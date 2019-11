„Fenerbahče“ dvikovoje su Kurtinaičio ekipa versis be trijų krepšininkų

Nuotr.: D.Lukšta

Nuotr. D.Lukšta

Stambulo „Fenerbahče“ dvikovoje su Rimo Kurtinaičio treniruojama Maskvos srities „Chimki“ versis be trijų krepšininkų.

Jan Vesely Komanda: Stambulo Fenerbahce

Pozicija: PF, C Amžius: 29 Ūgis: 211 cm Svoris: 109 kg Gimimo vieta: Ostravas, Čekija

Rungtynėse Stambule tikrai nežais Janas Vesely, Nikola Kaliničius ir Leo Westermannas. Tuo metu Nando De Colo galimybės žaisti paaiškės tik prieš pat rungtynes.

Vesely šį sezoną Eurolygoje per 24 minutes pelno po 7,6 taško ir atkovoja po 4 kamuolius, Kaliničius per 21 minutę įmeta po 5,3 kamuolio ir sugriebia po 3,1 kamuolio, o Leo Westermannas per 7 minutes renka po 1 tašką.

„Fenerbahče“ su trimis pergalėmis ir 7 nesėkmėmis Eurolygoje užima 16-ąją vietą.