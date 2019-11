A. Marčiulionis – apie tėvo patarimus ir laukiantį derbį su „Žalgirio“ dubleriais

Nuotr.: fotodiena.lt

Šeštadienį „Jeep“ arenoje Vilniuje vyks antroji šio NKL sezono dvikova tarp Vilniaus „Perlo“ ir „Žalgirio-2“, o prieš šį mūšį mintimis pasidalino sostinės ekipos lyderis Augustas Marčiulionis.

Augustas Marčiulionis Komanda: Vilniaus Perlas

Pozicija: PG Amžius: 17 Ūgis: 192 cm Svoris: 79 kg Gimimo vieta: Vilnius, Lietuva

Septyniolikmetis legendinio Lietuvos krepšininko Šarūno Marčiulionio sūnus NKL vidutiniškai pelno po 15,3 taško, atkovoja po 3,3 kamuolio, atlieka po 5,2 rezultatyvaus perdavimo bei renka po 16,7 naudingumo balų. A. Marčiulionis neslepia, jog dvikovos prieš „Žalgirio“ dublerius visuomet yra ypatingos.

– Augustai, ar po rungtynių vis dar sulauki tėčio patarimų?

– Visuomet. Jis stengiasi nepraleisti mūsų Nacionalinės krepšinio lygos rungtynių namie. Taip pat stebi išvykos mačų transliacijas. Nuolatos kalbamės, sulaukiu patarimų, diskutuojame kas yra gerai, kas nelabai. Tai tikrai padeda.

– Ar jautiesi užtikrinčiau žaisdamas antrąjį sezoną Nacionalinėje krepšinio lygoje?

– Žinoma. Pirmame sezone nežinojau ko tikėtis. Juolab, žaidžiau prieš suaugusius vyrus. Nežinojau kaip žaisti, ką aš gero galiu duoti komandai. Šiemet yra paprasčiau. Jau žinau savo rolę, ką aš galiu padaryti prieš suaugusius, o ko dar ne. Tie metai man labai padėjo ir šiemet žaisti yra lengviau.

– Tavo statistiniai rodikliai, lyginant su praeitu sezonu, beveik padvigubėjo. Kaip vertini tokį savo progresą?

– Esu jaunas žaidėjas, rezultatai kažkiek kyla savaime. Augu kaip krepšininkas, mokinuosi. Manau, prisidėjo ir vasarą vykęs jaunimo Europos čempionatas. Per vasarą sustiprėjau tiek fiziškai, tiek individualiai, įgavau patirties. Be to, išaugo mano žaidimo laikas, o per daugiau minučių galima nuveikti daugiau nuveikti. Jeigu treneris labiau pasitiki, vadinasi kažką darau geriau.

– Per rungtynes vidutiniškai surenki po 16,7 naudingumo balo. Ar manai, kad galėtum šį rodiklį dar pagerinti?

– Tikrai galėčiau. Man dar reikia gerinti metimų pasirinkimą ir taiklumą apskritai, mažinti klaidų skaičių.

– Ko galima tikėtis iš artėjančio derbio su Kauno ekipa?

– Visų pirma, sezono pradžioje Kaune pralaimėjome didžiuliu skirtumu. Todėl šeštadienį būsime motyvuoti atkeršyti. Antra, daugelis jau žino, kad „B tribūna“ organizuoja didžiulį palaikymą ir turėtų būti įspūdingas renginys. Ir mums, kaip jauniems žaidėjams, tai tikrai suteikia papildomos motyvacijos ir išskirtinio rungtynių laukimo. Galiausiai žaisime prieš „Žalgirį“. Prieš juos visada žaidi su didesne energija ir noru. Esu tikras, kad laukia labai smagus renginys.

– Ar norėtum išbandyti jėgas ir pagrindinėje „Ryto“ komandoje?

– Žinoma, tikrai norėčiau. Esu vilnietis, „Ryto“ sistemos žaidėjas. Tai būtų labai didelis iššūkis ir gera patirtis. Žaidimas, vilkint „Ryto“ aprangą, man būtų didelis žingsnis į priekį.