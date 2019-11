Savo sistemą akcentavęs Jasikevičius: „Baigiasi vaikščiojimas iškelta galva“

ww

Paziurejau Riverso (18tsk) pasirodyma su Barcelona. Gaila, bet Zalgiri jam niekas neleis taip siausti.. Bus uzdarytas i sistemos narveli ir gaus pildyti derinius. Sakykit, ka norit, bet tokia teisybe. Kai as kiekviena karta pasiziuriu Zalgirio naujoku pasirodymus pries jiems atvykstant i Kauna, GALVOJU, o sitas tikrai geras bus. Bet jie ateje i Zalgiri buna isprausti i sistema. Zaidejam kartais reikia laisves.. Paziurekit Walkup zaidima pries ateinant i Zalgiri ir dabar Zalgiryje, atrodo du skirtingi zaidejai. Dabar paziurekim, kaip zaidzia Micic laisvai, Davies meta is toliau arba tritaski. Reikia tos laisves zaidime.. Pradzia mane sezono labai dziugino, Zalgiris atrode toks laisvesnis, metantis is toli, per rankas ir pns. O dabar atrodo visi susikauste, bijantis kazka laisviau padaryti. Nes jeigu mes per rankas ir pataikys, Saras apsauks. Patinka ziureti Zalgiri ir palaikau ji Eurolygoj, bet manau reiktu daugiau laisves zaidejam