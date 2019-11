Įtūžęs Urbonas apie auklėtinių taiklumą: „Lietuvos futbolo rinktinė daugiau įspirtų“

Nuotr.: BNS

Utenos „Juventus“ Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) sužaidė nerezultatyviausias savo rungtynes šį sezoną ir 62:84 pripažino Panevėžio „Lietkabelio“ pranašumą.

Rungtynių žaidėjas Martynas Sajus Taškai 12 Naudingumas 22 Blokuoti metimai 4 Baudų metimai 86% 6/7

Po šio mačo savo auklėtiniams kritikos negailėjo Žydrūnas Urbonas.

„Lietkabelis“ išspardė mums užpakalius ir labai stipriai, – spaudos konferenciją po rungtynių pradėjo Urbonas. – Žinojome, kad jie fiziškumo daugiau naudoja ir mus apstumdė. Tragedija, kai pradedi išmetimą ir duodi dideliam žmogui lengvus taškus iš po krepšio. Kalbėjom apie tai, visi žino savo vietas, bet vis tiek nubėga iš eilutės ir sumeta.“

„Aišku, dvitaškius metant 44 procentais, tritaškius – 25 procentais, baudas – 53 procentais, su koja galima daugiau įspirti. Lietuvos futbolo rinktinė daugiau įspirtų. Čia buvo tragedija, nežinau, dėjome žingsnį atgal“, – toliau piktinosi Urbonas.

Tiesa, uteniškių treneris savo komandoje pagyrė du krepšininkus.

„Didžiausias švyturys komandoje buvo Arnas Beručka. Kažką darė, ką buvome susitarę. Dar gal (Norbertas) Giga smagiau atrodė, kiti tai kažkokia tragedija“, – pasakojo strategas.

Šį mačą praleido „Juventus“ įžaidėjas Bryantas Crawfordas ir Urbonas pripažino, jog amerikiečio itin trūko.

„Crawfordas pelno 13-14 taškų per rungtynes ir atlieka 5 rezultatyvius perdavimus ir tai yra 24 taškai. Aišku, gal viena ar kita klaida, bet tai vis tiek yra 24 taškai puolime. Jo labai trūksta, (Shannono) Scotto rungtynės nebuvo geros ir ką jis turėjo padaryti, to nepadarė. Be įžaidėjo žaidžiant nėra lengva ir neaišku, kiek dabar jis (Crawfordas) nežais, nes mums jo labai reikia. Jo sprendimai yra kito lygio“, – baigė Urbonas.