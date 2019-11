Tarp Lietuvos rinktinės varžovų – Dončičiaus vedama Slovėnija

Ko jūs čia verkiat, Lietuva gavo tai ką geriausiai galėjo gauti. Vienas Dončičius nemanau ar gali patempt visą komanda ant tiek. Kai rinktinėje jų žaidžia visokie Lapornikai PPŽ lygio, ar Dimecai, kurie lietkabelį lakstė kaip meškinai, tai mes tikrai neturėtume to bijoti. Ok Randolph gal dalyvaus, Prepelič, bet tai tikrai ne tie varžovai, kurie turėtų labai stipriai priešintis lietuviams. Sutinku, tai turbūt stipriausia priešininkė mums, bet be Dragičiaus nebetokie jie jau ir stiprūs. Svarbu su kitom komandom neprisižaist, kaip visada mėgsta lietuviai išeit į aikštę iškart laimėję. Olimpiada turi būti mūsų ir ne kitaip. Kitose grupėse bus skerdynės, bet lietuviams tai turbūt geriausias kas galėjo iškristi.