Duobė gilėja: prieš prasčiausią gynybą strigęs „Žalgiris“ krito penktą kartą iš eilės

MyzkPriesVeja

Jasikevicius labai greitu tempu vaziuoja from hero to zero su savo mistinem sistemom kuriu jau niekas nebesupranta. Darosi panasu i ta atveji kai yra gerai bet nori dar geriau ir galu gale gaunasi sudas. Gaila bet dabar taip atrodo. Tikiuosi, labai tikiuosi kad tai laikina ir pageres viskas.