingumas 22 Baudų metimai 100% 4/4 Rezultatyvūs perdavimai 3

Po mačo Katalonijoje ypač nusivylęs savo auklėtiniais buvo vyriausiasis „Fenerbahče“ treneris Željko Obradovičius.

„Nesvarbu, kiek laiko trunka sezonas, jei ir toliau žaisime taip, kaip rungtyniavome šiandien, – po rungtynių kalbėjo serbas. – Tai yra komanda be charakterio. Aš jaučiu tai ant atsarginių žaidėjų suolelio.“

„Mūsų pasiruošimas sezonui nebuvo geras, nes dauguma žaidėjų atstovavo nacionalinėms rinktinėms, Lauvergne ir Vesely rungtyniauja 20 procentų savo pajėgumo ir tai yra problema, – tęsė Obradovičius. – Bet aš reikalauju kitų dalykų. Traumos yra pasiteisinimas, kurio aš nemėgstu ir jis nėra teisingas. Praėjusį sezoną mes žaidėme be aukštų žmonių, bet rodėme charakterį.“

Legendinis strategas spaudos konferencijoje po rungtynių sulaukė ir klausimo, ar žaidėjai neatsuko jam nugaros po praėjusios savaitės minutės pertraukėlės Maskvoje, kai šis išliejo savo susierzinimą.

„Labai įdomus klausimas, – kalbėjo Obradovičius. – Klausiate manęs jų nuomonės. Turėtumėte paklausti žaidėjų. Esu treneris 28 metus ir visada, ką bedarau, stengiuosi padėti auklėtiniams. Gyvenime, per sezoną, per rungtynes, per treniruotes – susiduriame su sudėtingais momentais ir į tai reikia reaguoti.“

„Neturiu klausimų dėl savęs, jog toliau darysiu viską, kas padėtų komandai. Turiu užfiksavęs rezultatų kaip treneris ir kai kurie iš jų nėra blogi. Viską gali suprasti apie žmones sudėtingais momentais ir tai man nėra pirmas kartas. Tai man yra nutikę daug sykių ir žinau, kaip žmonės pradeda kalbėti. Apkalbinėjimai, gandai. Tai nėra mano gyvenimo dalis, aš turiu savąjį kelią. Esu ramus ir klauskite žaidėjų, kad atsakytų į jūsų klausimą“, – mintį užbaigė 59-erių specialistas.

Nesėkmių seriją išgyvenantis Obradovičius po dvikovos apeliavo į savo auklėtinių motyvaciją.

„Krepšinis yra svarbus, jei turi motyvacijos. Tokiu atveju yra lengva išlikti susikoncentravusiems, o kai motyvacijos nėra, tuomet – labai sunku. Dabar tai yra pagrindinė mūsų problema. Neįžvelgiu, kad kažkas turėtų motyvacijos. Kai kurie iš jų (auklėtinių) kartais stengiasi. Kai kurie – ne. Jei rungtynes su „Barca“ užbaigi padaręs vos 16 pražangų, ar tai parodo, kad kažką bandei padaryti? Jei net nesistengi gintis, rezultatas visuomet bus toks pat kaip šiąnakt“, – teigė Stambulo ekipos treneris.

Nepaisant pralaimėjimų, Obradovičius pripažino, kad komanda jaučia didelį fanų palaikymą ir pridėjo, kad jie nenusipelno matyti tokį „Fenerbahče“ paveikslą.

„Tai yra mano septintas sezonas Stambule ir kur bežaistume, visada turime palaikymą aplink mus. Patekome penkis kartus į finalo ketvertą, ko niekada nebuvo pavykę padaryti „Fenerbahče“. Taip pat laimėjome ir Eurolygą. Turime neįtikėtiną palaikymą iš savo žmonių ir kai paskutinį kartą žaidėme namuose, buvo ypatinga.

Vieną dieną 500 aistruolių atėjo į mūsų treniruotę, kad parodytų palaikymą mums. Klausimas visiems: ar tie žmonės nusipelno matyti tokį „Fenerbahče“ paveikslą? Nežinau, kiek milijonų sirgalių „Fenerbahče“ turi ir yra kažkas ypatinga, jei pavyksta juos padaryti laimingais. Ir yra labai blogai, jei jie mato mus tokius kaip šį vakarą“, – baigė Obradovičius.

„Fenerbahče“ į pergalių kelią Eurolygoje sieks sugrįžti penktadienį, kuomet Vilerbane susitiks su vietos ASVEL.