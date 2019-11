Klampų trilerį pralaimėjęs „Žalgiris“ neišbrido iš Eurolygos nesėkmių liūno

Pralaimet zvezdai namuose cia jau yra totalus fiasko. Saro sistema kazkaip pradeda nebeveikti. Prisipirko lakstanciu centru, kurie negali normaliai atstovet po kasiu ir nusiimt kamuoliu. Milui, Ulei ir Jankunui moka milijonus, uz praeities nuopelnus.Kai vietoj to galejo i kazkokias rimtesnes ispirkas investuot. Total Košmar šiuo metu yra sita komanda. Kaip reikia buti tokiais neigaliais ir eilines varzybas nebepermest net 60 tasku. Zvezda dugnine, nu bet i zalgiri visiskai visi jau pradejo kojas valytis. Jau kiek tasku atidave savo ar zemesnio lygio komandoms. Apie top8 tegu nebesvaigsta, nebebus magiju kaip anais metais su 6 pergalem. Jau dabar atidavinejami brangus taskai lavoniniams klubams, o kas laukia toliau.. Prisipirko Perezu no nameu is FCL, galvojo bus antras Pangos ar Micic. Nei is tolo nuo pradziu nebuvo panasu. Hayes visai dinges is matymo zonos, Eurocup vienas geriausiu tasku rinkeju buves zaidejas, eurolygoj pas viena geriausiu treneriu renka po varganus kelis taskelius ir kartais pats nesigaudo ka daro. Apie Landale gynyba isvis patylesiu. Vienintelis sviesulys yra LeDay ir ta pati saras ant suolo nusodino nezinia kodel :)