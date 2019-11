„Fenerbahče“ kovoje su „Chimki“ versis be trijų krepšininkų, Kurtinaitis neturės Švedo

Nuotr.: D.Lukšta

Nuotr. D.Lukšta

Stambulo „Fenerbahče“ dvikovoje su Rimo Kurtinaičio treniruojama Maskvos srities „Chimki“ versis be trijų krepšininkų.

Rungtynėse Stambule tikrai nežais Janas Vesely, Nikola Kaliničius ir Leo Westermannas. Tuo metu Nando De Colo galimybės žaisti paaiškės tik prieš pat rungtynes.

Vesely šį sezoną Eurolygoje per 24 minutes pelno po 7,6 taško ir atkovoja po 4 kamuolius, Kaliničius per 21 minutę įmeta po 5,3 kamuolio ir sugriebia po 3,1 kamuolio, o Leo Westermannas per 7 minutes renka po 1 tašką.

Tuo metu „Chimki“ jau sulauks Janio Timmos pagalbos, tačiau Rusijos klubas versis be savo rezultatyviausio krepšininko Aleksejaus Švedo.

„Fenerbahče“ su trimis pergalėmis ir 7 nesėkmėmis Eurolygoje dalijasi 14-16 vietomis.

„Chimki“ turi 6 pergales ir dalijasi 6-8 pozicijomis.