NBA svarsto sutrumpinti sezoną ir pakeisti atkrintamųjų varžybų tvarką

del konferenciju pokyciu neturiu tvirtos nuomones, bet trumpinimui ir papildomiem playoffams tikrai pritariu. Nemanau kad rekordai ir statistikos, kas pirmas per kiek metu surinko 5000 pts 3 000 rbs ir 2 000 ast kiek nors ziurovu pritraukia, o tai, kad dabar yra ziauriai daug rungtyniu, kurios ne tai kad nieko nelemia, bet, vadovybiu nuomone, dabar ir visai ne pro sali butu pralaimeti, yra didelis minusas. Nuolat buna kokios 8 komandos kurios jau sezono pusiaukelej pradeda tankint, dar kokios 8-10 paskutiniam trecdaly jau buna uzsitikrinusios vieta playoffuose ir joms svarbiausia be traumu ir nepervargus sulaukt post season, ir gal tik trecdalis is tikruju pesasi del kiekvieno tasko